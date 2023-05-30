Минобороны РФ во второй раз за месяц объявило о поражении ЗРК «Пэтриот»

Министр обороны России Сергей Шойгу на совещании 30 мая заявил о новом поражении украинского ЗРК «Пэтриот» в Киеве. По его словам, это произошло во время последних ударов по городу, передаёт ТАСС. Украинские власти об этом не сообщали.

Шойгу не сказал, когда и как, по данным российских военных, был поражён ЗРК. Никаких доказательств его утверждениям не приведено. 29 мая, после дневного удара по Киеву, российские провоенные блогеры распространяли видеозапись следов ракет от зенитного комплекса в небе, утверждая, что это следы от «Пэтриота». Подлинность этого видео не подтверждена.

В первый раз о поражении ЗРК американского производства российские власти сообщали после удара по Киеву в ночь на 16 мая. Утверждалось, что комплекс уничтожен. Украинские официальные лица это заявление отвергали. Позднее Пентагон сообщил, что система ПВО была повреждена, но быстро отремонтирована и возвращена в строй.

С начала мая российские власти 17 раз атаковали Киев ракетами и беспилотниками-камикадзе. Украинские власти заявляют, что почти все ракеты были перехвачены. Стороны военных конфликтов склонны завышать свои результаты и принижать успехи противника. В Украине запрещены съёмки работы систем ПВО и последствий бомбардировок, это не даёт возможности независимо оценить заявления Москвы и Киева.