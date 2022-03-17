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Разведка США: в войне с Украиной погибли семь тысяч российских военных
С начала военного вторжения России на территорию Украины погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.
По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских военных, отмечает The New York Times.
Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительны и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины, и спутниковых снимках.
Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться на моральном духе российских военнослужащих, часть из которых не понимает, за что они воюют.
Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат. Минобороны России заявляет о более чем 18 тысяч потерь у украинской стороны.
Минобороны России лишь однажды заявляло о потерях. 2 марта ведомство сообщило о гибели 498 военнослужащих. Минобороны Украины своих данных не раскрывало. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе заявил о гибели 1300 украинских солдат.
Во время боевых действий проверить информацию конфликтующих сторон не представляется возможным.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.
Другие новости дня
Югоосетинский КГБ о ситуации в ЦИКе: идёт доследственная проверка
В Комитете государственной безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что организовали доследственную проверку после заявления члена Центризбиркома о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. Об этом говорится в сообщении югоосетинского ведомства.
«16 марта в комитет обратился член Центральной избирательной комиссии, сообщивший о пропаже нескольких подписных листов в поддержку одного из кандидатов в президенты. В рамках указанного заявления КГБ РЮО инициирована доследственная проверка, в ходе которой проведены первичные мероприятия, в т. ч. выемка части служебной документации ЦИК, осуществленная в строгом соответствии с процессуальными требованиями. В настоящее время продолжаются мероприятия, по результатам которых будет принято соответствующее решение», – сказано в сообщении.
Там отметили, что комитет реализует свою деятельность в строгом соответствии с действующими законами.
«В рамках своей работы органами КГБ объективно исследуются все обстоятельства поступающих материалов в контексте обеспечения государственной безопасности. При этом любые нарушения конституционных прав и свобод жителей Республики полагаем неприемлемыми. С учетом сложной геополитической ситуации, считаем непозволительным любые действия, способствующие обострению общественно-политической ситуации в Республике в период проходящих выборов президента. В связи с этим в интересах стабильности настоятельно призываем воздержаться от излишней политизации деятельности госорганов по обеспечению безопасности и законности избирательного процесса», – подчеркнули в ведомстве.
По информации югоосетинских Telegram-каналов, в КГБ обратился член ЦИК Игорь Чочиев – представитель югоосетинского лидера Анатолия Бибилова, который баллотируется на второй президентский срок.
Как сообщалось ранее, югоосетинский ЦИК допустил до президентских выборов лишь 5 из 17 кандидатов. Среди кандидатов, не прошедших регистрацию – экс-министр обороны Ибрагим Гассеев; депутат Давид Санакоев и вице-спикер парламента Владимир Келехсаев.
Накануне ночью к зданию ЦИК прибыли оппозиционеры, в том числе экс-президент Эдуард Кокойты.
«То, что сейчас там происходит, не иначе как правовым беспределом назвать нельзя! О каких легитимных выборах после этого может идти речь? Призываю всех сохранять спокойствие, а действующему президенту советую не испытывать терпение народа! Мы никому не дадим возможность нарушать конституционное право народа!» – написал Кокойты в Telegram-канале.
Президентские выборы должны пройти в Южной Осетии 10 апреля.
В России возбуждены первые дела по статье о «фейках» о российской армии
Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о распространении "заведомо ложной информации" о действиях российской армии. Это первые известные случаи применения недавно принятой статьи об уголовном наказании за распространение фейк-ньюс про армию, сообщает "Коммерсантъ".
Два дела возбуждены в Томской области на основании материалов ФСБ, личности подозреваемых не раскрываются.
В отношении томича и жительницы закрытого города Северска, личности которых не раскрываются, дела возбуждены по первой части новой статьи. Она предусматривает наказание до трёх лет лишения свободы.
По предварительным данным следствия, житель Томска разместил в интернете "заведомо ложную информацию" об участии российских войск на территории Украины, якобы полученную от очевидцев с места событий.
Жительница Северска, как утверждают органы следствия, опубликовала "ложную информацию" об армии России в одном из мессенджеров. В правозащитном проекте "ОВД-Инфо" предполагают, что подозреваемой жительницей Северска может быть активистка Марина Новикова – автор оппозиционных каналов в телеграме и на ютьюбе.
Что именно следствие сочло "заведомо ложной информацией", на сайте ведомства не уточняется. У обоих подозреваемых прошли обыски, суд запретил им определённые действия.
Третье дело завели в Следственном комитете России на известного блогера, автора популярных кулинарных книг Вероники Белоцерковской. Ей может грозить до десяти лет колонии.
Дело возбуждено на основании записей Белоцерковской в инстаграме, говорится в сообщении СК. В ведомстве утверждают, что там содержались заведомо ложные сведения об использовании российской армии для уничтожения городов и мирного населения Украины, в том числе детей.
Белоцерковская, которая живёт во Франции, рассказала изданию, что узнала про уголовное дело из телеграм-каналов.
