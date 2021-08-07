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США призвали своих граждан в Афганистане покинуть страну
С авиабазы США в Катаре вылетели в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress. Число самолетов не называется. Как сообщило британское издание «Таймс», авиаудары наносятся по целям в провинциях Кандаграр, Герат, Лашкаргах и Гильменд.
Пентагон активизирует авиарейды не только для остановки наступления талибов, но и для помощи борющимся афганским военно-воздушным силам, отмечает «Таймс».
Соединенные Штаты и Великобритания в субботу опубликовали рекомендации для своих граждан, находящихся в Афганистане. Вашингтон и Лондон призывают своих граждан покинуть Афганистан коммерческими авиарейсами, сообщает «Голос Америки».
«Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства США по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены, - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.
В нескольких городах Афганистана продолжаются бои. В пятницу талибы захватили Зарандж, столицу провинции Нимруз, что стало первым захватом административного центра провинции с момента начала вывода иностранных войск.
Другие новости дня
В Грузии расширяют программу вакцинации от коронавируса
Минздрав Грузии принял решение расширить программу вакцинации от коронавируса и делать прививки не только в городах и районных центрах, но и в селах. Об этом заявила сегодня, 7 августа, замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
По ее словам, районным больницам будет поручено при помощи сельских врачей обеспечить вакцинацией граждан, которые по разным причинам не могут поехать в город на прививку.
«Вы хорошо знаете, что не во всех сельских амбулаториях сейчас одинаковые условия. Некоторые амбулатории в хорошем состоянии и там можно делать прививки, в других селах по мере возможностей это будут делать мобильные бригады или вакцинация будет проходить в альтернативных зданиях», - сказала Габуния.
В Минздраве Грузии рассчитывают увеличить темпы вакцинации до 30 тысяч уколов в день. Сейчас в среднем их делают по 20 тысяч в день.
В Грузии вакцинация от коронавируса началась 15 марта, поэтапно охватывая все новые и новые группы населения. Массовый характер национальная кампания приобрела 5 июля. Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
На данный момент в Грузии разрешена вакцинация препаратом Pfizer лиц с 16 лет. Граждане старше 45 лет могут выбрать AstraZeneca, а старше 18 лет – Sinopharm или Sinovac.
Согласно национальному плану, до конца 2021 года от ковида должны быть привиты 60-70% взрослого населения Грузии. Специалисты считают, что этого будет достаточно для формирования коллективного иммунитета.
В Тбилиси задержали директора лаборатории генетики, члена ЕНД Георгия Чаладзе
Директор Национальной лаборатории генетики, член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Чаладзе сегодня, 7 августа, был задержан в Тбилиси.
Чаладзе вменяется в вину неподчинение требованиями сотрудников правоохранительных органов. Административное дело сегодня начал рассматривать Тбилисский городской суд, однако заседание было отложено до сентября. Решения Чаладзе суда будет дожидаться на свободе, сообщают «Новости-Грузия».
Что касается обстоятельств задержания, сам оппозиционер рассказывает, что он передвигался по району Ортачала на автомобиле, разговаривая при этом по мобильному телефону. Чаладзе остановил сотрудник полиции, с которым у него завязался спор. Он также утверждает, что во время конфликта повредил руку, однако на просьбу вызвать «скорую» последовали словесные оскорбления со стороны полиции и угрозы ареста.
«Мое задержание полностью политизировано. Здесь мы за пределами правосудия, и сегодня суд это доказал», - сказал Чаладзе в комментарии телеканалу «Формула».
Нарушителям статьи 173 (неповиновение требованиям полиции) грозит штраф от 2 000 до 3 000 лари (примерно 580-870 долларов) или до 15 суток ареста. При этом, в случае повторного нарушения закона штраф увеличится до 3 500 – 4 500 лари (до 1,3 тысячи долларов).
Случай максимального распространения коронавируса выявлен в России
Руководитель филиала Научного центра вирусологии «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил корреспонденту ТАСС о зарегистрированном в России случае единичного массового распространения коронавируса от одного человека. Заражению подверглись полторы тысячи человек, информирует ТАСС. О конкретном периоде, когда был зарегистрирован такой случай, в сообщении агентства не говорится. Семенов рассказал, что по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме – от пяти до шести человек. Так называемый суперраспространитель может заразить значительно больше среднего числа.
