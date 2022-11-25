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Путин встретился с матерями мобилизованных. Часть из них были чиновницы
Владимир Путин в пятницу встретился с матерями мобилизованных в резиденции в Ново-Огареве. После шестиминутной вступительной речи Путина прямая трансляция закончилась, ответы на вопросы матерей зрители, предположительно, увидят в записи. К президенту не были приглашены общественные организации – «Комитет солдатских матерей» и «Союз матерей и жен военнослужащих».
Во вступительной речи президент обратился к матерям мобилизованных, заявив, что разделяет их тревогу за сыновей, и к родителям погибших, уверив, что разделяет их боль. В то же время он призвал не верить тому, что показывают по телевидению, и особенно в интернете – там, по мнению Путина, «вообще ничему нельзя доверять, там куча всяких фейков, обмана, лжи». Интернет он назвал полем информационных атак, одним из «эффективных видов борьбы».
Путин пообещал поддержку семьям погибших на войне в Украине.
Телеграм-канал «Можем объяснить» идентифицировал некоторых участниц встречи: по утверждению канала, среди них московская чиновница и депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова, член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова, начальница отдела по делам семьи, молодежи и спорта в администрации Каа-Хемского района Ирина Тас-оол и режиссер Олеся Шигина, которая снимает православное патриотическое кино. Издание не уточняет, есть ли у допущенных к встрече родственники, участвующие в боевых действия в Украине.
- Президент России Владимир Путин объявил о начала всеобщей мобилизации 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать предполагалось 300 тыс. резервистов. В ходе мобилизации практически из всех регионов страны поступали сообщения о нарушениях правил призыва, а также о проблемах со снабжением, экипировкой и обучением призывников.
- Общественное движение «Совет матерей и жен военнослужащих» на этой неделе провело съезд в Москве. Участницы добивались встречи 23 сентября с чиновниками Минобороны, но министерство отказало им. Лидер движения Ольга Цуканова сообщила, что заметила за собой слежку. Прокремлевская пресса обвинила «Совет» в попытке расколоть общественное мнение и предположила, что он финансируется из-за рубежа.
Другие новости дня
Румыния, Ирландия и Молдова признали Голодомор геноцидом
Сенат Ирландии и парламенты Молдовы и Румынии приняли резолюцию, в которой массовый голод 1932-33 годов - Голодомор - признан актом геноцида народа Украины. Сейчас аналогичную резолюцию рассматривает немецкий Бундестаг - она может быть принята в следующую среду.
По словам депутата румынского парламента от правящей Национальной либеральной партии Александру Мурару, «Голодомор был уникальным убийством на территории Советского Союза по масштабам, темпам и характеру преступлений, совершенных руководителями и институтами СССР. В начале 1930-х годов мужество и решительность украинцев сопротивляться коллективизации вызвали безудержную ненависть тоталитарной системы.» В румынской резолюции осуждаются также события 1946-1947 годов, когда румыны в Бессарабии (советской Молдавской ССР) были подвергнуты намеренному, искусственному голоду с целью принудительной коллективизации.
Сенат США поддержал резолюцию, которая признает Голодомор в Украине геноцидом, еще в 2018 году. В апреле 2022 года такое же решение приняли власти Чехии.
- Голодомор - массовый голод в Украинской ССР в 1932-1933 годах - был вызван политикой хлебозаготовок и конфискации всех продовольственных запасов у украинских крестьян, проводившейся Советской властью. В результате голода погибло не менее 5 млн человек, точные цифры неизвестны. Имели место случаи голодных бунтов, детоубийств и людоедства. Также крестьяне подвергались массовым репрессиям. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом в 2006 году.
- В июне 2022 года Сенат Ирландии признал геноцидом действия России в Украине в ходе нынешнего военного вторжения. В резолюции отмечалось, что «действия российских военных отвечают критериям геноцида, установленным Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказании за него». Сенаторы тогда призывали усилить санкции против России.
Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали Дорожную карту по Среднему коридору
В Актау прошла встреча министров иностранных дел и министров в сфере транспорта Казахстана, Грузии, Азербайджана и Турции по Транскаспийской взаимосвязанности.
Грузию на встрече представляли министр экономики Леван Давиташвили и заместитель министра иностранных дел Александр Хвтисиашвили.
По информации МИД Казахстана, стороны рассмотрели выработку комплекса мер по ускоренному развитию международных транспортных маршрутов и практические шаги для укрепления сотрудничества в Каспийско-Черноморском регионе.
По итогам встречи была подписана Дорожная карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию «Среднего коридора» на 2022–2027 года, сказано в сообщении казахстанского внешнеполитического ведомства.
Документ, в частности, предусматривает согласованные принципы работы, а также конкретные проекты с точными параметрами, сроками реализации и ответственными исполнителями.
«Реализация договоренностей позволит к 2025 году увеличить пропускную способность по коридору до 10 миллионов тонн в год», – сказано в сообщении.
Отметим, что в июне текущего года в Баку прошел трехсторонний министериал Азербайджана, Турции и Казахстана. Ко встрече в Актау присоединилась и Грузия.
Абхазский омбудсмен предложила создать комиссию по энергетике
Уполномоченная по правам человека в самопровозглашённой республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к абхазскому лидеру Аслану Бжания с предложением о создание профильной энергетической комиссии.
Как отмечается в письме, направленном на имя абхазского президента, «целью работы комиссии должна стать оценка состояния энергетической отрасли, в том числе осуществленных в данной сфере мероприятий, а также подготовка концепции развития энергетической отрасли».
Концепция должна предусматривать меры по системному выходу из сложившейся кризисной ситуации в краткосрочной и долгосрочной перспективах, пишет агентство «Апсныпресс» со ссылкой на письмо омбудсмена.
«На наш взгляд, комиссия в первую очередь должна состоять из представителей РУП «Черноморэнерго», парламента, администрации президента, политических партий, гражданского общества и экспертов, что позволит уйти от различного рода спекуляций и использования данной проблемы в политических целях. А самое главное, создание такой Комиссии положит начало конструктивному диалогу с обществом для поиска решения энергетической проблемы. Поэтому в целях эффективной работы Комиссии ее состав может быть утвержден только путем достижения консенсуса между разными политическими силами», – отмечается в письме.
Омбудсмен напоминает, что в ежегодном докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2021 год уже отмечались проблемы отключения электроэнергии в Абхазии. Там указано, что ежегодно причиной отключения электроэнергии, особенно в зимний период времени, является ограниченность электроэнергетических ресурсов, устаревшие электрические сети и оборудование, нерыночные тарифы и ежегодный большой долг населения за электроэнергию. Негативное влияние на ситуацию оказывает отсутствие ясной стратегии и программы развития электроэнергетической отрасли Абхазии в целом.
Асида Шакрыл отмечает, что 2022 год также не стал исключением, и Абхазию второй год подряд сотрясают последствия неразрешенного кризиса в энергетической отрасли.
«В начале ноября 2022 года авария на ВЛ-220 «Ачгуара» стала причиной того, что десятки тысяч людей в очередной раз не имели доступа к свету, теплу и воде в течение нескольких дней подряд. Отсутствие элементарных бытовых удобств, невозможность удовлетворения базовых человеческих потребностей серьезно влияют на физическое и психологическое здоровье граждан республики. Постоянные проблемы, связанные с обеспечением граждан электроэнергией, демонстрируют, что в сложившихся обстоятельствах государство не справляется с исполнением своих позитивных обязательств по обеспечению минимальных потребностей населения. На сегодняшний день, в отсутствие национальной концепции реабилитации и развития энергической отрасли Абхазии, принимаются решения, которые представляют собой разрозненные, не основанные на скрупулезном анализе ситуации шаги по устранению проблем с электроэнергией. Без общественного обсуждения принимаются такие решения, как, например, внесение поправок в Закон Республики Абхазия «Об электроэнергетике», согласно которым будет снят запрет на приватизацию распределительных сетей, а также объектов, предназначенных для производства электроэнергии мощностью свыше 5 МВт. Подобные решения вызывают обоснованную обеспокоенность граждан, поскольку они принимаются без публичного обсуждения, в результате чего обществу неизвестны условия приватизации и их последствия для национальной безопасности страны», – говорится в письме.
- 22 ноября вечером Абхазия начала получать переток электроэнергии из России. Вопрос поставок российской электроэнергии связан с необходимостью завершения ремонтных работ на ЛЭП «Ачгуара». Кроме того, на критически низкой отметке находится уровень воды в водохранилище «Ингури ГЭС».
Алексей Кудрин возглавит «Яндекс» и разделит компанию
Глава Счётной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин перейдёт на работу в "Яндекс". Он разделит компанию, получив над ней контроль вместо основателя Аркадия Воложа. За реорганизацию чиновник получит пакет акций, стоимость которого сейчас оценивается в 300 миллионов долларов. Об этом пишут российская версия журнала Forbes, The Bell и "Агентство" со ссылкой на анонимные источники.
Как пишет The Bell, в ночь с четверга на пятницу Кудрин встречался с президентом России Владимиром Путиным. Там он, как утверждается, согласовал схему раздела компании. Издание "Медуза" ещё в сентябре сообщало, что президент лично согласовал переход 62-летнего Кудрина с госслужбы в бизнес.
Как пишет The Bell, у "Яндекса" появится новая, вероятно, российская материнская компания вместо зарегистрированной в Нидерландах. Она займётся бизнесом в России, следует из материала, контроль над ней получат Кудрин и оставшиеся в стране менеджеры. Уехавшему в Израиль Воложу достанутся лицензии на развитие за рубежом беспилотных и облачных сервисов, образовательного сервиса и сервиса по распознаванию образов ("Толоки").
Кудрин за свою работу получит около 5 процентов акций "Яндекса", утверждают издания. Выплата будет осуществляться поэтапно, следует из текстов, но на какие этапы разделён процесс журналисты не пишут.
По данным издания, за помощью к Кудрину первым обратился Волож. Кудрин — давний соратник Путина, они вместе были первыми заместителями первого постсоветского мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и почти одновременно переехали в Москву на работу в Администрации президента.
"Кремлю он гарантирует, что "Яндекс" с его технологиями не утечет за рубеж", — утверждает один из собеседников The Bell.
Spectator: польские МиГ-29 не передали Украине из-за Китая
Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Об этом пишет британское издание The Spectator в большом материале, посвящённом попыткам китайской дипломатии оказывать влияние на принятие решений в Вашингтоне и Москве в контексте войны в Украине.
Как утверждается в статье, с начала российского вторжения Пекин играл "решающую", хотя и малозаметную со стороны, роль в ряде моментов, связанных с войной, в том числе и в недавнем ослаблении риторики о возможности применить ядерное оружие со стороны российских властей.
Как отмечает The Spectator, однозначно оценить позицию Китая в конфликте трудно, поскольку Пекин "говорит обеим сторонам то, что они хотят слушать". На встречах с российскими представителями китайские политики возлагают ответственность за войну на США, а представителям стран НАТО говорят о намерении развивать отношения с ними.
Масштаб вторжения удивил Пекин
Как отмечается в статье, президент России Владимир Путин, возможно, просчитался, думая, что Китай однозначно поддерживает Москву, и эта иллюзия была одной из причин, по которым он решился начать войну. Как утверждается, Пекин знал о планах российского вторжения, однако, по данным источников издания, Путин описал их как "ограниченную операцию для возвращения утраченных Россией территорий" (имелись в виду так называемые народные республики Донбасса) - масштаб же в реальности начавшейся "спецоперации", включавшей наступление на Киев, удивил Пекин. Как утверждается, власти Китая пришли к мнению, что действия Путина угрожают масштабным конфликтом с Западом. Приоритетом для Пекина стала не поддержка России, а "избежание любой эскалации с применением ядерного оружия и помощь в достижении перемирия".
"Ситуативные союзники"
На достижение этих целей были направлены и усилия Пекина помешать передаче Украине польских МиГ-29. Вначале, как утверждается, Вашингтон выступал в поддержку этого, но уже 8 марта изменил своё мнение - как утверждается, после того, как по конфиденциальным каналам через бывших европейских лидеров Китай передал свои опасения. В то же время, Пекин высказывал их и Москве, напрямую связываясь с российскими высокопоставленными военными по вопросу недопущения ядерной эскалации.
Как утверждается, США и Китай достигли неформальной договорённости о том, что в обмен на отказ от поставки МиГов Китай сделает всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия. Китай также не стал поставлять России оружие, а также помогать Москве в поисках путей обхода санкций. В результате, как констатирует Spectator, НАТО и Китай стали ситуативными союзниками по вопросу недопущения применения ядерного оружия Россией против Украины, и именно влиянием Китая вызваны недавние заявления мировых держав (включая Россию) о невозможности ядерной войны.
При этом отмечается, что Китай выступает за мирное урегулирование на основе возвращения сторон к ситуации на 24 февраля, что предусматривает российский контроль над аннексированным Крымом. Это, однако, неприемлемо для украинской стороны, которая ставит своей целью возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны.
Официальные представители США статью пока не комментировали.
Абхазским властям напомнили о недопустимости цензуры
Союз журналистов Абхазии выразил обеспокоенность в связи с участившимися фактами вмешательства органов исполнительной власти в деятельность государственных СМИ самопровозглашенной республики.
Речь идет, в частности, о прошедшем 23 ноября собрании общественно-политических сил Абхазии, на котором отсутствовали журналисты всех госСМИ. В Союзе журналистов считают, что это – яркий пример цензуры.
«Из достоверных источников нам известно, что редакции СМИ получили указания не посещать и не освещать данное мероприятие. Данный факт ограничивает не только деятельность редакций, но и нарушает «права граждан на получение оперативной, достоверной информации через средства массовой информации о деятельности общественных объединений» (статья 35 закона о СМИ Республики Абхазия)», – отмечается в заявлении.
Союз журналистов официально обращается к абхазскому президенту, спикеру парламента, генеральному прокурору с предложением незамедлительно отреагировать на факт нарушения действующего законодательства, а также на действие, которое «направлено на установление цензуры в государственных средствах массовой информации».
«Свобода слова является национальным достоянием независимой Республики Абхазии, закреплена в Конституции нашей страны, и ни при каких обстоятельствах не может быть допущено ущемление прав и свобод граждан, журналистов и редакций СМИ», – сказано в заявлении, которое подписал председатель Союза Руслан Хашиг.
- Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Российской Федерации. Независимость этих самопровозглашенных государств признают лишь Россия, Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.
Зеленский: Украина выдержит российские удары и вернёт Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая российская стратегия - наносить удары по энергетической инфраструктуре с целью лишить жителей страны электричества и тепла - не сможет сломить волю Украины и помешать освобождению её территорий. В интервью британскому изданию Financial Times Зеленский подтвердил, что цель Украины в войне - возвращение контроля над всей международно признанной территорией страны, включая Крым.