Она прокомментировала возбуждение дела словами: "Меня официально объявили порядочным человеком!"
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
- Поправки также коснулись Кодекса об административных правонарушениях, в который ввели статью "О публичных призывах, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ" (ст. 20.3.3 КоАП). За две недели в России было составлено не менее 180 протоколов по этой статье, а общая сумма штрафов достигла 625 тысяч рублей.
- 24 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия начнет так называемую властями "специальную военную операцию" на территории Украины.
Саакашвили: планируется провокация, РФ потребует от Грузии объявить нейтралитет
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на судебном процессе в Тбилисском городском суде заявил, что Россия планирует провокацию против Грузии.
«Планируется провокация на оккупированных территориях и у разделительной линии. В этой провокации обвинят грузинские оппозиционные группы, после чего правительство России потребует от правительства Грузии незамедлительно объявить нейтралитет. Правительство Грузии будет готово объявить нейтралитет, а также практически завершить деятельность оппозиции в Грузии», – сказал Саакашвили.
Экс-президент говорит, что ФСБ России подготовила провокационный клип, в котором говорится о необходимости вернуть грузинские территории.
На судебном заседании по делу о незаконном пересечении государственной границы Саакашвили также поддержал призыв Католикос-Патриарха всея Грузии и помолился за мир в Украине.
Премьер-министр Польши посетит Грузию с рабочим визитом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сегодня, 17 марта, посетит Батуми с однодневным рабочим визитом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Грузии, а также в посольстве Польши в Тбилиси.
В рамках визита состоится встреча Моравецкого с его грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Стороны проведут переговоры с глазу на глаз, а также в расширенном составе, после чего выступят с совместным заявлением.
По данным посольства Польши, премьер-министры обсудят действия международного сообщества против российской агрессии в Украине, а также итоги встречи Моравецкого с президентом Украины Владимиром Зеленским – польский премьер прилетит в Батуми после визита в Киев. Премьер Польши коснется вопроса присоединения Грузии к широкому спектру антироссийских санкций. До настоящего времени власти в Тбилиси отказывались вводить ограничительные меры против Москвы, напоминает СОВА.
Премьер-министры также обсудят вызовы, связанные с евроатлантическими устремлениями Тбилиси, в частности, недавнюю заявку Грузии на получение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, сообщается, что в Батуми Моравецкий и Гарибашвили откроют памятник бывшему президенту Польши Леху Качиньскому.
В Грузии опровергли сообщения о запрете транзакций из Европы
Национальный банк Грузии заявляет, что распространяемая в последние дни информация о запрете транзакций из европейских стран в Грузию является дезинформацией. По заявлению Нацбанка Грузии, «это ложь и попытка ввести граждан в заблуждение».
«Учитывая повышенные риски в регионе, как иностранные, так и грузинские банки анализируют, насколько приемлемы для них затрачиваемые ресурсы, которые требуются для определения соответствия санкциям конкретных транзакций.
На основе этой оценки и внутренней политики и процедур, коммерческие банки принимают решения о конкретной транзакции. Примером тому является распространенная в интернете информация о прекращении одним из шведских коммерческих банков операций для физических лиц в направлении Грузии.
Отметим, что целый ряд других банков Швеции, а также финансовые учреждения Европы и США продолжают осуществлять переводы в Грузию в стандартном режиме.
Национальный банк, как регулятор финансового сектора, придерживается всех стандартов и международных резолюций, что исключает осуществление любого рода подпадающих под санкции операций в банковском секторе Грузии», — сказано в заявлении регулятора.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», ранее грузинские СМИ сообщили, что один из крупнейших банков Швеции – Handelsbanken, решил ограничить финансовые операции в Грузии и Армении, объяснив это возможностью переадресации переводов в Россию.
В шведском банке сочли, что осуществлять строгий контроль за банковскими операциями между странами довольно сложно, поэтому предпочли отключить Грузию, Армению и ряд других стран от системы.
В письме, разосланном клиентам, Handelsbanken уведомляет, что с 21 марта прекратит финансовые транзакции с Грузией и Арменией.
«Подтверждаем, что мы ограничиваем возможность платежей с Грузией и Арменией. Видя повышенный риск транзитных переводов в страны, находящиеся под санкциями, мы приняли это решение, чтобы полностью соблюдать введенные санкции», – заявил заместитель начальника отдела платежей Handelsbanken Бени Йохансон.
При этом он отметил, что запрет коснется лишь небольшого числа потребителей, большинство из которых являются корпоративными клиентами. Тем не менее, в банке отмечают, что пройдя определенную процедуру идентификации-проверки, он сможет сделать исключение для части клиентов, находящихся в зоне ограниченного доступа.
Джо Байден назвал Владимира Путина «военным преступником»
В среду президент США Джо Байден, отвечая на вопрос журналистов, сказал, что считает президента России Владимира Путина "военным преступником". Как отмечает агентство Reuters, Байден впервые использовал такую риторику в отношении Путина в контексте вторжения российских войск на территорию Украины.
