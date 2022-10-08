После взрыва на Крымском мосту на краснодарской стороне ожидают скопления машин

После взрыва на Крымском мосту и его частичного обрушения власти Краснодарского края заявили об организации дополнительных автостоянок и сообщили, что в ближайшее время движение вряд ли будет восстановлено. Взрыв на мосту в районе аннексированной Керчи охватил цистерны идущего рядом железнодорожного состава и привел к обрушению минимум двух автомобильных пролетов.

Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что для водителей, которые из-за взрыва не могут проехать по Крымскому мосту, организовали стоянки в районе поселка Ильич и на развилке «Тамань – Волна».

«Сейчас на подъезде к мосту десятки машин, многие разворачиваются обратно. В новостях сообщается, что взрыв произошел в 6.07 утра. Лично я его не слышал, так как живу в стороне, а знакомая сообщила, что ощутила потряхивание в 5.45», – рассказал редакции Кавказ.Реалии житель поселка Тамань, попросивший не указывать его имени.

В марте 2021 года российские СМИ заявляли, что установленный на мосту российский радиометрический комплекс за секунды просвечивает все автомобили, выявляя «наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними».

«Люди напуганы. В том числе безалаберностью служб охраны – на посту охраны должны сканировать все машины. Я лично как-то ехал с Крыма, заглядывали под капот, осматривали салон, даже бардачок проверили. Возникает вопрос – как тогда могла проехать фура с взрывчаткой?» – задается вопросом другой житель Тамани.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что «транспортного коллапса в районе въезда на Крымский пост нет». Власти заявили, что задействуют четыре или пять паромов – перевозка автомобилей и пассажиров на них осуществлялась еще до аннексии Крыма и была усилена весной 2014 года. В первый год работы паромов после аннексии Крыма с обеих сторон образовались огромные очереди, люди порой более суток ждали отправки.

Ранее «Медуза» сообщила о специальных методичках с рекомендациями российским СМИ по освещению взрыва на Крымском мосту. В них предлагалось подчеркивать, что «мост не разрушен, а всего лишь повреждено полотно на автомобильной и железнодорожной частях».

Комментируя взрыв, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере: «Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное – возвращено Украине, все оккупированное Россией – изгнано».

Ранее Подоляк называл Крымский мост «объектом незаконного строительства», а украинские военные говорили, что при первой же возможности он станет «целью номер один» для ВСУ.