Зеленский считает, что цель российских ударов - добиться того, чтобы Украина пошла на территориальные уступки или согласилась на заморозку конфликта. Однако, по словам украинского президента, заморозка будет лишь означать, что боевые действия возобновятся в будущем, а прочный мир принесёт только восстановление территориальной целостности страны.
Отдельно Зеленский коснулся вопроса Крыма, непрямо подтвердив, что на Западе существуют разные подходы к вопросу освобождения его территории военным путём. "Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма невоенным путём, я буду только за" - сказал украинский президент, однако добавил, что мирные решения, предполагающие, что Крым останется под контролем России, для Украины неприемлемы: "Никто не должен тратить на них время".
Ранее в СМИ появлялись утверждения, что, в частности, Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности, призывал Украину отказаться от цели отвоевать Крым. Официально это не подтверждалось.
До начала российского вторжения 24 февраля и некоторое время после него Украина официально заявляла, что не планирует военной операции по освобождению аннексированного Крыма. Однако впоследствии позиция Киева изменилась, и сейчас он настаивает на полном возвращении всех территорий как условии мирного договора.
После отступления российских войск из Херсона северные районы Крыма оказались в зоне поражения находящихся на вооружении Украины установок HIMARS. Появились сообщения, что российские власти Крыма строят на севере полуострова защитные линии.
В результате российских ударов по инфраструктуре Украины значительная часть жителей страны испытывает перебои с подачей электричества, воды и тепла. Последний массированный удар 23 ноября привёл к почти полному блэкауту. К 25 ноября значительная часть Украины по-прежнему без света; в Киеве, как сообщают власти, до стабилизации системы свет в дома будут подавать всего на 2-3 часа в сутки.
- Супруга президента Украины Елена Зеленская в интервью Би-би-си, сославшись на данные недавно проведённого социологического опроса, сказала, что больше 90 процентов опрошенных жителей Украины сказали, что готовы 2 или 3 года терпеть жизнь без света и тепла "ради победы, ради чувства собственного достоинства" и перспективы вступления в Европейский союз. Множество ранее проведённых опросов свидетельствует о том, что большинство граждан Украины отвергает любые территориальные уступки.
Парламент Нидерландов признал Россию спонсором терроризма
Нижняя палата парламента Нидерландов – палата представителей – объявила Россию государством – спонсором терроризма из-за полномасштабного вторжения на территорию Украины. Об этом сообщает агентство NRC.
За такое решение 24 ноября проголосовало большинство парламентариев. Они поддержали инициативу члена партии "Зеленых левых" Тома ван дер Ли. Российские войска "структурно и преднамеренно" наносят удары по гражданским объектам в Украине, цитирует телеканал WNL выдержки из принятого документа. Члены парламента призывают максимально поддерживать Киев.
Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра пояснил, что законы страны не предусматривают никаких санкций для тех, кого признали спонсором терроризма.
Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, в которой массовые обстрелы украинских объектов называются террористическими методами, а Россия признаётся страной – спонсором терроризма.
Алиев отказался от встречи с Пашиняном при участии Макрона
Встреча лидеров Армении и Азербайджана, которая должна была пройти в Брюсселе 7 декабря, не состоится. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев (помощник президента – ред.) меня проинформировал, что с ним связались из офиса (президента Европейского Совета) Шарля Мишеля и проинформировали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится», – сказал Алиев.
Азербайджанский лидер добавил, что Франция не может принимать участия в мирном процессе.
«Менее чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своем интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция Сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Вслед за этим ожидается, что Национальная Ассамблея Франции примет еще одну антиазербайджанскую резолюцию. Была попытка Франции атаковать нас через саммит Франкофонии. Это неприемлемо, так как Франкофония является гуманитарной организацией», – сказал он.
Ранее Алиев говорил, что из резолюции саммита Франкофонии, который прошел в Тунисе, удалили «антиазербайджанские тезисы».
«У нас есть друзья не только в Движении неприсоединения, но и в Европе. Таким образом, эта антиазербайджанская резолюция является чем-то формальным. Учитывая все это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе. И это не наша, а их вина, так как ни США, ни Россия никогда на официальном уровне не принимали чью-то сторону. Это означает, что встреча 7 декабря не состоится. И мы будем рассматривать другие альтернативы. Посмотрим, кто будет выполнять роль посредника и на какой платформе», – сказал сегодня Ильхам Алиев на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».
- В последний раз Пашинян и Алиев встретились 31 октября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина. В совместном заявлении, принятом в Сочи, лидеры трех стран подчеркнули важность активной подготовки к подписанию мирного договора для достижения стабильного и долгосрочного мира в регионе. Однако уже через 10 дней после Сочинских договоренностей между Ереваном и Баку начался обмен резкими обвинениями.