В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире".
В прошлом году Байден, отвечая на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", ответил "да". Президент России, комментируя это, процитировал детскую поговорку времён СССР: "кто как обзывается, тот так и называется".
В Испании задержали 135-метровую яхту, которую связывают с Сечиным
Власти Испании задержали яхту "Crescent" ("Полумесяц"), которая, предположительно, принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину, внесённому в санкционные списки Евросоюза, США и Великобритании. Об этом агентству Reuters сообщил источник в полиции.
Яхта длиной 135 метров ходит под флагом Каймановых островов и прибыла в Испанию из Италии в ноябре 2021 года. Её примерная стоимость - около 600 миллионов долларов.
Министерство транспорта Испании подтвердило задержание, но не право собственности и заявило, что 2 ноября яхта пришвартовалась в порту города Таррагона и запросила разрешение у береговой охраны на отплытие 4 марта, но так и не вышла в море.
Власти Испании заявили, что будут удерживать яхту до тех пор, пока не определят её право собственности и не выяснят, подпадает ли владелец под санкции ЕС.
Глава "Роснефти" был внесён в санкционный список 28 февраля, так как, по мнению Евросоюза, является личным другом президента Путина и "одним из самых влиятельных членов российской политической элиты" и извлекает выгоду из дестабилизации в Украине.
Ранее сообщалось, что во Франции арестовали яхту "Aморе Веро", которую также связывают с Сечиным.
Во вторник власти Майорки задержали яхту, принадлежащую российскому олигарху Александру Михееву, находящемуся под санкциями Евросоюза. В понедельник они задержали судно, находившееся в ремонте на верфи в Барселоне и связанное с главой "Ростеха" Сергеем Чемезовым.
После введения новых санкций против России за вторжение в Украину сообщалось также об аресте яхт главы "Северстали" Алексея Мордашова, бизнесмена Геннадия Тимченко, предпринимателей Андрея Мельниченко и Алишера Усманова.
- В феврале из порта Гамбурга в Калининград перешла 82-метровая суперъяхта "Грейсфул", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным. Спустя две недели после того, как яхта зашла в Калининградский залив, Владимир Путин объявил о войне с Украиной.
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех дел против России
Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех дел против России и не будет рассматривать заявления от российских граждан. Это сделано до оценки судом правовых последствий исключения России из Совета Европы.
Россия исключена из Совета Европы 16 марта. Предполагалось, что ЕСПЧ не будет принимать жалобы на страну поданные за нарушения Европейской конвенции о правах человека, совершённые после этой даты. Если бы Россия сама вышла из Совета, юрисдикция суда распространялась бы на неё до 1 января 2023 года.
Во вторник за исключение России проголосовала Парламентская ассамблея Совета. В пояснительной записке к повестке дня отмечалось, что исполнение Москвой решений и временных мер ЕСПЧ неэффективно.
В среду в интервью телеканалу РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Совета Европы и из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах её граждан. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды, цитирует его государственное агентство ТАСС.
Владимир Зеленский вновь призвал США закрыть небо над Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением к обеим палатам Конгресса США.
Свою речь Зеленский начал со слов о том, что Киев ежедневно подвергается российским обстрелам, но не сдается и не собирается сдаваться. Президент напомнил, что украинцы сопротивляются российской агрессии не с 24 февраля, а уже восемь лет – с момента аннексии Крыма.
Зеленский в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной или же поставить Киеву системы противовоздушной обороны С-300 и авиацию. «Россия сделала так, что небо над Украиной несет тысячам ее жителей смерть», - сказал Зеленский.
Президент также сказал о необходимости дальнейших санкций в отношении Москвы.
Ранее в среду, 16 марта, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что страны НАТО направили Украине советские системы ПВО с диапазоном высот меньше, чем у С-300, но способные сбивать крылатые ракеты.
О готовности поставить Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на американские самолеты говорила Польша, но Вашингтон заявил, что этот шаг может привести к еще большей эскалации конфликта между Россией и НАТО.
15 марта президент США Джо Байден подписал бюджет, согласно которому Украина получит 13,6 миллиарда долларов на военные и экономические нужды.
Зеленский: Украина стала частью энергетической системы Евросоюза
Украина присоединилась к Общей энергетической системе Европы. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети «Твиттер». Это означает, что украинскую энергосистему официально присоединили к Единой энергосистеме Европы (ENTSO-E).
«Завершилось объединение украинской и европейской энергосистем. Теперь наша электроэнергия течет в Европу, а европейская – в Украину. Спасибо всем членам ЕС, лично президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, еврокомиссару по вопросам энергетики Кадри Симсон и всем, благодаря кому у нас теперь единая энергосистема», – написал он.
В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в социальной сети «Твиттер», что вместе с Украиной с энергосистемой ЕС будет синхронизирована и энергосистема Молдовы.
