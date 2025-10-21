Новые законы в Грузии начали действовать сразу после их принятия. С утра 19 октября полиция начала задерживать участников протестов, обвиняя их в перекрытии дорог или сокрытии лица. Некоторые из них уже оказались за решеткой.

Азу Чилачава, 70-летнюю вынужденную переселенку из Абхазии, на протестах знает каждый. Она регулярно выходит на проспект Руставели, несмотря на больную ногу, в черном худи с надписью «Гагра» на груди и грузинским флагом за спиной. 19 октября Азу остановили сотрудники полиции у метро «Площадь Свободы», обыскали и составили протокол, опечатав при этом ее медицинскую маску.

«Люди, очнитесь! Выходите! Если сегодня меня задержат, с вами будет еще хуже. У меня свой протест, я вынужденная переселенка, до сих пор без жилья, которое мне должны предоставить. Даже если завтра меня арестуют, я все равно скажу: Россия — оккупант», — заявила Аза Чилачава.

Вместе с Азой протоколы составили также на десятки других участников акций. Уже несколько дней полиция останавливает людей на улице, проверяет документы и опечатывает медицинские маски — по информации СМИ, таких случаев уже более 50-ти. Активисты иронично встречают такие действия аплодисментами и криками: «Браво, маска изъята!». Полиция не делает исключений даже для тех, кто заявляет, что носят ее из-за сезонного гриппа. В конкретных случаях полиция приходит за участниками протестов прямо домой.

Это связано новым законом «Грузинской мечты», который парламент принял в ускоренном порядке, за два дня: за ношение маски, использование слезоточивых веществ или блокировку дороги вместо штрафа предусмотрены аресты до 15 суток. Повторные нарушения влекут уголовную ответственность.

С 18 октября МВД идентифицировало десятки людей. Некоторых отпустили с устным предупреждением, но большинству назначили арест. Среди задержанных — журналисты оппозиционного телеканала «Формула» Вахо Саная и Кета Цицкишвили, которым дали 6 и 5 суток за «перекрытие дороги». Хартия журналистской этики расценила это как целенаправленное преследование и давление на СМИ.

«Хартия журналистской этики призывает «Грузинскую мечту» прекратить преследование оппозиционных СМИ и журналистов с использованием законов, нарушающих Конституцию, и своевременно расследовать совершенные против них преступления», — сказано в заявлении.

Не заставила себя ждать и реакция отдельных европейских политиков. Польский евродепутат Кшиштоф Брейза призвал ЕС не допустить распространения российской агрессии на Грузию.

«Была арестована еще одна грузинская журналистка — Кета Цицкишвили. Каждый день за решеткой оказывается еще один журналист, активист, гражданин или политик. Грузия является страной-кандидатом в члены ЕС, однако она задыхается от законов и репрессий в российском стиле. Европа не должна молчать. Не дайте российской агрессии распространиться на «Врата Европы», — написал польский политик в соцсетях.

Члены «Грузинской мечты» утверждают, что журналисты не преследуются, а конкретные задержанные действовали как партийные активисты, а не как представители СМИ. Сам Вахо Саная не стал отрицать свою гражданскую позицию и заявил в суде, что продолжит выходить на Руставели.

«Не было никакого искусственного перекрытия дороги, это выражение протеста против режима… Этот закон незаконен. Я знаю, что проспект Руставели нужно перекрывать каждый день. Сколько у меня будет возможностей, столько раз я выйду», — заявил Саная в ходе судебного процесса, который лишил его свободы на 6 дней.

Другие задержанные получили различные сроки ареста: Саба Хомерики — 8 суток, Нино Сванидзе — 5, Леван Джобава и Шалва Чубинидзе — по 14 суток. Многие из них, однако, не боятся и дальнейшего наказания.

«Мои дедушки были жертвами [репрессий], но я не считаю себя жертвой, потому что в конце концов мы победим! Любое наказание для меня будет честью!», — обратилась Нино Сванидзе к судье, добавив что «еще много раз будет перекрывать дорогу».