Украина заявила об убийстве иранских советников, помогавших России
Власти Украины утверждают, что украинскими военными были убиты находившиеся на аннексированных Россией территориях инструкторы из Ирана.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian.
Ранее в Киеве утверждали, что в аннексированном Крыму находится небольшая группа иранских специалистов, обучающих российских военных обращаться с дронами иранского производства "Шахед-136", которые Россия использует для ударов по объектам в Украине. О присутствии иранских советников в Крыму сообщали и представители администрации США.
Иран и Россия отрицали как поставку беспилотников, так и присутствие советников. В начале ноября глава МИД Ирана заявил, что страна поставляла дроны России, но до начала войны.
"Вас не должно быть там, где вас не должно быть. Они были на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить", — заявил Данилов. Он также подчеркнул, что любое иранское военное присутствие на оккупированных Россией территорией будет рассматриваться Украиной как законная цель.
- Когда и где были, как он утверждает, убиты иранские инструкторы и сколько их было, Данилов не уточнил. В октябре израильская радиостанция KAN сообщала о гибели 10 иранских советников на войне в Украине. По её данным, это произошло в аннексированном Крыму и Херсонской области.
- Ранее украинские СМИ называли именно Крым как место, где могли находиться иранские советники. При этом официально о каких-либо ударах по Крыму, приведших к гибели людей, не сообщалось ни украинской, ни российской сторонами ни в октябре (если исключить взрыв Крымского моста 8 октября), ни в ноябре.
Саакашвили может умереть в любой момент – глава центра «Эмпатия»
Жизни экс-президента Грузии Михаила Саакашвили угрожает опасность, заявила глава Центра «Эмпатия» Мариам Джишкариани. В разговоре с журналистами она рассказала о результатах медицинского заключения, подготовленного её неправительственной организацией. По её словам, экспертиза указывает на то, что Саакашвили отравлен.
«Смерть человека возможна в любой момент. Получено заключение экспертизы волос из США. Мы делаем вывод, что причиной ухудшения его здоровья, скорее всего, является интоксикация. Его необходимо немедленно транспортировать в целях безопасности и спасения его жизни», – сказала она.
Джишкариани утверждает, что согласно исследованию, проведенному в США, в организме Саакашвили обнаружены три химических вещества в дозах, превышающих допустимый уровень. Это – висмут, барий и ртуть.
Джишкариани призывает президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили.
«В первую очередь я обращаюсь к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, чтобы она взяла на себя ответственность и помиловала Саакашвили», – сказала она.
Ранее о том, что причина ухудшения здоровья Саакашвили – отравление, заявил его адвокат Валерий Гелбахиани. Мать Саакашвили сказала, что в его организме обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов: ртути, бария и таллия. После этого министр юстиции Грузии Рати Брегадзе объявил, что ведомство решило провести Саакашвили полную токсикологическую экспертизу.
Сам Саакашвили заявил, что никогда не говорил своим адвокатам о возможном отравлении. Он призвал не политизировать тему своего здоровья.
- Михаил Саакашвили уже несколько месяцев находится в тбилисской клинике «Вивамеди», куда был переведен из тюрьмы после двух голодовок. Семья и адвокаты заявляют об ухудшении его состояния, власти в ответ говорят, что нет поводов для тревоги и Саакашвили получает все необходимое лечение.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Зурабишвили: российские атаки на энергетику Украины – военное преступление
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила российские удары по энергетической инфраструктуре Украины. Действия Москвы она считает военными преступлениями.
«Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины вызывают разрушительный гуманитарный кризис для миллионов украинцев. Это неприемлемые военные преступления против гражданских лиц. Грузия продолжает поддерживать сильный и стойкий украинский народ», – написала она в твиттере.
Украина между тем постепенно оправляется от очередного массированного ракетного обстрела, в результате которого в среду энергосистема страны пережила полный блэкаут. По словам мэра Киева Виталия Кличко, к утру 24 ноября 70 процентов Киева оставалось без электроэнергии, а водоснабжение удалось восстановить лишь в районах на левом берегу Днепра.
Меркель о конфликтах в Грузии и Молдове: «Я не продвинулась ни на миллиметр»
Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью Der Spiegel, что российские вторжение в Украину не стало для нее неожиданностью. По словам Меркель, накануне ухода из политики она пыталась наладить контакт с президентом РФ Владимиром Путины. Отрывки из интервью публикует издание «Медуза».
«Я бы хотела, чтобы после моего ухода было более мирное время. Но это не было неожиданностью. Минские соглашения были разорваны. Летом 2021 года, после встречи президентов Байдена и Путина, я хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным, снова с Эммануэлем Макроном в Совете ЕС. Но кто-то стал возражать, а у меня уже не было сил настаивать на своем, поскольку все знали, что осенью я уйду», — рассказала бывший канцлер.
По словам Меркель, во время ее последнего визита в Москву отношение к ней было такое же.
«В смысле силовой политики ты кончилась. Для Путина лишь сила имеет значение», — пояснила она.
