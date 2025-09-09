В столкновениях у тбилисского штаба «Грузинской мечты» власть обвинила посла Германии, поддержавшего, по ее словам, «наци-титушек» - так она называет гражданских активистов. Под огонь критики попало и издание «Нетгазети», главный редактор которого Мзия Амаглобели находится в заключении.

«Поддерживаемые послом Германии титушки сегодня, уже в третий раз, с фашистскими возгласами напали на тбилисский штаб «Грузинской мечты». Участие посла зарубежной страны в предвыборной кампании, поддержка насилия в нарушение Венской конвенции - пример грубого вмешательства в выборы», – написал на своей странице Facebook спикер парламента Шалва Папуашвили.

В прикрепленном видео демонстранты, избитые, раздосадованные тем, что блюстители порядка не мешали мускулистым сторонникам «Мечты» расправиться с ними, кричат на полицейских. Среди них известный киновед Теона Хатиашвили, средних лет женщина, известная своей уравновешенностью, обращается к полицейскому с криком: «Что ты смотришь на меня, что уставился?». Ее успокаивает друг и уводит. Есть и другие, молодые, в сердцах бранящиеся нецензурными словами, после того как подверглись нападению мужчин крупного телосложения в черных или голубых партийных майках «Мечты». К ним с явной снисходительностью относились полицейские, что вписывается «классическое» определение «титушек» - аффилированными с властями агрессивных групп.

Но с точки зрения Шалвы Папуашвили титушки – это прозападные активисты, за которыми стоит посол Германии Петер Фишер. Несмотря на то, что, как следует из сообщения на его странице на платформе Х, он находится в родном Берлине и участвует в ежегодном слете германских послов. Под своей фотографией дипломат пишет:

«Кроме того меня пригласили принять участие в семинаре по дезинформации и пропаганде. Мы называем его «Манипуляция и вмешательство в иностранную информацию (FIMI)». Не дайте себя обмануть ложными нарративами в российском стиле».

Видимо, причиной громких обвинений со стороны Папуашвили встало видеообращение посла 1 сентября к студенческому движению университета Ильи. Но и в нем дипломат лишь напоминает о преимуществах ЕС и рисках из-за политики грузинской власти потерять визовую либерализацию.

«Многое находится под угрозой из-за нынешнего курса грузинского правительства, в том числе безвизовый режим. Никто в ЕС не обязан отказываться от своих традиций — мы все граждане ЕС, но с разными традициями», — говорится на странице посла в соцсети Х.

Однако через несколько часов после первого поста Папуашвили продолжил свою полемику – теперь уже с Брюсселем. В новом его посте активисты уже были названы «наци – титушками», а онлайн издание «Нетгазети» - организатором насилия.

«Нападки наци-титушек на тбилисский избирательный штаб - явный пример внешнего вмешательства в выборах, цель которого создание насильственного предвыборной атмосферы. В этом процессе, кроме экстремистских групп, подстрекаемых некоторыми зарубежными дипломатами, вовлечены профинансированные извне пропагандистские платформы, в том числе финансируемая Брюсселем «Нетгазети», которая не только ведет пропаганду насилия, но и сама организовывает насильственные нападения на избирательный штаб «Грузинской мечты».

Спикер сравнил «Нетгазети» с руандским «Радио тысячи холмов», которое в 1994 году разжигало межнациональную рознь и подстрекало к геноциду тутси.

«Какие СМИ мы только ни видели: предвзятые, партийные, желтые, всякие, но насильственное медиа - такой новый феномен, как «Радио Тысячи холмов» в Руанде, созданное иностранными донорами».

«Шалва Папуашвили распространяет дезинформацию про «Нетгазети», –ответила редакция издания.

«На странице «Нетгазети» в соцсети цитируется объявление организаторов объявленной акции. Получается, Папуашвили считает освещение в СМИ информации о запланированном митинге гражданских активистов «организацией насилия». На самом деле, обязанность СМИ — размещать анонсы запланированных акций и освещать текущие события в целом. «Нетгазети (Netgazeti)» рассматривает клевету со стороны Папуашвили как очередное давление на СМИ, основатель и директор (Мзия Амаглобели) которого до сих пор незаконно находится в заключении. Подобная дезинформация со стороны высокопоставленных чиновников провоцирует насилие в отношении журналистов», – говорится в заявлении «Нетгазети».

Правозащитники отмечают, что наполненные дезинформацией и агрессией заявления представителей власти, ее сторонниками воспринимается как зеленый свет для расправы с оппонентами. И этой агрессии подвергаются в том числе и европейские дипломаты, в том числе и посол Германии Петер Фишер, несколько месяцев назад в Батуми.

Агрессивная риторика в адрес дипломатов, аккредитованных в Грузии, также является нарушением Венской концепции, напоминали сегодня наблюдатели.