Случай с полутора тысячами зараженных называется суперсидинг (superseeding) или суперраспространение. По оценке вирусолога из Екатеринбурга, вклад суперарспространителей в заражение людей весьма велик.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.
ТАСС напоминает читателям, что в России действует созданный для информирования населения ресурс Cтопкоронавирус.рф.
- Всего в России зафиксировано 6 424 884 случая заражения, из них новых – 22 320. За сутки умерли 793 человека, за весь период – 164 094.
В годовщину войны в Госдепе США выразили надежду на скорое воссоединение грузинского народа
Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс распространил заявление в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны, призвав Москву к выполнению соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.
«В этот день 13 лет назад российские военные вторглись в Грузию, убили сотни гражданских лиц и вынудили тысячи людей оставить свои дома. Даже сейчас российские военные оккупируют почти 20% территорий Грузии. Оккупация Российской Федерацией обошлась трагическими человеческими жертвами, особенно во время пандемии COVID-19.
Продолжающееся препятствование доступу жителей оккупированных территорий Грузии к жизненно необходимой гуманитарной и медицинской помощи неоправданно уносит жизни. Это должно быть немедленно прекращено. Мы призываем российские власти соблюдать соглашение о прекращении огня от августа 2008 года. Мы солидарны с грузинским народом и с нетерпением ждем того дня, когда он воссоединится», - сказал Прайс в видеообращении, опубликованном в его Twitter.
Российские гимнастки впервые за 25 лет не выиграли индивидуальное золото Олимпиады
Российские спортсменки впервые с 1996 года не выиграли золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. 7 августа главную награду в этой дисциплине завоевала израильтянка Линой Ашрам. Ее золото стало третьим для Израиля в истории Игр, отмечает газета Times of Israel.
В ходе выступления 22-летняя Ашрам совершила грубую ошибку, выронив ленту. Однако ей хватило набранных баллов, чтобы опередить россиянку Дину Аверину. Третье место заняла белоруска Алина Горнасько.
В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике с 1988 года побеждали только советские, украинские и российские спортсменки. Они же с 1996 года занимали все места на подиуме. Россиянки выигрывали золото без перерывов с 2000 года.
- 8 августа состоится розыгрыш комплекта наград в групповом многоборье в той же дисциплине. Россия выиграла все золотые медали в этой дисциплине с 2000 года. Но проиграла в квалификации этих игр команде Болгарии.
- Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки столкнулись в этом году с несправедливым судейством. Она сказала, что будет думать, останется ли она в спорте, цитирует ее ТАСС.
Патриархия Грузии подтвердила задержание монаха по делу об убийстве
Патриархия Грузии подтверждает, что среди обвиняемых по делу об убийстве в Боржоми проходит православный монах. Об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью патриархии, распространенном сегодня, 7 августа.
«Нам стало известно, что один из обвиняемых, задержанных в связи с произошедшим вчера в Боржоми убийством, - монах Антом (Маисурадзе) Цалкского мужского монастыря. Он служит в мужском монастыре в селе Берта с 2008 года», - сказано в сообщении.
По данным СМИ, монах Антон была задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве после допроса.
Согласно данным следствия, 6 августа у обвиняемого А.М. произошел конфликт с 37-летним в прошлом судимым мужчиной, неким Л.Н.. Последний произвел несколько выстрелов из автомата, а затем А.М. нанес ему ранения холодным оружием. Л.Н. скончался по прибытии в больницу.
Некоторые очевидцы рассказали журналистам о том, что в потасовке принимали участие до пяти человек. О задержании других фигурантов в МВД до сих пор не сообщали. В ведомстве не говорят и о причинах конфликта, закончившегося стрельбой и поножовщиной. СМИ называют произошедшее «криминальными разборками».
Задержанному монаху грозит от 7 до 15 лет тюрьмы. Следствие продолжается по статье «умышленное убийство».