Бывшая канцлер утверждает, что пыталась передать свою инициативу, направленную на предотвращение войны, другим немецким политикам, однако те, с кем она говорила, не решились брать на себя такую ответственность. При этом Меркель отметила, что не жалеет о своем уходе из политики.
«Кто-то новый должен был заняться этим. В конце концов, в контексте внешней политики я не продвинулась ни на миллиметр. Даже несмотря на то, что мы столько раз пытались. И не только в контексте Украины, но и Приднестровья и Молдовы, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время для нового подхода», — заключила она.
- Ангела Меркель формально ушла из большой политики осенью 2021 года, хотя обязанности канцлера исполняла до начала декабря — пока не образовалась новая правящая коалиция. Германию она возглавляла 16 лет и за это время заработала себе репутацию сильного и успешного политика.
- Отношение к Меркель в немецком обществе резко изменилось после начала войны в Украине, когда немцы осознали степень зависимости экономики Германии от российских энергоносителей. Действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц, который на выборах позиционировал себя как политик, максимально похожий на Меркель, с февраля объявил о кардинальной смене курса.
- Многие также упрекают Меркель за то, что она противилась вступлению Грузии и Украины в НАТО: по мнению критиков, если бы эти страны сейчас были членами альянса, Путин не рискнул бы напасть на них.
В Гали изъяли 192 бутылки грузинской минералки
В Абхазии сообщили об изъятии в городе Гали партии «минеральной воды грузинского происхождения». 192 бутылок обнаружили в подсобном нежилом помещении, расположенном на приусадебном участке.
Мероприятие провели сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного комитета самопровозглашенной республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал».
В чем обвиняют владельцев минералки, в пресс-релизе не сообщается. Речь идёт о возможном административном правонарушении, материалы по которому переданы в Отдел дознания и таможенных расследований таможенного комитета.
- 1 ноября стало известно, что в абхазских магазинах обнаружили 11 бутылок грузинской минеральной воды – «Боржоми», «Набеглави», «Ликани» и «Саирме». В магазинах продавалось и российское печенье «Морозова», импортером продукции оказалась грузинская компания ООО «Компания Орбита» из Тбилиси.
- В магазинах обнаружили 74 банки консервов «Хаши» и «Рубец», произведенных в Ставропольском крае России. На этикетках, как сообщалось ранее, размещены грузинский флаг и карта Грузии, включающая в себя территорию Абхазии.
- В абхазской Генпрокуратуре тогда заявили о нарушении таможенного законодательства и необходимости привлечь индивидуальных предпринимателей к административной ответственности.
- Югоосетинская милиция между тем продолжает борьбу с энергетическими напитками. 21 ноября стало известно об изъятии из продажи 13 банок энергетиков.
Мэр Харькова оштрафован за использование в эфире русского языка
Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован на 3 тысячи 400 гривен за использование русского языка в телеэфире, сообщает издание «Вот Так» со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя. Мэр говорил по-русски, обращаясь к харьковчанам во время телемарафона «Единые новости».
Кроме того, Терехову запретили вести соцсети на русском языке. Отмечается, что запрет вступит в силу 4 декабря.
Игорь Терехов начал работать в Харьковской областной государственной администрации в 2007 году. В течение многих лет он был заместителем мэров - сначала Арсена Авакова, а затем его оппонентов - Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. После смерти Кернеса в декабре 2020 года Терехов был назначен исполняющим обязанности городского головы Харькова. Позже он выиграл выборы мэра города, получив чуть больше 50 процентов голосов при явке ниже 30 процентов избирателей.
После начала полномасштабного вооруженного вторжения армии России на территорию Украины Терехов, которого в средине нулевых обвиняли в пророссийских взглядах, неоднократно выступал с резкой критикой как действий Владимира Путина, так и тех, кто поддерживает его политику.
Навальный из колонии передал слова заключенного о пытках
Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, сообщил, что один из заключенных рассказал ему о пытках. Об этом говорится в соцсетях Навального.
«Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: «Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!». Снова шум, человек смолкает», - сообщается в инстаграме политика.
По словам оппозиционера, он рассказал о случившемся сотруднику колонии, но тот предположил, что пожаловавшийся на пытки пошутил. Навальный уточнил в инстаграме, что слова заключенного не были похожи на шутку.
Политик отметил, что ранее дважды столкнулся невозможностью получить видеозапись из колонии для суда. Руководство колонии оба раза сообщило, что записи пропали в результате чрезвычайных происшествий.
Навальный также написал, что не знаком с заключенным, которого могут пытать, и предположил, что это немолодой выходец с Кавказа.
- Навальный после отравления в августе 2020 года находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- 14 июня 2022 года Навальный был переведен из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове.
На западе Грузии мужчина облил бензином и поджег бывшую жену
В небольшом городке Терджола на западе Грузии мужчина облил бензином бывшую жену и поджег ее. 37-летняя женщина скончалась на месте. Инцидент произошел в магазине в центре города, где работала погибшая, пишет SOVA.
