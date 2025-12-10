В Грузии продолжается усиление авторитарного управления – отчет АМЮГ

Ассоциации молодых юристов Грузии (АМЮГ) публикует отчет «Ситуация с правами человека в Грузии в 2025 году». Как завила на презентации документа глава НПО Нона Курдованидзе, в текущем году «автократическое законотворчество и несоразмерные ограничения свобод оказали особое давление на свободу выражения, свободу собраний и свободу объединений».

Как говорится в отчете, власти системно ухудшали правовую среду, были введены новые репрессивные нормы.

«В течение года продолжилось начатое в 2024 году усиление авторитарного правления: целенаправленное подрывание прав человека и демократии различными методами – ухудшением законодательной базы, физическим насилием, необоснованными задержаниями и штрафами, политически мотивированным правосудием и кампаниями дезинформации. Мишенью репрессий стали инструментальные права: свобода выражения, свобода собраний и свобода объединений», - говорится в отчете АМЮГ.

Организация отмечает, что в 2025-м были расширены ограничения для СМИ, включая запрет на иностранное финансирование вещателей и ограничения работы журналистов в судах.

«Продолжало ухудшаться и положение в сфере свободы собраний. «Грузинская мечта» внесла ряд несовместимых с правами человека поправок в Кодекс об административных правонарушениях, Уголовный кодекс и в Закон о собраниях и манифестациях, ввела новые правонарушения и значительно увеличила санкции. На протяжении всего года против участников протестов активно применялись необоснованные административные аресты, высокие штрафы, физическое насилие», - отмечается в документе.

По словам авторов отчёта, ситуация со свободой объединений в 2025 году также существенно ухудшилась: помимо принятия новых репрессивных законов, «Грузинская мечта» «оказывала давление на гражданское общество политически мотивированными расследованиями, замораживанием счетов и допросами».

Одной из важнейших проблем организация называет «политически мотивированное уголовное правосудие»:

«Наблюдения за текущими уголовными делами против 69 лиц в суде первой инстанции с весны 2024 года по сентябрь 2025 года показали, что использование механизмов уголовного преследования в отношении активистов направлено не только на предотвращение конкретных возможных преступлений, но и на подавление прав на свободу собраний и выражения мнений».

Курдованидзе также подчеркнула, что отчёт был подготовлен в условиях «враждебного отношения властей к АМЮГ и постоянных атак со стороны пропагандистских медиа и должностных лиц».