«Украина, Молдова и Европа: общие ценности, общая энергия и солидарность. Я приветствую сделанный сегодня важный шаг, направленный на сохранение тепла и света в домах в это темное время путем синхронизации энергосистем Украины и Молдовы с электросетями ЕС. Мы продолжим работу для стабилизации их энергетических систем», - написала Урсула фон дер Ляйен.
Обвиняемый в убийстве Нико Кварацхелия отрицает, что это был заказ
Ако Челидзе, обвиняемый в убийстве 22-летнего программиста из Тбилиси Нико Кварацхелия, отрицает, что это был заказ. Об этом Челидзе заявил на сегодняшнем заседании суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Молодой программист Нико Кварацхелия был убит выстрелами в упор в центре Тбилиси 15 сентября 2021 года. Обвиняемых Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе идентифицировали по записям видеокамер и задержали в пригороде Тбилиси Цхнети. Им грозит от 13 до 17 лет тюрьмы за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия.
Челидзе выступил на суде в качестве свидетеля защиты. Он не ответил ни на один из вопросов обвинения, в том числе о том, откуда у него оружие.
«Никакого заказного убийства не было, это абсурд. Я признал свою вину и не пытался создать перед судом ложное представление о себе, никакого соучастника у меня не было. Суд слышал, что произошло, от второго подсудимого, и я это подтверждаю», - сказал Челидзе.
Несмотря на то, что судья Давид Мгелиашвили предупредил о том, что ответ на вопрос об оружии будет важен при вынесении приговора, Челидзе не стал уточнять, откуда у него был пистолет. Он также подчеркнул, что не сообщал Георгию Кавиладзе об имевшемся у него оружии.
Семья Кварацхелия уверена в том, что убийство было заказным. Мать Кварацхелия Иза Омадзе в открытом письме утверждает, что Челидзе был только наемником. По ее словам, адвокаты и семьи подсудимых не дают им называть имена других фигурантов дела.
По данным следствия, Кавиладзе и Челидзе готовились к убийству: приобрели оружие и на арендованной машине прибыли к дому, где проживал Кварацхелия. Пока Кавиладзе ждал в машине, Челидзе приблизился к Кварацхелия и выпустил в его направлении всю обойму.
Из Гомельской области в Россию вывезли уже более 2500 тел российских военных – источник белорусской службы Радио Свобода
В больницах Гомельской области продолжают лечить раненых российских военных. Местные жители сообщают, что из Украины их привозят и по земле, и по небу – вертолетами в Наровлю. Дальше везут в Мозырь и Гомель. Трупы – поездами и самолетами в Россию.
"Были с бытовой раной в мозырской больнице. Там столько раненых россиян лежит – просто ужас. Страшно искалеченные. Их стон на всю больницу невозможно слышать", – рассказал источник белорусской службе Радио Свобода.
"За воскресенье только в Мозыре провели операции примерно сотне россиян. Уже в понедельник "подкинули" в больницу еще больше. На их лечение, на хирургические операции брошены все врачи, в том числе терапевты, отоларингологи. Местным помощь, правда, тоже оказывают, но скоро с этим могут быть проблемы", – поделился с журналистами источник в медицинских кругах в Мозыре.
По данным источников, непосредственно от российских военных медиков информации нет – даже медицинские сестры давали подписку о неразглашении: боятся расторжения контракта.
В Наровле тем временем развернули полноценный полевой госпиталь.
"На территории бывшей автобазы – множество военных палаток. Там же у них и полевая кухня, и прачечная. Сосчитать раненых вряд ли возможно, но их там явно сотни. Местных туда и близко не подпускают. Дети какие-то крутились, может, что-то снимали – так их милиция повязала, к родителям потом приезжали, – рассказали местные жители белорусской службе Радио Свобода. – Ежедневно над полевым госпиталем кружат вертолеты, которые прилетают из Украины. Складывается впечатление, что раненых стали привозить не только на пазиках с Красным Крестом, как раньше, но и на вертолетах. В Наровле раненые долго не задерживаются. Их тут "подлатают" и везут в Мозырь, Гомель. Трупы – на поездах из Мозыря в Россию".
Другой источник в Наровле утверждает, что из райцентра [Мозыря] хотят сделать что-то типа военного городка. "Сейчас у нас очень много техники и военных. Они занимают разные объекты, которые не используются. На базе бывшего райзага (районное товарищество заготовок – НВ) ремонтируют поврежденную в боях в Украине технику", – рассказал источник.
Медик из Гомеля рассказал белорусской службе Радио Свобода, что плановая помощь жителям Гомеля и Мозыря оказывается. "У людей паника, но пока и помощь оказывается, и лекарств хватает. Что будет дальше, пока не известно. Предполагается, что будут проблемы с противостолбнячными препаратами", – отметила медик.