После инцидента мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Он также пострадал и был госпитализирован. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Кроме того, сообщается, что пострадали и другие сотрудник магазина, пытавшиеся потушить огонь. В результате поджога в магазине начался пожар.
У скончавшейся женщины остались двое малолетних детей.
Илья Дарчиашвили встретился с президентом Молдовы Майей Санду
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду в рамках своего визита в Кишинев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По информации ведомства, на встрече на высоком уровне стороны еще раз подтвердили тесную дружбу и партнерство двух стран, что приобретает особое значение с учетом общих задач и целей.
«Стороны приветствовали историческое решение Еврокомиссии, которое вывело процесс евроинтеграции Молдовы и Грузии на совершенно новый этап. Также они обменялись информацией о выполнении рекомендаций Еврокомиссии.
Президент Молдовы и глава МИД Грузии отметили важность тесной координации между двумя странами на пути к общей цели интеграции в Евросоюз. В связи с этим еще раз была подчеркнута важность формата Ассоциированного трио для эффективной реализации будущих целей. Министр иностранных дел Грузии приветствовал решение о проведении очередной встречи Европейского политического союза в Молдове и выразил надежду, что указанный формат будет способствовать процессу присоединения двух стран к Евросоюзу.
На встрече особое внимание было уделено ухудшению обстановки в области безопасности в регионе.
Стороны приветствовали 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Молдовой; Они отметили большой потенциал углубления двусторонних отношений между странами в различных направлениях и волю правительства и народа двух стран продолжать тесное партнерство в будущем», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Убитые ФСБ «украинские диверсанты» на самом деле - страйкболисты
Уничтоженные сотрудниками ФСБ в Воронеже «украинские диверсанты» с высокой долей вероятности не имеют отношения к националистическому движению Украины, следует из расследования издания The Moscow Times.
Журналисты издания вышли на представителей воронежского страйкбольного сообщества, в котором состояли двое из убитых, и они рассказали, что один из них, местный житель Владимир Котовский - «обычный работяга» и «сторонник Алексея Навального», а другой, которого знали в сообществе под псевдонимом Сталкер Фосген, придерживался анархистской идеологии.
Кроме того, журналисты The Moscow Times установили, что найденный у одного из убитых флаг с эмблемой в виде головы зеленого волка и надписью «Воля», который в сюжете о произошедшем на телеканале «Россия-1» был назван «флагом ультраправой националистической партии Воля», на самом деле является эмблемой группировки «Свобода» из видеоигры «S.T.A.L.K.E.R.».
- 23 ноября ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы «пресекли попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области». По версии ФСБ, диверсию якобы готовили «члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии». При задержании на окраине Воронеже «главаря и двух его сообщников» убили, поскольку, как заявили в спецслужбе, они «оказали вооруженное сопротивление».
Премьер Молдовы: На встрече с Ильей Дарчиашвили мы обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами
По заявлению премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, на встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили обсуждались вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой. Гаврилица отметила, что у Грузии и Молдовы общие устремления на пути евроинтеграции, пишет Общественный вещатель Грузии.
«У нас была очень плодотворная встреча. Мы обсудили вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой в результате этой несправедливой войны. Несмотря на то, что детали того, как это влияет на наши страны, различаются, мы разделяем ту же точку зрения, что страны должны иметь возможность определять свой собственный путь, будущее и международное право. У нас есть общие устремления в плане развития наших стран по пути европейской интеграции», - заявила премьер-министр Молдовы.
Наталья Гаврилица также обратила внимание на важность улучшения экономических отношений с Грузией.
«Мы обсудили наше растущее политическое сотрудничество, но нам также необходимо улучшить экономические отношения. К сожалению, одним из последствий этой войны является разрушение логистической цепочки, товарооборот между нашими странами несколько сократился. Так что мы говорили о решениях по улучшению в этом направлении, а также о перспективе создания в мае совместного экономического комитета, чтобы придать импульс экономическому сотрудничеству», - отметила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «50 на 50»
Киев и Москва обменялись пленными в формате «50 на 50». Первым об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, Украина вернула себе двух офицеров и 48 рядовых и сержантов. «Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», - написал Ермак в телеграме. Кроме того, домой вернулись 15 пленных с Чернобыльской АЭС и семь - с острова Змеиный.
Минобороны России подтвердило обмен пленными, в ходе которого были возвращены 50 военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, отметило ведомство. Других подробностей нет.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся вчера по формуле «35 на 35». До этого обмен проходил 3 ноября. Тогда стороны обменяли по 107 человек.
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Крымск Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Полиция уточнила, что в числе погибших – человек, открывший огонь.
Телеграм-канал Baza пишет, что стрелявшего зовут Владимир Жиров. Устроил стрельбу он после ссоры с бывшей женой. По предварительным данным, Жиров проиграл суд своей бывшей супруге и сыну, а потом повздорил с женой. Он якобы хотел вернуть квартиру, которую супруга купила незадолго до развода.
