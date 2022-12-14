Сейм Латвии утвердил новый кабинет. Премьером остался Кариньш

Сейм Латвии в среду проголосовал за утверждение состава нового кабинета министров страны. Правительство составили три политические силы - правоцентристское «Новое единство», правоконсервативное «Национальное объединение» и союз малых и региональных партий «Объединенный список». Премьером остался представитель «Нового единства» Кришьянис Кариньш.

У депутатов от правящей коалиции в Сейме 54 голоса из 100, столько голосов и было подано за доверие правительству. Переговоры о формировании кабинета продолжались после выборов более двух месяцев. В них участвовала и партия «Прогрессивные», имеющая леволиберальную программу, однако в конце концов правительство сформировали без нее.

Министром обороны в новом правительстве стала Инара Мурниеце («Нацобъединение»), министром иностранных дел остался Эдгар Ринкевич («Новое Единство»).

Ожидается, что новое правительство Латвии продолжит жесткий курс по отношению к России и безоговорочную поддержку Украины.

В декларации правительства предусматривается увеличение расходов на оборону, укрепление патриотического воспитания молодежи, укрепление «механизма борьбы с организациями и лицами, поддерживающими агрессивную политику России». Латвия также будет выступать за создание особого трибунала по расследованию и осуждению военных преступлений России против Украины. Правительство обязалось дополнительно поддерживать образование и медиа на латышском языке. Все партии коалиции договорились о том, что будут поддерживать единую внешнюю политику, а разногласия допустили по внутренним вопросам - например о правах ЛГБТ+.