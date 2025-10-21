Упущенным шансом для ЕС назвали представители грузинских властей встречу министров иностранных дел в Люксембурге 20 октября. В «Грузинской мечте» не считают важными заявления руководителей Еврокомиссии с призывами приостановить репрессивную политику в стране, а также обсуждение вопроса об отмене безвизового режима с ЕС для определенной группы грузинской политической элиты. Отзыв же посла Германии Петера Фишера из Грузии властям кажется позитивным сигналом. На этом фоне глава правительства Ираклий Кобахидзе возобновил нападки на посла ЕС в Грузии Павла Герчинского.

Лидеров «Грузинской мечты» возмутило несколько обстоятельств, связанных с заседанием Совета ЕС в Люксембурге 20 октября, и в целом с деятельностью представительства и представителей ЕС в Грузии.

Равносильной измене и предательству родины сочли в правящей партии новость о том, что перед началом встречи министров иностранных дел стран ЕС пятый президент Саломе Зурабишвили каждому министру направила письмо. В нем Зурабишвили, описывая последние политические события в Грузии, обращает внимание на опасности, которые угрожают демократическому будущему Грузии и ее европейскому курсу.

О том, что и без письма Саломе Зурабишвили в Еврокомиссии это замечают, многим стало понятно после завершения заседания Совета ЕС. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз может принять решение о приостановке безвизового режима с Грузией в отношении «определённых групп».

«Все это шантаж и предательство, - заявил лидер парламентского большинства «Грузинской мечты» Ираклий Кирцхалия, - этот человек, один из агентов среднего или крупного веса. Пусть они сами померяются силами на своём агентском рынке. Она ведь та самая, которая, кажется, недавно участвовала в ложном прослушивании Хельсинкской комиссии в США вместе с другим агентом, представляющим интересы Тайваня [Тина Хидашели]. Что же тут удивительного, что Саломе Зурабишвили и ей подобные пишут такие письма? Такие ведь нигде не будут защищать интересы своей страны».

Спикер парламента Шалва Папуашвили тоже недоволен итогами вчерашней встречи.

«Вчерашнее заседание Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге стало для еврокомиссаров и министров очередным упущенным шансом осудить насильственный штурм президентского дворца Грузии 4 октября. Вместо этого мы услышали очередную атаку на грузинский народ с использованием ложных интерпретаций. Покрывательство виновных — это оправдание насилия, а оправдание насилия — это поощрение дальнейшего насилия. Брюссель должен вернуться к своим основополагающим европейским ценностям и отказаться от поощрения насилия как инструмента достижения политических целей», — пишет в соцсети Шалва Папуашвили.

Не дошла до адресатов в «Грузинской мечте» и критика европейских политиков по поводу нападок на немецкого посла в Грузии Петера Фишера. На днях Берлин прибег к крайней дипломатической мере - отозвал своего посла из Тбилиси для консультаций.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе, судя по его словам, рассчитывает, что посла Фишера больше не увидят в Тбилиси.

«Что касается отзыва посла Германии, то я считаю это очень правильным и прагматичным решением. Для Германии было абсолютно контрпродуктивно иметь этого человека в нашей стране (…) Я не знаю, когда это решение будет принято немецкими властями, но когда приедет новый посол, мы, конечно, будем абсолютно открыты к сотрудничеству с ним», — заявил Кобахидзе.

От деятельности посла ЕС в Грузии Павла Герчинского Кобахидзе тоже не в восторге. Очередным поводом для критики стало письмо представительства ЕС заключённому активисту, главе движения «Дафиони» Звиаду Цецхладзе. Оно прислано в ответ на обращение активиста, в котором, как выясняется, он выражал свою обеспокоенность по поводу опасности приостановления визового режима Грузии с ЕС:

«Европейский Союз глубоко обеспокоен откатом от демократии в Грузии, включая использование системы правосудия в качестве инструмента репрессий против независимых голосов. Мы призываем власти Грузии освободить несправедливо задержанных и обеспечить право на справедливое судебное разбирательство как на основополагающий принцип правосудия и ключевой столп демократического управления», - говорится в ответе представительства ЕС активисту Цецхладзе. В нем же говорится, что оценка выполнения рекомендаций Брюсселя в рамках приостановления визового режима будет известна в предстоящем докладе Европейской комиссии до конца года.

