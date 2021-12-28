Россия выдаст Беларуси еще одного участника протестов против Лукашенко

Россия выдаст белорусским властям участника протестов против режима Лукашенко Дмитрия Подлобникова. На родине его обвиняют в причинении морального вреда сотруднику милиции.

Подлобникова задержали в Беларуси 9 августа прошлого года после уличного шествия в городе Жлобин. Спустя трое суток пребывания в отделе милиции его отпустили. Позже он уехал на работу в Россию, где был задержан по запросу белорусских властей в мае текущего года. В данный момент Подлобников находится в следственном изоляторе в подмосковной Коломне.

Как сообщила адвокат задержанного Мария Красова, доказательством вины в деле Подлобникова считается распечатка прослушки телефонных разговоров его знакомых. «Нет сомнений, что дома Дмитрию угрожают пытки, и что его не ждет справедливое судебное разбирательство», - считает Красова.

Это уже не первый случай, когда Москва задерживает, а затем, несмотря на запрет Европейского суда по правам человека, выдает Минску участников протестов против режима Александра Лукашенко.

В частности, в июле российские власти выдали бойца ММА Алексея Кудина, которого на родине обвиняли в сопротивлении милиции. В итоге Кудина приговорили к 2,5 года колонии. А в сентябре Россия выдала оппозиционера Сергея Непогоду - его приговорили к трем годам лишения свободы, обвинив в насилии по отношению к сотруднику правоохранительных органов.