Еще один источник сообщил, что по состоянию на конец прошлой недели с территории Гомельской области вывезли в Россию более 2500 трупов – поездами и самолетами.
Оригинал публикации на сайте белорусской службы Радио Свобода
Путин назвал «национал-предателями» граждан, ориентирующихся на Запад
Президент России Владимир Путин назвал "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни. По словам главы государства, ставку на таких граждан делает "Запад", пытаясь навредить стране. К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.
Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов Путин вновь раскритиковал западные страны заявив, что те пытаются "отменить" Россию. Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай", "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте," расчленить.
В этом, заявляет он, западные страны будут делать ставку на "пятую колонну". "Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией", - цитирует его государственное агентство ТАСС.
По словам Путина, российский народ "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей", а последних просто "выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку". По мнению президента, такое "естественное и необходимое самоочищение общества" укрепит страну.
За время президентсва Владимира Путина в России был принят ряд репрессивных законов, ограничивающих гражданские права жителей России. Некоммерческие организации и СМИ, у которых могут быть найдены следы иностранного финансирования, признаюся "иностранными агентами", за ряд нарушений законов об организации или участии в протестных акциях была введена уголовная ответственность.
При этом отношения Москвы со странами Запада испортились только после ввода российских войск в Грузию в 2008 году, а затем после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс в 2014. В 2022 Россия фактически оказалась в международной изоляции среди стран Запада.
Российский эксперт предложил нанести ракетный удар по лаборатории Лугара в Тбилиси
Если Грузия откажется допускать российских инспекторов на расположенные на её территории американские биолаборатории, то Россия имеет полное право нанести по ним ракетный удар. Об этом заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
«Грузию надо прямо предупредить: мы требуем допуска наших инспекторов на эти объекты, и если они откажутся, то надо сказать, что мы просто уничтожим эти лаборатории, нанесём по ним удар. В условиях, когда мы проводим операцию на Украине, пара крылатых ракет по Грузии – это будет такая мелочь, что никто в мире, собственно говоря, этого и не заметит. Запад, конечно, как всегда, будет орать. Ну, а чего он будет орать? Зачем создавать биолаборатории, направленные против России? Незачем их создавать!» – сказал Александров агентству REGNUM.
6 марта Минобороны РФ опубликовало документы, в которых говорится, что в Украине якобы создавалось биологическое оружие. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что 24 февраля в полтавских и харьковских лабораториях были экстренно уничтожены возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.
Сообщество выпускников биофака МГУ распространило в фейсбуке пост, в котором потребовало от ряда российских прокремлевских СМИ прекратить «лживую пропаганду, основанную на дезинформации и ненависти».
На этом фоне российские СМИ возобновили дезинформационную кампанию против тбилисской лаборатории Лугара. В статьях, в частности, говорится о том, что африканская чума свиней, которая циркулирует с 2007 года, была выведена в лаборатории в Грузии. Об этом 7 марта заявили и в Минобороны России.
- Со дня открытия тбилисской лаборатории имени Ричарда Лугара в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о создании в центре химического или биологического оружия, а также штаммов опасных вирусов. Такие же обвинения высказывают и российские официальные лица. В конце 2018 года по приглашению Минздрава Грузии в лаборатории побывали эксперты из 17 стран мира. В подготовленном ими заключении отмечалось, что центр работает исключительно для мирных целей.
- В 2020 году в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей для тбилисской лаборатории Лугара. Руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе тогда сказал, что подобные заявления – ложь и провокация.
Саакашвили призвал президента Грузии отправиться в Киев
Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал действующего президента Саломе Зурабишвили последовать примеру других европейских лидеров и посетить Украину.
Саакашвили считает, что Зурабишвили должна полететь в Польшу, а затем отправиться в Киев.
«Я, вместе с украинцами, готов обеспечить логистику её визита», – написал Саакашвили в своем Facebook-аккаунте.
Накануне в администрации грузинского лидера назвали «фейком» сообщение о том, что Зурабишвили планировала отправиться в Киев, но правительство Грузии помешало её визиту.
Ранее Зурабишвили заявила, что правительство страны ограничивает её международную деятельность, из-за чего она была вынуждена отменить рабочие встречи в Париже, Брюсселе, Берлине и Варшаве и посетить Европу в частном порядке для встречи с европейскими лидерами. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это нарушением Конституции.
Накануне премьер-министры Чехии Петр Фиала, Польши Матеуш Моравецкий и Словении Янез Янша провели в Киеве встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Визит проходил в условиях наступления на город российских войск. Обсуждались, как сообщается, гуманитарные вопросы и перспективы дальнейшей евроинтеграции Украины.
Россию исключили из Совета Европы, решение вступило в силу
Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. Решение вступило в силу.
Ранее сегодня исключить Россию комитету министров рекоммендовала Парламентская ассамблея Совета Европы.
