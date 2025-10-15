Путин встретился в Кремле с сирийским лидером аш-Шараа

Президент Сирии переходного периода Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Москву и встретился в Кремле с российским президентом Владимиром Путиным.

Аш-Шараа был одним из лидеров сирийской вооружённой оппозиции, свергнувшей в конце прошлого года союзника Москвы Башара Асада. Российские военные оказывали Асаду помощь в борьбе с повстанцами, а самого аш-Шараа, известного также под псевдонимом Мохаммед аль-Джулани, называли террористом. После свержения Асада, однако, Москва признала новые власти Сирии.

Кремль опубликовал видео первых минут встречи Путина с сирийским лидером. Российский президент заявил, что Москва в своих отношениях с Дамаском всегда «руководствовалась интересами сирийского народа» и напомнил, что эти отношения всегда носили дружественный характер. Аш-Шараа в свою очередь заявил, что власти Сирии будут уважать все достигнутые ранее с Россией договорённости.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что разговор пойдёт в том числе и о российских военных базах в Сирии, созданных там во времена правления Асада. Российское военное присутствие в стране сократилось, однако базы в Хмеймиме и в порту Тартус по-прежнему функционируют.

Агентство Reuters и ряд арабских СМИ в преддверии визита писали о том, что аш-Шараа на переговорах в Москве может официально потребовать выдачи Асада, который получил в России политическое убежище. Официально об этом не сообщалось. Пока также нет сообщений об итогах переговоров сирийского лидера с Путиным.

Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии на стороне Асада в 2015 году. Официально это обосновывали борьбой с признанной террористической организацией «Исламское государство», при этом российские военные самолёты наносили удары и по вооружённым отрядам оппозиции, не имевшим отношения к «ИГ». В 2024 году в ходе неожиданного наступления повстанцев власть Асада пала в течение нескольких дней, российские военные вывезли его из страны.