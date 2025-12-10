Германия и Армения договорились о стратегическом партнёрстве – что предусматривает документ?

Опубликован текст «Декларации о стратегической повестке двустороннего партнёрства между Арменией и Германией», подписанной по итогам встречи в Берлине Фридриха Мерца и Никола Пашиняна.

Документ, оформленный канцлером ФРГ и премьер-министром Армении, признаёт «давние и дружественные отношения», сложившиеся между странами. Стороны «подтверждают взаимное стремление к углублению двустороннего партнёрства и сотрудничества, а также признают взаимное доверие и совпадение интересов в различных областях».

«Ссылаясь на взаимную приверженность защите и продвижению свободы выражения мнения, демократии, прав человека, верховенства права и основанного на международных нормах порядка, включая уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности каждого государства, Стороны подтверждают свою общую приверженность целям и принципам Устава Организации Объединённых Наций, Хельсинкского заключительного акта и других международно-правовых инструментов, способствующих миру и безопасности», – говорится в документе.

Стороны «с удовлетворением отмечают стремление Армении к дальнейшему укреплению связей с Европейским союзом и более широким сообществом демократических государств, а также важность двустороннего политического диалога, сотрудничества в сфере развития, поддержки сектора безопасности, совместных усилий по борьбе с киберугрозами и дезинформацией, а также действующих форматов и инициатив экономического, культурного и научного сотрудничества».

Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с Николом Пашиняном заверил Армению в поддержке со стороны Германии на пути сближения страны с ЕС. «Сейчас у Армении есть большая, поистине историческая возможность для европейского пути», – сказал он.

Стороны разделяют позитивную оценку парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и приветствуют последние шаги по нормализации их двусторонних отношений.

«Стороны согласны с тем, что полная нормализация этих отношений, а также отношений между Арменией и Турцией, создаёт возможности для мирного и процветающего региона Южного Кавказа», – сказано в документе.

Стороны намерены сотрудничать в следующих областях (приведено с сокращениями):

Политическое и дипломатическое сотрудничество: регулярные консультации между министерствами, ведомствами и дипломатическими миссиями, визиты на высоком уровне, тематические диалоги.

регулярные консультации между министерствами, ведомствами и дипломатическими миссиями, визиты на высоком уровне, тематические диалоги. Экономика и торговля: содействие двусторонней торговле и инвестиционным возможностям.

содействие двусторонней торговле и инвестиционным возможностям. Развитие и помощь: продолжение сотрудничества посредством программ технической и финансовой помощи, а также образовательных инициатив.

продолжение сотрудничества посредством программ технической и финансовой помощи, а также образовательных инициатив. Культура и образование: языковые программы, межличностные обмены, академическое партнёрство, сотрудничество в сфере исследований.

языковые программы, межличностные обмены, академическое партнёрство, сотрудничество в сфере исследований. Наука, технологии и инновации: совместные исследовательские проекты, сотрудничество в области цифровой трансформации, новых технологий и инновационных экосистем.

совместные исследовательские проекты, сотрудничество в области цифровой трансформации, новых технологий и инновационных экосистем. Безопасность и оборона: диалог по региональным и глобальным вопросам безопасности, включая ядерную безопасность, кибербезопасность, противодействие дезинформации, сотрудничество в реформировании сектора безопасности и др.

Согласно декларации, любая из сторон может в любое время прекратить сотрудничество, предусмотренное документом, уведомив другую сторону в письменной форме не менее чем за шесть месяцев.

Ранее Армения уже оформила соглашения о стратегическом партнёрстве с рядом государств, включая США, Великобританию, Китай, Грузию и Казахстан.

В рамках визита в Германию Никол Пашинян также принял участие в панельной дискуссии Немецкого общества внешней политики на тему «Подходы Армении к институционализации мира, региональной связности и отношениям с ЕС». Он отметил, что запуск процесса вступления Армении в Европейский союз прежде всего обязывает страну продолжать институциональные и демократические реформы.