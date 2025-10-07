В «Грузинской мечте» недовольны негативными оценками, которые последовали из Брюсселя и других столиц стран ЕС в связи муниципальных выборов и развернувшихся после них событий. В связи с этим в МИД Грузии были вызваны дипломаты стран ЕС. Им пояснили, что выдворять их не намерены, но дали понять, что считают их деятельность недружественной. Тем временем, сегодня Европарламент одобрил процедуру, упрощающую приостановку безвизового режима для граждан третьих стран. В их числе входит и Грузия.

В Осло не могут знать, какая 4 октября была погода, тем более политическая, — следует из слов главы МИД Маки Бочоришвили. В ее ведомство сегодня были вызваны посол ЕС в Грузии Павел Герчинский и дипломаты тех европейских стран, которые сочли прошедшие муниципальные выборы недемократичными и непрозрачными.

В заявлении норвежского МИД 4 октября было названо печальным днем для грузинской демократии. В правящей партии предложили европейским странам информацию, которую считают объективной.

«4 октября в Грузии было очень ясным и солнечным днем, оно определённо не было чёрным днем. И политически также была солнечная атмосфера. Те заявления, которые мы услышали от отдельных лиц и которые были распространены несколькими странами, неправильно отражают происходящие в стране события. Послов мы не вызвали для выговора, мы пригласили их, чтобы предоставить объективную информацию», — сказала Бочоришвили. и успокоила общество по поводу безвизового режима.

«Могу вас успокоить: из-за политики «Грузинской мечты» у вас не будет приостановлен безвизовый режим, – сказала министр Бочоришвили журналистам и напомнила:

– Это благодаря политике «Грузинской мечты» мы получили безвизовый режим. Уверяю вас, эта угроза исходит не от политики «Грузинской мечты». Грузия всегда добросовестно выполняла свои обязательства, связанные с отношениями с Евросоюзом, включая Соглашение об ассоциации. Это инструментализация отношений с Евросоюзом, попытка использовать безвизовый режим как политический рычаг».

Термин «односторонняя дружба» использовал в своем выступлении и лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия. Как явствовало из его слов, сторонники их партии требуют, чтобы выдворили послов, которые напрямую вмешиваются во внутренние дела страны. Кирцхалия объяснил им, почему партия проявляет терпение.

«Требования граждан Грузии о высылке тех или иных послов будут контрпродуктивными до тех пор, пока решение об их назначении принимается евро-бюрократией, управляемой Deep State, что создаёт множество серьёзных проблем и угроз не только для Грузии, но и для населения этих стран и для будущего самого Евросоюза. Результаты кампании, организованной под влиянием и по заказу Deep State против нашей страны, грузинская власть и народ испытали на себе. Мы все хорошо помним, как нам не присвоили статус кандидата в ЕС, хотя среди претендентов мы это заслуживали больше всего».

И заключил: «Проще говоря, мы останемся в режиме односторонней дружбы, пока Европа не освободится от влияния Deep State».

Брюссель говорит один раз

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский после встречи в МИДе, заявил, что ему нечего добавить к заявлению, которое было сделано в Брюсселе.

«Я был приглашен вместе с моими коллегами-послами, чтобы министр иностранных дел представила оценку правительства того, что произошло во время и после выборов. Оценка ЕС избирательной и поствыборной ситуации очень четко выражена в официальном заявлении Верховного представителя Каллас и комиссара Кос», — сказал посол Герчинский журналистам. Другие европейские дипломаты покинули МИД без комментариев.

«Грузинская мечта», судя по всему, не намерена снижать антиевропейскую риторику. Спикер парламента Шалва Папуашвили потребовал от еврокомиссаров Каллас и Кос, также от посла Герчинского извинений. Проигнорировали грузинские власти и призыв из Брюсселя о прекращения репрессий, дезинформации и нападок на посла Европейского Союза в Грузии.

Один и лидеров партии «Сильная Грузия - Лело» Григол Гегелия возразил воасти по поводу введенного ею термина:

«Односторонней дружбы не существует. Внешняя политика «Грузинской мечты» просто находится в процессе дестабилизации, это внешнеполитический курс, который отверг внешнюю политику, потому что устоявшийся курс «Грузинской мечты» заключается в том, что у этого государства не должно быть суверенного, национального голоса на международной арене. Это находит отражение в таком поистине идиотском выражении, как «односторонняя дружба». Есть только один механизм перезагрузки этих отношений — назначение новых парламентских выборов и освобождение политзаключённых», — заключил Григол Гегелия.

Продолжением пророссийской политики считает этот курс представитель оппозиционной «Ахали» Майя Копалеишвили:

«Риторика «Грузинской мечты» служит не укреплению демократии, верховенства закона и защите прав человека в стране, а полной узурпации власти, укрепления авторитарного правления. Те термины, к которым они прибегают, один в один совпадают с терминами, употребляемыми Кремлем, Путиным».

Между тем, в конце октября Еврокомиссия должна оценить выполнение Грузией ключевых рекомендаций, от которого будет зависеть дальнейшая судьба визовой либерализации. Сегодня Европарламент одобрил реформу механизма визовой либерализации. Это изменение упростит процесс приостановления безвизового режима для граждан третьих стран.

В настоящее время безвизовый режим ЕС распространяется на 61 страну мира, в том числе и на Грузию. До сих пор его временная приостановка была возможна лишь по вопросам, связанным с миграцией или угрозами безопасности. Теперь безвиз может быть приостановлен и в том случае, если страна нарушает права человека или нормы международного права. О чем неоднократно предупреждали грузинские власти местные и международные правозащитные НПО, а также западные партнеры.

Согласно реформе, Еврокомиссия сможет приостановить безвизовый режим не для всех граждан конкретной страны, а только для отдельных групп — для членов правительства, дипломатов или военных. После Европарламента за новые правила должны проголосовать лидеры стран ЕС в рамках Совета ЕС 17 ноября. Вступление в силу упрощённого механизма ожидается в декабре.

