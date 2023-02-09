Пригожин утверждает, что вербовка заключенных на войну прекращена

Создатель и спонсор «ЧВК Вагнера», бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Утром в четверг заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.

Заявление оформлено как ответ на запрос журналистов издания Live24. По их словам, в редакцию обращается большое количество заключенных, которые пишут, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в «ЧВК Вагнера» не ведётся. «Так ли это?» – спрашивают журналисты.

«Да, действительно, это так, – ответил Пригожин, – набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – добавил он. Причину, почему ЧВК перестала вербовать заключенных, Пригожин не назвал.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование.

Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что «ЧВК Вагнера» могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.

«Медиазона» сообшала, что в конце 2022 года сотрудники "ЧВК Вагнера" стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но в этот раз желающих отправиться на войну оказалось в несколько раз меньше. Сама вербовка велась в менее торжественной обстановке, а Пригожин больше не прилетал туда на вертолёте.

Как сообщили «Агентству» юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко, в последнее время заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах «ЧВК Вагнера».

В начале февраля Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны России, а не «ЧВК Вагнера».