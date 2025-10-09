Пушилин заявил о передаче грузинской делегации «списка наёмников ГУР»

Глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин утверждает, что «на встрече с парламентариями из Грузии в Донецке передал им список грузинских наёмников», воюющих в рядах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом пишет российское государственное информагентство РИА Новости, указывая, что встреча прошла с участием представителей партий «Грузинская мечта» и «Солидарность во имя мира», а также основателя грузинского телеканала «Сезони ТВ».

СМИ и сам Пушилин сообщали о встрече ещё в начале сентября. Однако в ней не принимали участия члены грузинского парламента. С главой «ДНР» встретились Паата Абуладзе – зять мэра Тбилиси и генсека правящей партии «Грузинская мечта» Кахи Каладзе, лидеры партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия и Георгий Иремадзе, а также сооснователь и ведущий пропагандистского телеканала «Сезони ТВ» Николоз Мжаванадзе.

«Мы с 2014 года наблюдаем отдельных представителей грузинского народа, которые пошли по пути поддержки украинского режима, государственного переворота и совершавших, в том числе, военные преступления на протяжении всего периода с 2014 года. Это конкретные граждане, которые служат в ГУР Министерства обороны Украины и продолжают совершать военные преступления. Поэтому я хотел бы передать список – информация у нас вся есть. Посмотрите, что, исходя из законодательства Республики Грузия, возможно применить», – цитируют СМИ Пушилина.

Он добавил, что «военные преступления, совершённые наёмниками, находящимися в переданном списке, не имеют срока давности и совершаются, в целом, против всего человечества».

Мамука Пипия на встрече отметил, что среди воюющих есть и грузины – граждане России, которые сражаются «на стороне России и на стороне ДНР и ЛНР». «Хотелось бы, чтобы в российских СМИ о них говорили чаще», – добавил он.

Заявления Пушилина и Пипия сегодня цитируют многие российские СМИ. Неясно, почему о встрече, прошедшей месяц назад, РИА Новости сообщило только сегодня. Агентство публиковало комментарии Мамуки Пипия из Донецка и в сентябре.

В России периодически сообщают о возбуждении уголовных дел и заочных приговорах в отношении грузинских бойцов, воюющих в Украине. К примеру, так называемый Верховный суд в аннексированном Россией Донецке заочно приговорил лидера «Грузинского легиона» Мамуку Мамулашвили к 23 годам лишения свободы.

Грузинские власти нередко критикуют воюющих в Украине граждан страны, обвиняя их в поддержке «революционных процессов» в Грузии. Однако о сотрудничестве с Россией или о намерении привлечь этих бойцов к ответственности за участие в войне против России не сообщалось. Часть из них ранее принимала участие в российско-грузинской войне 2008 года.