Самолёт Пашиняна не смог сесть в Москве из-за закрытия воздушного пространства

Самолёт, на котором премьер-министр Армении Никол Пашинян направлялся в Москву, не смог приземлиться в российской столице в ночь на четверг из-за закрытого воздушного пространства, связанного с атакой украинских беспилотников. Информацию подтвердили в пресс-службе Пашиняна.

В заявлении пресс-службы говорится: «Ночью правительственный самолёт премьер-министра Никола Пашиняна не смог выполнить посадку из-за временного закрытия воздушного пространства Москвы. Самолёт был направлен в Санкт-Петербург и совершил безопасную посадку в аэропорту «Пулково». Утром премьер-министр Никол Пашинян продолжил свою поездку и вылетел в Москву, где примет участие в очередном заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза, а также в международной конференции по сотрудничеству в сфере науки и технологий».

ТАСС сообщает, что атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Согласно данным мэра Москвы Сергея Собянина, после полуночи 11 декабря было сбито 37 беспилотников, направлявшихся к российской столице.

Из-за мер безопасности на приём и вылет временно закрывались все московские аэропорты. Десятки рейсов не смогли приземлиться в городе и были перенаправлены на запасные аэродромы.

Пашинян отправился в Россию из Германии, где, в частности, подписал «Декларацию о стратегической повестке двустороннего партнёрства между Арменией и Германией».