Обещания миллионов, гражданства и «чести служить России» — российский сайт «Сила Родины» обращается к грузинам, готовым принять участие в войне против Украины. Им предлагают «особые условия» и апеллируют к грузинским «боевым традициям». Специалисты рассматривают проект как возможный микс вербовки, пропаганды и сбора информации для спецслужб. Что скрывается за проектом рекрутирования иностранных граждан?

Храбрые воины Грузии

На сайте «Сила Родины», который позиционируется как центр контрактной службы, ведется рекрутирование военных для участия в войне против Украины.

Центр обещает «официальное» трудоустройство с Министерством обороны РФ. Особое внимание уделено гражданам Грузии. Для них сайт обещает особые условия: регулярные выплаты (единовременную выплату 2,5 млн рублей (почти 31 тыс. долларов) , ежемесячный оклад от 210 тыс. рублей (почти 3 тыс. долларов), современную экипировку, полный социальный пакет и упрощенную процедуру получения российского гражданства для всей семьи.

«Грузия с древних времен славится храбрыми воинами и боевыми традициями. Сегодня у граждан этой страны есть возможность продолжить славную историю, проявив себя в важной миссии. Контракт - это не просто работа, а честь, долг и шанс изменить свою жизнь к лучшему. <...>. Специальная военная операция нуждается в профессионалах, и грузины могут стать ценными участниками этого процесса. <...>. Грузины, выбирающие этот путь, получают не только материальные блага, но и возможность проявить свои лучшие качества, заложенные многовековыми традициями», — говорится на сайте.

«Сила Родины» утверждает, что принять могут всех — главное, чтобы кандидат находился на территории России, хоть и нелегально. Кроме Грузии, «Сила Родины» ориентирована и на другие страны СНГ: Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, а также на самопровозглашенные республики —Абхазию и Южную Осетию.

При более внимательном просмотре сайта возникают вопросы: кто стоит за сайтом, действительно ли он связан с Минобороны РФ и насколько реальны обещанные выплаты и гражданство?

В разделе «Об организации» нет точной информации о компании, ее составе или аккредитации Министерством обороны. Там лишь указано:

«Наша компания специализируется на подборе кандидатов для прохождения военной службы по контракту в ВС РФ. Мы работаем более чем с 12 крупными городами России и помогаем подобрать оптимальные вакансии по приоритету: максимальные выплаты, нужная специальность или желаемый регион службы».

На сайте размещены отзывы якобы от кандидатов, которые через «Силу Родины» заключили контракт и получили выплаты. Размещены три соответствующих скриншота.

Различные сервисы оценки доверия сайта показывают: он имеет нулевой уровень как доверия, так и недоверия — фактически, подтвержденной информации нет. Домен зарегистрирован недавно — по разным данным, 4 ноября 2024 года, 4 апреля или в марте 2025 года. IP-адрес по данным одного ресурса привязан к Москве, по данным другого — к Европейскому Союзу.

Лидер грузинской пророссийской партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия в беседе с «Эхом Кавказа» предположил, что сайт может быть создан самим Министерством обороны РФ.

Отметим, что в начале октября в Донецке прошла встреча главы так называемой «ДНР» Дениса Пушилина с грузинскими политиками, в рамках которой он передал им список «грузинских наемников», воюющих в рядах Главного управления разведки Минобороны Украины. На этой встрече присутствовал и Мамука Пипия.

«Героически воюют на стороне России»

Война России в Украине принесла огромные потери обеим сторонам. Москва, которая планировала «взять Киев за три дня», уже четвертый год теряет солдат. Би-би-си совместно с «Медиазоной» и волонтерами идентифицировали 136 286 погибших российских военных с начала полномасштабного вторжения. Официальная статистика Украины намного выше: в недавнем отчете главнокомандующего ВСУ Александра Сырского говорится о 299 210 потерях российских войск только с января до начала сентября 2025 года.

«Не секрет, что так называемая специальная военная операция, как это называют в Кремле, терпит неудачу и требует огромного количества человеческих ресурсов. Похоже, ресурсы на исходе: война уже длится четвертый год. Кремль решил искать их за границей, а также среди национальных меньшинств внутри самой России. Сейчас, когда грузинские власти поддерживают какие-то «теплые» отношения с Москвой, Кремль пытается вербовать людей в вооруженные силы Российской Федерации таким образом», — говорит основатель образовательного исследовательского центра кибербезопасности CYSEC Андро Гоциридзе.

Сайты вроде «Силы Родины», предлагающие быстрый контракт, большие выплаты и легкий доступ к боевым зонам, могут быть не просто инструментом рекрутинга — по мнению специалистов, это также инструмент агитации и разведки. Командир воюющего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили считает, что через такие ресурсы Россия собирает статистику, чтобы оценить влияние своей пропаганды на население Грузии:

«Против Грузии действует агрессивная российская пропаганда с целью вернуть страну на российскую орбиту. Этим занимаются российское правительство и спецслужбы. С помощью этих методов они могут отслеживать, как пропаганда влияет на грузинское население, стоит ли ее усиливать или ослаблять, а также планировать бюджеты — сколько средств тратить на пропаганду в той или иной стране. Я считаю, что это радикальный момент, на котором они хотят сделать акцент: сколько граждан Грузии уже подвержены этой пропаганде. Это один из ключевых аспектов ситуации».

