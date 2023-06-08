Расмуссен: некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сказал в интервью The Guardian, что некоторые страны альянса могут разместить в Украине свои войска, если Киеву не предоставят гарантий безопасности на саммите, который пройдет в Вильнюсе в июле.

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути продвижения Украины [к вступлению в альянс], существует явная возможность того, что некоторые страны по отдельности могут принять меры», — заявил он.

Как пишет «Новая газета-Европа», Расмуссен не исключает, что такие шаги могут предпринять Польша и страны Балтии.

«Поляки чувствуют, что слишком долго Западная Европа не прислушивалась к их предупреждениям против истинно русского менталитета», — сказал экс-генсек НАТО.

Расмуссен заявил, что Украине «крайне необходимо получить письменные гарантии безопасности, желательно — до саммита, но вне рамок НАТО». Они должны охватывать обмен разведданными, совместную подготовку Украины, увеличенное производство боеприпасов и достаточные для сдерживания России поставки оружия.

По мнению датского политика, «сейчас набирает силу движение за эти идеи», в том числе во Франции.

Расмуссен возглавлял НАТО с 2009 по 2014 год. После него на пост генсека альянса заступил норвежский политик Йенс Столтенберг. С 2016 по 2019 год Расмуссен являлся внештатным советником президента Украины Петра Порошенко.