Российские военные проведут на юге страны более трех тысяч учений

Южный военный округ (объединяет Южный и Северокавказский федеральные округа) намерен в 2022 году провести свыше трех тысяч мероприятий боевой подготовки. На учениях планируется отработать вопросы создания и применения группировок на операционных направлениях. Об этом сообщает издание "Кавказский узел" (признано в РФ "иноагентом", не согласно с эти статусом).

Учения будут проходить вблизи украинской границы на фоне сохраняющейся напряженности между Москвой и Киевом.

Осенью 2021 года СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.

США и их союзники не отвергли диалог, заявив при этом, что будут придерживаться фундаментальных принципов – в частности, относительно того, что любая страна имеет право выбирать своих союзников. Это касается и возможного приёма Украины в НАТО.