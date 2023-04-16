Путин встретился в Кремле с министром обороны Китая

Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье - как следует из сообщений Кремля и российских государственных агентств - встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл в Россию с визитом.

Это первая зарубежная поездка китайского министра после его вступления в должность. Ранее Минобороны России сообщало о том, что визит продится с 16 до 18 апреля. О встрече Ли Шанфу с Путиным заранее не сообщалось, анонсировалась его встреча с министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу присутствовал на переговорах Путина с китайским министром, которые прошли в Кремле.

В своей вступительной речи Путин назвал взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере «успешным и разноплановым», отметив, что военные ведомства двух стран регулярно обмениваются информацией и проводят совместные учения. Ли Шанфу повторил тезис председателя КНР Си Цзиньпина о том, что отношения России и Китая «превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны», но при этом не направлены против других стран.

Какие-либо подробности того, что обсуждалось на встрече, не известны.

Встреча Путина с министром обороны Китая прошла спустя несколько недель после визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. На переговорах Путина и Си обсуждалась в том числе война в Украине - причем Путин по их завершении сказал, что Россия поддерживает многие пункты так называемого китайского мирного плана.

Ли Шанфу, будучи главой одного из управлений минобороны Китая, ранее был внесен в санкционный список США - основанием для этого стало военное сотрудничество китайской армии с Москвой.

Ряд стран Запада, в том числе США, в связи с визитом Си Цзиньпина выражали опасения относительно возможных поставок оружия и другой военной помощи, которую мог бы оказывать Китай России в ходе войны в Украине. Представители НАТО при этом подчеркивают, что у них нет данных о том, что такая помощь сейчас оказывается или будет оказываться в ближайшем будущем. Официальные представители Китая, заявляя о стратегическом партнерстве с Россией, при этом прямо не выступают в ее поддержку в конфликте с Украиной. Так называемый китайский мирный план содержит, помимо призывов к перемирию и к снятию санкций с России, и пункт об уважении территориальной целостности государств.