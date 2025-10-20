Каллас: ЕС может отменить безвиз для «определённых групп» граждан Грузии

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз может принять решение о приостановке безвизового режима с Грузией в отношении «определённых групп».

«Министры иностранных дел стран ЕС очень ясно дали понять, что ситуация с верховенством закона и соблюдением прав человека в Грузии продолжает ухудшаться», – сказала она после завершения заседания Совета ЕС в Люксембурге.

Каллас добавила, что «личные нападки на послов ЕС недопустимы и не имеют места в дипломатии».

«Комиссия представит в этом году, несколько позже, доклад о механизме приостановки безвизового режима. Это – наряду с вступлением в силу в ноябре новых правил, касающихся виз, – даст нам возможность отменить безвизовый режим для некоторых групп», – сказала она.

Напомним, что 7 октября Европарламент поддержал законодательную инициативу, которая предполагает приостановку действия безвизового режима между ЕС и третьими странами решением Еврокомиссии, в том числе за нарушения прав человека.

Фракция социал-демократов в Европарламенте призвала лишить от 1000 до 2000 грузинских чиновников и членов их семей права на безвизовый въезд в Европейский Союз. Об этом заявил 13 октября координатор фракции по внешней политике Начо Санчес Амор.

13 октября в интервью Радио Свобода пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что Евросоюз активно работает над введением ограничений, которые позволят приостанавливать безвизовый режим выборочно. По её словам, меры будут направлены не на общество в целом – которое остаётся проевропейским – а на тех, кто несёт ответственность за отклонение от европейского курса и создание напряжённости в отношениях с ЕС.