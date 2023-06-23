Пригожин обвинил МО РФ в ударах по ЧВК «Вагнер» и намерен мстить

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в пятницу обвинил Минобороны России в нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям его военизированного подразделения.

По словам бизнесмена, в рядах его ЧВК много жертв. Пригожин не уточнил, где именно произошли удары.

Вечером в пятницу на каналах Пригожина появилось аудиообращение «от совета командиров ЧВК «Вагнер». В нем голос, похожий на голос Пригожина, заявляет, что ЧВК намерена остановить «зло, которое несет военное руководство страны». Пригожин просит «никого не оказывать сопротивления» и обещает «уничтожать любые блокпосты, вставшие на нашем пути, и любую авиацию». Вернуть ЧВК «Вагнер» на украинский фронт он обещает после «восстановления справедливости».

Он уточнил, что в его распоряжении находятся 25 тысяч бойцов, и призвал присоединяться к ним всех желающих россиян, включая военнослужащих регулярной армии.

Кроме того, Пригожин сообщил, что в пятницу министр обороны России Сергей Шойгу находился в Ростове-на Дону и якобы бежал оттуда, чтобы не давать ему объяснений.

Минобороны России заявило, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о нанесении удара российскими военными по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.