Сначала конфликт проходил на улице, затем Жиров и его жена зашли в торговый центр, где продолжили спор, отмечает Baza. За супругу вступился один из посетителей. В ответ Жиров достал оружие и начал стрелять.
По другим данным, Жиров начал стрелять в медицинском центре. Там он убил двоих сотрудников, потом вышел на улицу, застрелил одного прохожего и ранил в плечо другого, а затем застрелился сам.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство одного человека.
Генштаб ВСУ обратился к гражданам Беларуси
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видеообращение к гражданам Беларуси. В нем утверждается, что Россия готовит провокации на территории Беларуси, в том числе, возможно, на атомных объектах - с целью «любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной». В обращении, записанном на русском языке, содержится призыв не допустить еще большего втягивания страны в войну.
Представители украинского командования подчеркивают, что территория Беларуси используется для агрессивных действий против Украины, однако Украина, как утверждается, не рассматривает ни Беларусь, ни ее народ как врагов и не отвечала ни на один акт агрессии с белорусской территории.
В октябре командование Вооруженных сил Украины уже обращались к народу Беларуси. Это произошло после того, как было объявлено о создании на территории страны региональной совместной группировки войск России и Беларуси, что послужило поводом для опасений относительно того, что эта группировка может быть использована для удара по Украине.
Белорусский руководитель Александр Лукашенко, поддерживая Россию в войне против Украины, в то же время утверждает, что белорусские вооруженные силы не собираются в ней участвовать. Накануне Лукашенко заявил о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, сказав, что в противном случае «будет полное уничтожение Украины». «Это не то, что Путин говорил как-то задолго до «операции», что это будет угрожать потерей государственности 0 это будет уничтожение Украины. Надо остановиться», - говорит Лукашенко на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого». Он добавил, что власти Украины должны пойти на переговоры, «если они не хотят гибели - к тому же в огромном количестве - людей». Заявления прозвучали на фоне очередного российского массированного ракетного удара по Украине, в результате которого были выведены из строя объекты энергетики, и большая часть страны на некоторое время осталась без электричества.
Власти Украины неоднократно заявляли, что подобные удары не изменят позицию Киева, который называет условием для переговоров вывод российских войск с украинской территории.
Спикер парламента Армении: власти не будут мириться с бездействием ОДКБ
Хотя ОДКБ и не сделала политического заявления и не осудила агрессию Азербайджана в отношении Армении, сегодня премьер-министр Никол Пашинян оценил обсуждения в ходе вчерашнего саммита организации как «открытые, искренние и положительные», пишет Радио Азатутюн.
Накануне Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, мотивируя это тем, что документ не доработан. В Армении надеются, что документы будут подписаны после внесения поправок. Пашинян не раскрыл, какие конкретные предложения сделала армянская сторона.
В беседе с Радио Азатутюн спикер Национального собрания Ален Симонян выразил надежду, что государства-члены ОДКБ «одумаются» и хотя бы дадут политическую оценку агрессии, осуществленной Азербайджаном в отношении Армении в сентябре этого года. Ален Симонян раскрыл некоторые скобки, заявив, что Пашинян вчера отказался подписывать документ, поскольку ОДКБ не оправдала даже ожидания армянской стороны о том, что она сделает политическое заявление. По словам спикера, причина недовольства армянской стороны также была связана с вопросом относительно требования вывода азербайджанских войск, поскольку войска третьей страны сейчас находятся на территории ОДКБ.
«Оценка, которая была дана, для нас недостаточна. Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, у нас было ожидание политической оценки от военно-политического союза, и это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы. Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении – это также граница ОДКБ», – подчеркнул спикер парламента.
По убеждению Симоняна, ОДКБ не осудила агрессию Азербайджана против Армении, поскольку у государств-членов ОДКБ очень теплые отношения с Азербайджаном. Но, как заявил он, это не должно сказываться на обязательствах в рамках межгосударственных договоров. Теперь, по мнению Симоняна, сама ОДКБ должна доказать свое существование и дееспособность.
Председатель парламента подчеркнул, что когда Армения присоединялась к этой структуре, она делала это, чтобы защитить себя от возможной агрессии со стороны тандема Турции и Азербайджана, и, как заметил он, если ОДКБ не работает в случае этой опасности, то почему Армения должна оставаться членом этой структуры?
Несмотря на сложившуюся ситуацию, на уровне исполнительной власти в Армении пока воздерживаются от прямого заявления о выходе из структуры.
«Очевидно, не правда ли, что власти Армении не смирились и не смирятся с сегодняшним бездействием [ОДКБ], но если сделать заявление сейчас, то оно будет воспринято как очень резкое», – сказал Ален Симонян.
На вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, правильно ли понимать, что «на данный момент мы пока не заявляем, что покинем эту структуру, если в ближайшее время не будет такой политической оценки», спикер армянского парламента ответил так: «Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что ОДКБ вышла из нашего региона, что они ушли отсюда, и мы хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это, что их больше нет в этом регионе, что они больше не действуют здесь и что у ОДКБ здесь уже нет границы».
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