Поклонскую хотят назначить послом России в Кабо-Верде

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую назначат послом России в республике Кабо-Верде, расположенной на Островах Зеленого Мыса. Ее кандидатуру могут одобрить в ближайшее время, документы уже подготовлены, сообщает РБК со ссылкой на свои источники в Госдуме. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что комитет обсудит назначение Поклонской послом в Кабо-Верде "в ближайшее время".

Ранее власти консультировались с Поклонской относительно ее дальнейшего трудоустройства, и депутат предпочла работу дипломатом, рассказали два источника, близкие к Кремлю.

Сама Поклонская заявила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.

Ранее Поклонская опровергла данные о своем назначении главой Минприроды Крыма. Она подчеркнула, что не станет преждевременно называть свое новое место работы. Депутат отказалась от участия в предстоящих выборах в Госдуму, связав это решение с переходом на другую интересную должность.

Кандидатуры на должность послов России рассматривают профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. Затем президент назначает дипломатов по согласованию с обеими палатами парламента. Также предварительное согласие на назначение посла должна дать принимающая сторона.

Сейчас послом России в Кабо-Верде работает 68-летний Владимир Соколенко, он занимает эту должность с 2018 года.

Кабо-Верде – небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса. Независимость бывшая колония Португалии получила лишь в 70-х годах ХХ века. По состоянию на 2020 год население государства составляло 560 тысяч человек.