Мамулашвили подчеркивает ответственность государства. По его словам, такие сайты должны быть обязательно запрещены, и этим должны заниматься грузинские власти и спецслужбы, чего, по его мнению, не происходит. Он отмечает, что сейчас они блокируют украинские страницы активнее, чем российские.

«Мы видим, что пророссийское влияние, к сожалению, растет в Грузии. Прежде всего, до граждан Грузии необходимо донести, что участие в такой войне на стороне России — это предательство Грузии. Когда человек сражается против дружественного государства, это имеет прямые последствия. Важно, чтобы это осознавали и солдаты, и добровольцы. Исходя из этого, нужно разрабатывать методы и тактику борьбы с такой пропагандой, которая уже активно идет в Грузии. <…>. Если грузинское правительство запретит эти сайты и защитит свое население, тогда я поверю в его непричастность к этому. Но факт остается фактом: эти сайты существуют и их видят в Грузии».

Командир «Грузинского легиона» признает: есть люди грузинского происхождения, рожденные в России, которые воюют на стороне РФ. Но они, по его словам, «не связаны с Грузией», и это единичные случаи.

«Такие случаи, конечно, есть, и многие из них погибли здесь, в Украине. Что касается реальной картины, я лично знаю очень мало граждан Грузии, о которых говорилось и в СМИ, кто был пророссийски настроен и действовал в интересах России. Эти люди — предатели», — говорит Мамулашвили.

Он убежден, что Россия пытается создать символическое подразделение грузинских бойцов в интересах Москвы, в противовес «Грузинскому легиону».

Лидер партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия подтверждает: «Готовится создание грузинского батальона». Разбросанные по фронту бойцы, по его словам, будут «собраны под одним флагом».

«Когда я был в Донецке и встречался с Пушилиным, там были такие слова сказаны, что зря они пиарят этот «Грузинский легион», что наши ребята воюют героически на стороне России, и про них никто ничего не говорит. И в ближайшее время, если война продолжится, мы создадим грузинский батальон», — говорит он.

Пипия уточняет, что лично он никого не собирает — лишь предложил идею:

«Потому что получается, ребята воюют там-сям и нигде их не видно, видно только этот легион. А на самом деле с этой [российской] стороны тоже их [Грузин] немало».

Россия до сих пор скрывает официальные данные о потерях. Тем не менее, журналистам удалось идентифицировать тысячи солдат, включая сотни погибших с грузинскими фамилиями. Большинство из них — граждане России, но есть и обладатели двойного гражданства.

Андро Гоциридзе подчеркивает: если эти люди [с двойным гражданством] налаживают контакты с Министерством обороны РФ, то это — преступление. По грузинскому Уголовному кодексу предусмотрено наказание за вступление в вооруженные силы государства, находящегося в недружественных отношениях с Грузией.

«С Россией, как бы тепло к ней ни относились те или иные власти, официально у нас недружественные отношения, открытое военное положение, Россия оккупирует 20% территории Грузии. <…> Если кто-либо откажется от грузинского гражданства и вступит в вооруженные силы Российской Федерации, с юридической точки зрения это не является проблемой — они становятся гражданами России. Однако для граждан Грузии такие действия считаются правонарушением, и государство должно всеми средствами противостоять подобным вербовочным подходам, в том числе через электронные каналы», — отмечает Гоциридзе.

«Одна борьба»

Первая волна добровольцев из Грузии отправилась в Украину в начале марта. Первая информация о гибели грузинских бойцов появилась 18 марта 2022 года.

По неофициальной информации, в Украине с первых дней войны сражаются до 2000 грузин. Они служат в различных батальонах и участвуют в боевых действиях на передовой. Самое крупное подразделение — «Грузинский легион». В мае 2024 года Федеральная служба безопасности РФ включила легион в список террористических организаций. Т.н. Верховный суд в аннексированном Россией Донецке приговорил командира Мамуку Мамулашвили к 23 годам лишения свободы.

«Для Грузии и грузин — это одна борьба, которая началась в 90-ые и продолжается сейчас на территории Украины. Украинцы были единственными бойцами, которые приехали на помощь Грузии. «Грузинский легион» сегодня остается самым большим этническим подразделением в Украине», — отмечает Мамулашвили.

В феврале 2024 года Россия объявила в розыск 100 граждан Грузии, воевавших или воюющих на стороне Украины против РФ. По данным на август, с начала войны (с 24 февраля 2022 года) в Украине погибло более 80 грузинских бойцов.

Подписывайтесь на нас в соцсетях