Кроме того, с 16 марта Россия перестает быть членом Европейской Конвенции о правах человека. Теперь подать жалобу в ЕСПЧ можно только в том случае, если нарушения были совершены до 16 марта 2022. Кроме того, Москва не будет связана обязательствами отказаться от смертной казни.
В конце февраля организация приостановила членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета. 15 марта Россия уведомила Совет Европы о выходе из организации.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключённой из организации.
Если бы Россия добровольно выходила из Совета, то датой выхода стало бы 1 января следующего года. Комитет министров своим решением прекратил членство Москвы с даты, которую определил сам.
Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза против России
Глава Федерального департамента экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелен утвердил санкции в отношении более 200 российских физических и юридических лиц в связи с российским вторжением в Украину. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что санкционный список Швейцарии теперь полностью совпадает со списком Евросоюза. Под ограничения попали 197 физических лиц и 9 юридических лиц, среди них – олигархи и бизнесмены. Активы в Швейцарии, которые принадлежат лицам из списка, должны быть заморожены.
16 марта стало известно, что правительство Испании решило временно приостановить выдачу "золотых" виз гражданам России, пишет ТАСС. Речь идет о возможности получить разрешение на жительство в Испании в обмен на крупные инвестиции.
- 15 марта Евросоюз окончательно одобрил четвертый пакет санкций против России. Он включает в себя запрет на сделки с некоторыми российскими госкомпаниями, ограничения на импорт продукции из стали и железа, ограничения на инвестиции в нефтяной и энергетический секторы экономики России, запрет на поставки в Россию предметов роскоши.
- Также был расширен список физических лиц, попавших под санкции: в него вошли российские миллиардеры Роман Абрамович, Сулейман Керимов и Герман Хан, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Всего новые ограничения затрагивают 15 физических лиц и девять компаний.
Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о гибели ещё одного российского генерала в зоне боевых действий. Он заявил, что это произошло 15 марта, однако не назвал имя и фамилию военнослужащего.
Украинские телеграм-каналы и журналисты сообщают, что убитый – генерал-майор Олег Митяев. В Министерстве обороны России эту информацию не подтвердили. Украинские источники также не сообщают о потерях среди командного состава вооруженных сил России.
Ранее Митяев командовал 201-й военной базой в Таджикистане, а затем занимал должность заместителя командующего российской группировкой войск в Сирии.
- В начале марта сообщалось о гибели в боевых действиях на территории Украины заместителя командующего 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа России, генерал-майора Андрея Суховецкого и генерал-майора российской армии Виталия Герасимова. 11 марта советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил о гибели на украинской территории командующего 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа генерал-майора Андрея Колесникова. Официального подтверждения этой информации нет.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
В Шереметьеве временно закрыли международные терминалы E и D
Аэропорт Шереметьево из-за снижения нагрузки с 15 марта временно закрыл два международных терминала E и D, прекратил использование третьей взлетно-посадочной полосы и приостановил все свои инвестиционные проекты.
Меры будут действовать до восстановления объёма пассажирских перевозок.
После российского вооружённого вторжения на территорию Украины страны Запада закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Прямые перелёты авиакомпании могут выполнять только в 15 стран, подсчитала Ассоциация туроператоров России. В том числе в Турцию, ОАЭ, Катар, Марокко, Иран, Индию и Китай.
Санкции в отношении России, введённые из-за агрессии в отношении Украины, запрещают продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Кроме того, компании – владельцы лайнеров, находящихся у российских авиакомпаний в лизинге, требуют вернуть эти самолёты, аннулировав лицензии на их эксплуатацию. Известно уже о нескольких случаях ареста таких самолётов за рубежом.
Сегодня же стало известно, что российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" перенёс корпоративный отпуск большинства работников с лета на апрель. Компания объяснила решение продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов.
"АвтоВАЗ" утверждает, что отпуск сотрудников весной позволит накопить запас компонентов, обеспечить стабильную работу предприятий в Ижевске и Тольятти и не допустить сокращения зарплаты персонала.
Кроме того, российский автопроизводитель с 16 марта, второй раз за месяц, повысил цены на основные семейства автомашин, в среднем на восемь процентов. 1 марта были повышены более чем на 15 процентов цены на автомобили Lada.
"АвтоВАЗ" в марте на четыре дня приостанавливал производство машин семейства Lada. "Ведомости" писали, что концерн столкнулся с нехваткой микроэлектроники, которую поставляла германская компания Bosh. Но это, по данным СМИ, не было связано с санкциями в отношении России.
Лавров заявил о прогрессе по вопросу о нейтральном статусе Украины
На переговорах с украинской стороной "серьезно обсуждается" нейтральный статус Украины. Об этом в интервью РБК заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По словам Лаврова на переговорах достигнут определенный прогресс, хотя "по очевидным причинам" он медленный. В то же время министр повторил требования Москвы, которые выдвигались ещё до начала вторжения на территорию Украины – "демилитаризация", официальный статус русского языка и свобода слова.