Лейбористская партия назвала своего кандидата в мэры Тбилиси
Лейбористская партия Грузии выдвинула своих кандидатов на пост мэра Тбилиси и председателя столичного сакребуло (горсовета) для участия в предстоящих выборах в органы местного самоуправления. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил на брифинге лидер партии Шалва Нателашвили.
За пост мэра столицы от лейбористов будет бороться Михаил Кумсишвили, лидер молодежного крыла партии, а за пост председателя сакребуло – Лаша Чхартишвили.
«Друзья, это трагический день, день начала войны, но скорбеть нам некогда. Впереди нас ждут великие битвы против внутренней оккупации Иванишвили-Каладзе, и сегодня на передовую линию фронта мы пускаем молодежного лидера партии и европейского молодежного лидера, самого талантливого молодежного лидера Михаила Кумсишвили и заклятого брата Грузии, известного грузинского политика, эколога, борца Лашу Чхартишвили», - сказал Нателашвили.
- Выборы мэров 64 городов и районов пройдут в Грузии 2 октября. Помимо мэров жители Грузии также будут выбирать депутатов местных представительных органов - сакребуло. Выборы пройдут по смешанной системе – часть депутатов пройдет по спискам партий, а часть - по мажоритарным округам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Правящая «Грузинская мечта» объявила, что кандидатом в мэры Тбилиси на предстоящих выборах станет действующий мэр Каха Каладзе. Представили своего кандидата в мэры Тбилиси и часть оппозиционных партий - им станет лидер самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. Известно, что его поддержат «Европейская Грузия» и «Гирчи – больше свободы», а также мелкие партии, которые на парламентских выборах образовали коалицию с ЕНД.
- Другие оппозиционные партии все еще раздумывают над тем, представлять ли своего кандидата в мэры Тбилиси. Также уже ясно, что у разных оппозиционных партий будут свои кандидаты в мэры других городов.
- На данный момент ЦИК Грузии официально зарегистрировал для участия в выборах уже более 20 партий.
Аппарат госминистра Грузии по примирению: альтернативы мирному урегулированию нет
Аппарат госминистра Грузии по примирению и гражданскому равенству распространил заявление в очередную годовщину августовской войны с Россией: «Прошло 13 лет с тех пор, как Российская Федерация, грубо нарушив основополагающие принципы международного права, начала широкомасштабную военную агрессию против Грузии и оккупировала территории суверенного независимого государства – Абхазию и Цхинвальский регион».
В заявлении говорится, что на протяжении последних лет Москва не прекращала и продолжает интенсивные шаги по милитаризации и аннексии указанных территорий, тем самым создавая значительную угрозу безопасности и стабильности не только в Грузии, но и всему региону.
В то же время, отмечает госминистр, «оккупационный режим продолжает грубо и систематически нарушать основные права местного населения, что проявляется в этнической дискриминации, установке колючей проволоки и других искусственных заграждений вдоль разделительных линий, строгих ограничениях на свободное передвижение, доступе к образованию, незаконных задержаниях и т. д.»
«Два гражданина Грузии – Ираклий Бебуа и Геннадий Бестаев – по-прежнему находятся в незаконном заключении. Лица, виновные в убийстве четырех граждан Грузии, – Давида Башарули, Гиги Отхозория, Арчила Татунашвили и Ираклия Кварацхелия, – остаются безнаказанными», - говорится в заявлении ведомства.
В аппарате госминистра подчеркивают, что деструктивные действия России не прекратились даже во время пандемии Covid-19, что еще больше обострило положение людей, пострадавших в результате конфликта, передает портал SOVA.
При этом, отмечают в Тбилиси, альтернативы мирному урегулированию конфликта нет. Вот почему ведомство продолжает проводить политику примирения, ориентированную на благосостояние людей.
В Батуми от коронавируса скончалась 23-летняя пациентка
23-летняя пациентка Батумской университетской клиники с подтвержденным COVID-19 умерла в результате полного поражения легких. Информацию распространяет пресс-служба больницы.
Несколько дней назад пациентка была госпитализирована с осложнениями после нейрохирургической операции. У нее имелся ряд сопутствующих заболеваний. При проведении теста в первый день ковид обнаружен не был, а тест, проведенный в последующие дни, оказался положительным. Вакцинирована от коронавируса девушка не была.