Ираклий Кобахидзе назвал переписку доказательством поддержки революции в Грузии:

«В представительстве ЕС, как вы все знаете, сложилась очень сложная ситуация, дошедшая до трагизма. Они напрямую поддерживают попытки организовать революцию в стране, это, конечно, должно измениться». Кобахидзе там же добавил, что налаживание отношений с Грузией должно быть в интересах ЕС, «но там движутся в другом направление».

Что же касается вероятности приостановки безвизового режима для определенных групп людей, премьер Кобахидзе сказал:

«Если будут принимать такие иррациональные решения, это никому не будет интересно».

Кобахидзе не забыл при этом поблагодарить те страны ЕС, из-за позиции которых «санкции против грузинского народа фактически не были введены». Таких стран в ЕС мало, но из-за принципа консенсуса при принятии решений, в Брюсселе вынуждены читывать позицию ультраконсервативных властей Венгрии и Словакии.

«Секторальные санкции спасут Грузию»

Оппозиция довольна решением европейских министров приостановить безвизовый режим для определённых групп граждан Грузии. Один из лидеров «Сильная Грузия Лело» Давид Усупашвили даже обрадовался этой возможности.

«Я рад, что страны-члены ЕС и руководящие органы ЕС до последнего момента учитывали интересы грузинского народа и граждан Грузии и не приняли решение, которое также было на повестке дня, а именно отмену безвизового режима (для всех граждан Грузии). Если и будет наказание, если будет санкция, если будет достойный ответ, то он должен касаться тех, кто способствовал и несёт ответственность за торможение евроинтеграции Грузии», — считает оппозиционер Давид Усупашвили.

Член «Коалиции за перемены» Георгий Бутикашвили говорит, что Евросоюзу стало структурно проще распространять ограничения на отдельные группы, и это больше не будет касаться одного или двух человек.

«С ноября Грузия станет одной из первых стран, где пройдут испытания, и не только президент Саломе Зурабишвили, но и мы, и неправительственный сектор общались с западными партнерами на эту тему. Грузинский народ благодарен Европе и Евросоюзу, он не должен попадать под эти санкции, а ограничения должны касаться тех людей, которые представляют режим Иванишвили, а режим Иванишвили представляют МИД и его сотрудники, МВД, судебная система, а также парламент, который открыто поддерживает насилие на улицах, принимая и применяя драконовские законы».

После вчерашних заявлений еврокомиссаров в Люксембурге, отзыва из страны немецкого посла, своими выводами делится в соцсети из заключения и бывший президент Михаил Саакашвили.

«У Грузии была внешняя политика при Гамсахурдиа, и ещё более чёткая - при Шеварднадзе. При мне Грузия стала важным игроком на международной арене. Оценить внешнюю политику Грузии сейчас невозможно – нельзя оценить то, чего нет. Можно лишь констатировать смерть внешней политики Грузии. Она умерла», - пишет Саакашвили.

«Не переживайте», - утешала журналистов по поводу возможной приостановки безвизового режима министр иностранных дел Мака Бочоришвили, которой не было в числе приглашенных министров иностранных дел стран региона в Люксембурге - после заседания Совета ЕС началась министерская встреча по вопросам региональной безопасности и взаимосвязей. «В повестке дня две рабочие панели: безопасность на Чёрном море и страны Центральной Азии. Раздел, посвящённый Грузии, в документе, распространённом в интернете, пустует…», - пишет интернет-издание Euroscope.

Пренебрежительный тон, каким полны ответы представителей «Грузинской мечты» на планы ЕС по введению санкций против них, оппоненты власти считают неудачной попыткой делать хорошую мину при плохой игре. Свидетельством тому стали и сегодняшние слова депутата правящей силы Мариам Лашхи. Ее имя числится в санкционном списке двух стран ЕС - Латвии и Эстонии. Одна из ярых критиков ЕС, приверженец конспирологических теорий о Deep state и глобальной партии войны, недоумевает, почему она оказалась под санкциями, и намерена обжаловать решение Таллина и Вильнюса в Страсбургском суде по правам человека.

