Аккредитованные в Грузии посольства и международные партнеры страны распространяют заявления в 17-ю годовщину российско-грузинской войны.

МИД Латвии

«В этот день Латвия чтит память жертв российской агрессии, осуществленной против Грузии 17 лет назад. Мы осуждаем незаконное вторжение и решительно поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и право народа Грузии самостоятельно выбирать своё будущее».

Посольство Латвии в Грузии

«17 лет назад, 7 августа 2008 года, Россия вторглась на территорию суверенной Грузии. В знак почтения павшим героям и солидарности с народом Грузии представители посольств северных и балтийских стран утром 7 августа возложили венок на Братском кладбище Мухатгверди у памятника жертвам войны».

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

«В этот день, 17 лет назад, начав войну против Грузии, Россия ясно продемонстрировала свою агрессивность и стремление сохранить имперское прошлое. Сегодня Эстония подтверждает свою полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. Мы не забудем и никогда не признаем продолжающуюся оккупацию её территории».

Председатель комиссии по иностранным делам эстонского Рийгикогу Марко Михкельсон

«17 лет назад Россия начала войну против Грузии, которая закончилась оккупацией пятой части её территории и остановкой расширения НАТО. Это была ещё одна стадия имперских войн России, начавшихся в начале 1990-х годов, завершившаяся успешно для Кремля и заложившая основу для нападения на Украину».

Посол Франции в Грузии Шераз Гасри

«В память о жертвах агрессивной войны, развязанной Россией против Грузии в 2008 году, Франция вновь призывает Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии и выполнять свои обязательства в рамках шестипунктного соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС».

Посол Дании в Грузии Анне Тофт Соренсен

«Сегодня мы вместе с Грузией отдаём дань памяти отважным людям, отдавшим свои жизни, защищая свою родину во время российского вторжения в 2008 году. Я подтверждаю твёрдую поддержку Дании независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах её международно признанных границ».

Посольство США в Грузии

«Сегодня исполняется семнадцать лет со дня вторжения России в Грузию. В этот день мы вспоминаем жертв войны, внутренне перемещенных лиц и тех, кто отдал свои жизни в боях. Мы видим, как грузинский народ бережно хранит память об их подвиге. Мы выражаем вам нашу солидарность и подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии».

Грузия и международные партнеры страны считают Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерацией. Их независимость признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

В августовской войне 2008 года погибло 228 грузинских мирных жителей и 14 полицейских. По последним данным Минобороны, погибшими считаются 170 военнослужащих. За время войны было ранено 1747 человек. Почти 150 000 человек покинули свои дома, 30 000 из них остаются в изгнании.

