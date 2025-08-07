Помощник президента России Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи на высшем уровне «в ближайшие дни». Сейчас проводится подготовка саммита, место уже выбрано, сказал он.

О возможном проведении встречи Путина и Трампа стало известно накануне после переговоров Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что она может состояться уже на следующей неделе. Официально это не подтверждалось.

Ушаков говорит, что саммит состоится по предложению американской стороны. Американские источники накануне сообщали, что встречу Путина и Трампа предлагает Кремль. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг в интервью Fox News сказал, что перед саммитом Вашингтон и Москва должны «почти полностью согласовать позиции».

По словам Ушакова, Москва пока что не готовится к тройнам переговорам Путина с Трампом и с Зеленским. Он утверждает, что это было предложено Вашингтоном. «Этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем, полностью без комментария», — сказал дипломат.