Лавров обвинил США, чью позицию он считает решающей для успеха переговоров, в "незаинтересованности" в таком успехе.
В свою очередь глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что Киев предлагает "австрийский" или "шведский" вариант нейтрального демилитаризованного государства, но с собственной армией и флотом. Эти вопросы, по словам Мединского, обсуждаются на уровне министерств обороны обеих стран.
Мединский сказал, что нейтральный статус у Украины есть и сейчас. "Именно при условии нейтралитета Украина вышла из состава Советского Союза в 1991 году, и этот нейтралитет записан в Декларации о суверенитете Украины", — подчеркнул он.
Мединский отметил, что ключевыми темами для России среди прочих остаются признание статуса аннексированного Крыма и республик Донбасса, а также статуса русского языка.
Представитель украинской делегации Михаил Подоляк, комментируя заявления Мединского об "австрийском" или "шведскиом" вариант нейтралитета, сообщил, что Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с Россией, поэтому модель может быть только "украинской" и только с юридически выверенными гарантиями безопасности.
"Мы понимаем попытку наших партнеров остаться инициативной стороной в переговорном процессе. Отсюда слова о "шведской" или "австрийской" модели нейтралитета", — сообщил Подоляк "Украинской правде".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и России на переговорах об урегулировании вооружённого конфликта стали "более реалистичными". "Но ещё нужно время, чтобы решения были в интересах именно Украины", — сказал Зеленский в своем видеообращении в телеграме, отметив, что это "тяжело, но важно".
Делегации России Украины провели уже четыре раунда переговоров, последний проходил в видеоформате.
Власти Украины неоднократно отвергали возможность признания российской аннексии Крыма и независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом в Киеве давали понять, что могут отказаться от планов вступления в НАТО, если Украина получит достаточные гарантии своей безопасности, в том числе и от России.
В понедельник Зеленский заявил, что на переговорах с Москвой Киев добивается его встречи с президентом Владимиром Путиным. В Кремле до этого говорили, что такая встреча "концептуально" возможна.
Военный из Южной Осетии погиб на войне в Украине
Сержант Андрей Бакаев погиб в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщили в Минобороны самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Бакаев – уроженец Цхинвали, проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации. По информации югоосетинского ведомства, он «пал смертью храбрых в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины».
Андрею было 35 лет, у него остались двое детей. Он награжден Орденом Мужества (посмертно).
Ранее стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ. В соцсетях опубликованы кадры передвижения военной техники, которая покидает Цхинвали, а затем и югоосетинскую территорию через Рокский тоннель.
Информацию подтвердил экс-президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойты.
«Наши ребята отправляются на Украину, чтобы добить нацистов, которые терроризируют свой народ. Они сильно мотивированы, я со многими разговаривал. Едут мстить за наших братьев! Там есть родственники и друзья тех, кто погиб на Украине. Самого уже туда тянет! Ребята, вы забираете с собой частицу моего сердца! Вашим родным выдержки и терпения! А вы возвращайтесь живыми и здоровыми с победой!» – написал он в Telegram-канале.
Отметим, что из-за отправки в Украину контрактников в соцсетях критикуют югоосетинского президента Анатолия Бибилова. Именно он принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской 4-й военной базы. При этом Бибилов говорил, что это подразделение «будет находиться здесь, в Осетии, на территории 4-й военной базы».
Второй тур выборов в абхазский парламент состоится 26 марта
Центризбирком самопровозглашенной республики Абхазия назначил второй тур выборов в парламент на 26 марта. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
Повторное голосование будет проводиться по 17 избирательным округам. Список кандидатов:
Избирательный округ №1
- Гицба Инар Альбертович
- Квициния Гунда Сергеевна
Избирательный округ №2
- Халбад Дмитрий Гарриевич
- Герхелия Астамур Баталович, партия «Амцахара»
Избирательный округ № 3
- Салакая Нарсоу Бесланович
- Думава Хына Владимирович
Избирательный округ №4
- Айба Батал Эдуардович
- Рштуни Эрик Сагателович
Избирательный округ №6
- Лолуа Рауль Валериевич
- Маршания Дмитрий Александрович
Избирательный округ №7
- Какалия Амиран Георгиевич
- Айба Рашида Азаретовна
Избирательный округ №8
- Губаз Леон Ревазович
- Нармания Наур Геннадьевич
Избирательный округ №13
- Бения Реваз Шалвович
- Барциц Алхас Валикович
Избирательный округ №15
- Барцыц Алмасхан Эдуардович
- Пилия Бадрик Игорьевич
Избирательный округ №20
- Мархолия Рустам Гарриевич
- Гулария Алиса Зауровна, партия «Амцахара»
Избирательный округ №21
- Смыр Натали Викторовна
- Пачулия Ахра Георгиевич
Избирательный округ №22
- Авидзба Фазлибей Лизберович
- Ардзинба Алмасхан Зурабович
Избирательный округ №28
- Гогия Демур Русланович
- Какубава Тенгиз Рудикович, партия «Амцахара»
Избирательный округ №29
- Акаба Алмас Даурович, партия «Амцахара»
- Тарба Астамур Адикович
Избирательный округ №32
- Джопуа Батал Зурабович
- Какалия Эшсоу Иванович
Избирательный округ №33
- Эмурхба Беслан Инверович, партия «Амцахара»
- Горзолия Дамир Иванович
Избирательный округ №34
- Ткебучава Темур Елвардиевич
- Качарава Герман Вячеславович.