Были и отдельные исключения. Активиста и члена «Лейбористской партии» Лашу Чхартишвили задержали по дороге на кладбище к своей матери, куда он направлялся на сороковины. Он предложил полицейским вручить ему протокол, пообещав самостоятельно явиться в участок, и попросил разрешить ему присутствовать на церемонии. Однако его все же посадили в патрульную машину. Вечером Чхартишвили освободили из зала суда по причине переноса заседания. По его словам, в суде ему и другим задержанным не дали возможности встретиться с адвокатом.

Гелу Гамкрелидзе освободили, так как, по его словам, он случайно оказался на перекрытой на проспекте Руставели дороге.

Предположительно, за перекрытие дороги или ношение маски был задержан активист Кока Микая — сын бывшего сторонника «Грузинской мечты» Кахи Микая. Спустя несколько часов после того, как Кокая-старший заявил, что арест его сына не напугает ни его, ни грузинское общество, полицейские задержали уже его самого.

Режиссер Георгий Таварткиладзе заявил, что ограничение права стоять на дороге — это первый шаг к полному лишению гражданских прав. Он подчеркнул, что для противодействия необходима солидарность общества. Именно поэтому он сам пришел в полицейские участок сообщить, что перекрыл дорогу и готов к аресту. Но в отделении полиции ему дали расписаться и сказали, что не намерены сейчас его задерживать, свяжутся позже.

«У меня как у гражданина есть конституционное право перекрыть дорогу, когда меня что-то беспокоит. Если государство ограничивает это право, значит оно отнимает у меня гражданство, и когда оно отнимает у меня гражданство — оно разрушает и уничтожает государство. Если сегодня я не стану активно и действенно противостоять этой бессмыслице, которая лишает меня статуса гражданина, то очень скоро мне запретят не только стоять на дороге, запретят стоять на тротуаре и выходить из дома, и борьба закончится. Чтобы мы встали как общество, которое будет боевым контингентом, нужна солидарность. Солидарность — это цепь. Мне будет удивительно, если меня не задержат», — заявил режиссер.

Международная правозащитная организация Amnesty International называет задержания частью усиливающихся репрессий в стране. По мнению заместителя директора Amnesty по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева, «Грузинская мечта» пытается подавить мирные протесты с помощью запугивания и наказаний, что выходит за рамки международного права.

«Хотя государства могут вводить определенные ограничения на акции протеста для поддержания общественного порядка, новые изменения выходят далеко за рамки того, что допускается международным правом в области прав человека. Мирные собрания могут временно замедлить движение или вызвать неудобства — это не оправдывает разгон или арест, которые должны быть крайней мерой в отношении ненасильственной протестной активности. <...>.Власти должны освободить всех, кто был задержан исключительно за реализацию права на свободу выражения мнений и мирные собрания», — заявил Кривошеев.

Власти в свою очередь подчеркивают, что социальный статус, профессия или пол не дают никаких привилегий перед законом.

«Если на акции хотят протестовать, пусть протестуют в рамках закона», — заявил член «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия.

Напомним, за последнюю неделю парламент Грузии в ускоренном порядке принял несколько пакетов поправок, ужесточающих наказания за нарушение порядка на акциях. Повторное нарушение административного кодекса влечет за собой уже уголовное преследование. Теперь судья вместо штрафа сможет отправлять участников акции в тюрьму на срок до 60 дней, если у них обнаружат холодное оружие, пиротехнику или иные опасные предметы, либо если они откажутся разойтись по требованию полиции. За ношение маски на акции теперь грозит арест до 15 суток — тоже без возможности отделаться штрафом. Такое же наказание предусмотрено за использование слезоточивого газа или блокировку движения. Тюремным сроком до двух лет может обернуться и повторное оскорбление полицейского или отказ выполнить его требование. Правозащитники говорят, что так власти превращают право на мирный протест в преступление.

Это не первые ужесточения, принятые властями на фоне проевропейских акций. За последний год партия несколько раз усиливала контроль над протестами: запретила лазеры и пиротехнику, сокрытие лица, увеличила штрафы за блокировку дорог с 500 до 5000 лари. Тогда власти объяснили это необходимостью борьбы с «Deep State» и для «поддержания порядка».

Подписывайтесь на нас в соцсетях