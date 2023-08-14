Посол США в России посетила в СИЗО журналиста Эвана Гершковича

Посол США в Москве Линн Трейси в понедельник посетила в СИЗО журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого российские власти обвиняют в шпионаже. Гершкович отвергает обвинения.
Это третья встреча посла с Гершковичем с момента его ареста в марте. Трейси сообщила, что журналист, несмотря на обстоятельства, здоров и сохраняет присутствие духа.
В сообщениях посольства США не указано, на каком этапе находятся переговоры о возможном обмене Гершковича. Ранее факт таких переговоров подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но уточнил, что «пока нет четкого пути решения вопроса».
В случае признания Гершковича виновным российским судом ему может грозить до 20 лет лишения свободы.
- Журналист WSJ Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО «Лефортово». ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
- Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несет в Украине ЧВК «Вагнер».
- Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.