В округе №18 повторные выборы назначены на 14 мая, поскольку там не избрали ни одного из кандидатов в депутаты.
Как сообщалось ранее, после первого тура парламентских выборов определилась половина состава Народного Собрания (17 из 35). ЦИК уже зарегистрировал 17 избранных депутатов. Общая явка избирателей на прошедших 12 марта выборах составила 51,2%.
Гендиректор «Яндекса» Худавердян покидает свой пост из-за санкций ЕС
Генеральный директор "Яндекса" и член совета директоров Тигран Худавердян покинет эти посты из-за включения в санкционный список Евросоюза. Об этом говорится в заявлении компании.
Худавердян был назначен на пост гендиректора "Яндекса" по России только 15 марта, сменив на этом посту Елену Бунину, которая теперь в течение месяца будет исполнять обязанности главы "Яндекса".
"Мы крайне удивлены тому, что Тигран попал в санкционный список Евросоюза, и нам очень жаль, что он больше не может состоять в совете директоров и быть заместителем генерального директора Yandex N.V. Тигран работает в компании больше 15 лет и вложил много сил в то, чтобы "Яндекс" развивался как технологическая компания мирового уровня, учитывая интересы пользователей, партнеров, сотрудников и акционеров", – сказал председатель совета директоров Yandex N.V. Джон Бойнтон.
О том, что Худавердяна включили в санкционный список ЕС, стало известно накануне. Вместе с ним под санкции попали 14 физических лиц, среди которых гендиректор Первого канала Константин Эрнст, бизнесмен Роман Абрамович и сенатор Сулейман Керимов.
Согласно карточке Тиграна Худавердяна, он попал в санкционный список ЕС за политику сервиса "Яндекс.Новости" и за помощь в распространении российской пропаганды через поисковик. Ранее бывший руководитель проекта Лев Гершензон заявил, что российские пользователи главной страницы "Яндекса" не видят полной картины происходящего в Украине, включая данные о погибших военных и обстреле мирных жителей. Кроме того, Худавердян присутствовал на встрече в Кремле 24 февраля, что ЕС трактует как свидетельство вхождения в близкий к Путину "круг олигархов". Санкции Евросоюза в отношении гендиректора "Яндекса" также введены за значительную роль в секторе, который представляет существенный источник дохода для правительства, ответственного за аннексию Крыма и дестабилизацию в Украине.
Активы лиц, включенных в список, замораживаются. Гражданам и компаниям из Евросоюза запрещено заключать сделки с лицами и компаниями из санкционного списка. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки.
«Новая газета» возобновила оперативное освещение войны в Украине
"Новая газета" возобновила работу ленты новостей с освещением военной операции в Украине.
4 марта из-за угроз уголовного преследования и военной цензуры "Новой газете" пришлось удалить материалы о боевых действиях в Украине и остановить ленту новостей.
Однако редакция издания тогда заявила, что не может игнорировать позицию читателей, которые однозначно высказались за продолжение работы. "Мы обещали научиться жить и писать в тисках военной цензуры и вернуться. Так вот, мы вернулись!", - написал шеф службы информации "Новой газеты" Никита Кондратьев.
Он также сообщил, что в редакции приняты новые стандарты, которые позволят формально следовать требованиям властей России, продолжать писать о так называемой "спецоперации" в Украине, не попасть под блокировки и не оказаться в колониях. При этом, по его словам, от формата онлайнов изданию придется отказаться, так как в потоке сообщений слишком просто ошибиться и стать обвиняемыми по уголовным и административным делам.
"Единственное, что мы знаем наверняка, долг редакции — информировать читателей. Да, российской журналистике вырывают последние зубы. Но у нее есть замечательное свойство — отращивать новые, " - заявили в "Новой газете".
Правительство требует от СМИ освещать боевые действия только по официальным источникам, запрещая называть войной происходящее в Украине, так как министерство обороны не подтверждает, что Россия с кем-то воюет.
Из-за этих правил были заблокированы в России или прекратили работу Радио Свобода и региональные проекты радиостанции, канал Настоящее время, "Голос Америки", телеканал "Дождь", радиостанция "Эхо Москвы", издания Znak.com, The Village, ТВ 2, "Медуза", The New Times, "Тайга.инфо", DW.
Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за распространение так называемых "фейков" о деятельности российской армии, предусматривающий реальные сроки лишения свободы.
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