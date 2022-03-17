Разведка США: в войне с Украиной погибли семь тысяч российских военных

С начала военного вторжения России на территорию Украины погибли более семи тысяч российских военнослужащих. Это больше чем общее число американских солдат, убитых за 20 лет боевых действий в Ираке и Афганистане, пишет The New York Times со ссылкой на данные разведки США.

По данным газеты, ранения получили от 14 до 21 тысячи российских солдат. Всего войне на территории Украины задействованы до 150 тысяч российских военных, отмечает The New York Times.

Источники обращают внимание, что данные о потерях российской армии приблизительны и составлены на основе данных из открытых источников, в том числе Минобороны Украины, и спутниковых снимках.

Представители Минобороны США полагают, что большое число погибших может сказаться на моральном духе российских военнослужащих, часть из которых не понимает, за что они воюют.

Власти Украины утверждают, что с начала вторжения Россия потеряла почти 14 тысяч солдат. Минобороны России заявляет о более чем 18 тысяч потерь у украинской стороны.

Минобороны России лишь однажды заявляло о потерях. 2 марта ведомство сообщило о гибели 498 военнослужащих. Минобороны Украины своих данных не раскрывало. Президент Украины Владимир Зеленский ранее на этой неделе заявил о гибели 1300 украинских солдат.

Во время боевых действий проверить информацию конфликтующих сторон не представляется возможным.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают.