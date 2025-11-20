В «Грузинской мечте» недовольны оценками содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Эдит Эстреллы и Сабины Чудич. В отсутствии готовности к диалогу представители правящей партии сегодня упрекали и Брюссель, где проходит встреча министров иностранных дел стран Европейского союза. Несмотря на то что грузинский вопрос не был включён в повестку дня, министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард заявила: «Мы крайне обеспокоены событиями, происходящими в Грузии».

«В чём смысл их приезда?» — недоумевал председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Леван Махашвили, комментируя выводы содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы. Эдит Эстрелла и Сабина Чудич, посетившие Тбилиси 10–12 ноября, накануне обнародовали своё заключение по итогам встреч, в том числе с представителями правящей партии и со спикером парламента Шалвой Папуашвили. Наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали власти немедленно прекратить политически мотивированные судебные иски против оппозиционных партий и их лидеров, предупредив, что действия правительства «фактически приведут к установлению диктатуры в Грузии».

«Мы видим проблемы, источники которых, к сожалению, находятся в их собственных столицах. Я не уверен, что они приехали кого-то слушать и что-то обсуждать. Скорее всего, они приехали легитимизировать заявления Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые делались ранее. Диалоги не могут быть односторонними. Тогда я запишу видео, отправлю им, и пусть там посмотрят. Тем не менее мы готовы продолжать в таком режиме, готовы записывать видео и отправлять им, если им понадобится дополнительная информация», — заявил Махашвили.

Он также отметил, что некоторые комментарии содокладчиков ему показались циничными.

«Они приехали уже с готовым текстом Парламентской ассамблеи Совета Европы», — возмущался депутат правящей партии Тенгиз Шарманашвили. По его словам, цель европейских политиков - «посеять смуту в стране»:

«У них такой политический нарратив: без всяких оснований они готовят смуту. Поэтому мы ни с кем не будем разговаривать. Их задача — раскачать страну и устроить революцию. Это заключение написано заранее, и никого не волнуют факты», — подчеркнул Шарманашвили.

Депутата «Грузинской мечты» Георгия Габуния возмутило, что содокладчики выразили сожаление по поводу отказа властей встретиться с задержанной журналисткой Мзией Амаглобели. По словам Габунии, она «никто», чтобы европейские политики стремились её навестить:

«Почему они не захотели навестить других, менее известных осуждённых? Кто такая Мзия Амаглобели, на каком основании они хотели её посетить? Они пытаются представить Мзию Амаглобели, которая дала пощёчину сотруднику правоохранительных органов и совершила конкретное преступление, героем», — заявил Габуния.

Недовольство у представителей власти сегодня вызвали не только оценки Парламентской ассамблеи Совета Европы, но и заявления Европейского союза.

Европейские структуры решили не приглашать Грузию на форум Европейского союза по расширению, который состоялся 18 ноября. Брюссель также отменил встречу в рамках диалога Грузия – Европейский союз по вопросам защиты прав человека, назначенную на 21 ноября. Депутат Леван Махашвили заявил, что «Грузинская мечта» не намерена учитывать пожелания Европейского союза, хотя предложил Брюсселю альтернативу — провести встречу в третьей стране:

«Если действительно есть ожидание диалога, мы готовы встретиться, не 21 ноября, а 1 декабря, не в Брюсселе, а в Грузии. Пусть назовут любое место и время – мы приедем куда угодно. Если некоторых представителей не могут принять у себя, мы поедем туда, где примут. Если они не хотят туда ехать, пусть приезжают сюда. Мы готовились к этой встрече около шести месяцев. Перевернуть стол за два дня до мероприятия — прямой сигнал из Брюсселя, что сегодня они не готовы к диалогу. Поведение, которое мы увидели в связи с мероприятием, запланированным на 21 ноября, — это детский сад», — сказал Махашвили.

«Игра нервов»

По мнению представителя «Стратегии Агмашенебели» Наны Тохвадзе, власти «в отчаянии и не могут сохранить лицо при плохой игре»:



«Призывы западных партнёров означают одно — они стоят рядом с грузинским народом. Они знают, что грузинский народ всегда стремился к присоединению к европейской семье и к свободному миру. Режим этого пока не хочет понять. Он выполняет поручения Кремля, стараясь изолировать страну от Запада и втянуть её в российское болото», — считает Тохвадзе. Двое лидеров её партии, Георгий Вашадзе и Паата Манджгаладзе, находятся в заключении.

Оппозиционер Георгий Бутикашвили из «Коалиции за перемены», четырёх лидеров которой — Ника Мелия, Ника Гварамия, Элене Хоштария и Зураб Джапаридзе — также держат под стражей, уверен, что несмотря на трудные времена, поддержка Брюсселя принесёт результаты:

«Была отменена встреча 21 ноября. До этого режим не пригласили на форум расширения. Чуть раньше Европейская комиссия утвердила поправки, упрощающие отмену безвизового режима для конкретных лиц. Всё это указывает на то, что Грузия остаётся важной темой для Европейского союза, несмотря на другие кризисы. Европейский союз требует от “Грузинской мечты” соблюдения прав человека, проведения справедливых выборов и возвращения на путь демократического развития. В противном случае будут применены санкции, поскольку Европейский союз не видит смысла поддерживать отношения с властью, которая ведёт себя как российская», — заявил Бутикашвили.

«Разумеется, мы недовольны тем, что происходит в Грузии»

В эти дни представители стран Европейского союза обсуждают различные варианты реагирования на антидемократический откат правящей партии.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сегодня, перед началом заседания Совета министров иностранных дел Европейского союза в Брюсселе, прокомментировала ситуацию в Грузии:

«Грузия продвигалась по пути интеграции в Европейский союз, и для продолжения этого процесса существовали чёткие обязательства. Затем нынешнее правительство полностью изменило курс. Разумеется, мы недовольны тем, что происходит. Мы неоднократно выражали свою позицию, а также включили значительное количество грузинских должностных лиц в список персон нон грата», — сказала она.

Министр иностранных дел Швеции Мария Стенергард поддержала эту позицию:



«Мы очень обеспокоены развитием событий в Грузии. Страна стремительно движется в направлении, противоположном европейской интеграции. Это вызывает серьёзную тревогу. Мы стремимся всеми способами поддерживать граждан, которые работают ради демократии и свободы прессы — того, что является для нас вопросами первостепенной важности», — заявила Стенергард.

Сегодня министры иностранных дел стран Европейского союза встречаются в Брюсселе для обсуждения вопросов, связанных с российской агрессией против Украины, а также с ситуацией на Ближнем Востоке. Встреча проходит под председательством Кайи Каллас, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Однако заявления о Грузии перед началом заседания многие в Тбилиси восприняли как позитивный сигнал: на встрече, вероятно, будет обсуждаться и грузинский вопрос. Тем более что уже в декабре Европейская комиссия вероятно задействует новые поправки по отмене безвизового режима.

Чтобы ещё раз напомнить западным партнёрам о стойкости проевропейской части общества, оппозиционные силы, неправительственные организации и гражданские активисты планируют 28 ноября — в годовщину отмены «Грузинской мечтой» диалога по вступлению в Европейский союз — провести широкомасштабную акцию в поддержку евроинтеграции страны и против репрессивной политики правящей партии.