Как отмечают в клинике, общее состояние пациентки было очень тяжелым, 6 августа она скончалась.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса. Только за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом, а 38 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зафиксировано более 444,5 тысяч случаев инфицирования, более 397 тысяч выздоровели, 6 054 скончались.
Реакция будет пропорциональной: лидеры Южной Осетии и Абхазии об учениях Грузии и НАТО
«Сценарий военного решения вопроса Абхазии и Южной Осетии не сошел с политической повестки блока НАТО и Грузии», - заявил журналистам в Цхинвали президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, комментируя учения, проводимые в соседней Грузии с участием стран НАТО.
«Мы тоже будем делать соответствующие выводы. Хотелось бы, чтобы все было в мирном русле, но тут выбора не дают. Мы сами готовимся к возможным последствиям такого рода учений, ведем очень серьезную работу по изучению военного потенциала блока НАТО и вооруженных сил Грузии. К сожалению, никто не сделал правильных выводов», - цитирует Бжания информагентство «Рес».
По его словам, «регулярные учения проводимые в Грузии, идут в разрез с их так называемыми устремлениями к установлению мер доверия».
«Это плохо вяжется с пушками и военными кораблями. Поэтому мы видим их лицо, истинные намерения. Посмотрим, к чему это приведет. Но готовность быть во всеоружии - это единственная мера, которую мы будем предпринять», - заметил абхазский лидер.
Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, в свою очередь, отметил, что «бряцание оружием всегда было какой-то козырной картой для Грузии».
«Ну, проводят они учения и проводят. Ссылаясь на договоренности с Россией, мы твердо уверены в абсолютной безопасности нашей республики. Для нас стратегическим партнером является Российская Федерация. Те же самые учения мы проводим и на территории нашей республики совместно с Вооруженными силами России. А эти учения в Грузии? Ну, ребята встретились, побегали по полям, по горам. Ну что делать, пусть бегают», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что «на Южной Осетии это никак не отражается, в республике себя чувствуют спокойно, уверенно. Есть все возможности для того, чтобы отреагировать на возможные провокации, которые могут быть со стороны Грузии. На это силы и средства есть, и реакция будет абсолютно пропорциональной», - заключил югоосетинский президент.
Бибилов и Бжания прокомментировали заявление ряда западных стран
Президенты самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия Анатолий Бибилов и Аслан Бжания на совместной пресс-конференции в Цхинвали прокомментировали заявление ряда западных стран, потребовавших от России незамедлительно вывести вооруженные силы и силы безопасности, а также отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
По словам Бжания, такого рода призывы не имеют ничего общего с реально сложившейся ситуацией, «они направлены не на то, чтобы решить проблему, а чтобы усугубить ее».
«Мы, со своей стороны, будем проводить свою линию, потому что знаем, что за нами правда. У нас есть межгосударственный договор с Южной Осетией, мы будем действовать сообща и в партнерстве с Россией. Конечно, мы хотели бы, чтобы новая реальность была признана всеми, тогда было бы проще решать экономические проблемы. Но, видимо, руководители некоторых западных государств и Грузии не созрели пока для этого. Мы подождем, самое главное, мы понимаем - как нам быть», - сказал он.
Анатолий Бибилов отметил, что большинство государств в мире не поддерживают заявления ряда западных стран мира.
«Если посмотреть, сколько стран выступило с этим заявлением, мы считаем, что по умолчанию в большинстве стран мир понимают реалии, которые есть и, естественно, они не поддержали его. Мы понимаем, что это обращение было направлено ко многим государствам, чтобы они присоединились к нему, они же отказались от бесчеловечного отношения к нашему народу, к решениям, которые Россия приняла в 2008 году. Они прекрасно понимают, что если бы не Российская Федерация, то наши народы бы в очередной раз подверглись геноциду. Мне кажется, что это заявление было сделано не для конкретных действий, а чтобы дать словесную поддержку Грузии. Они прекрасно понимают, что Россия от принятых решений никогда не отказывается», - цитирует югоосетинского президента информагентство «Рес».
По его словам, фактически сразу после этого заявления президент России Владимир Путин одобрил подписание соглашения о двойном гражданстве между РФ и Южной Осетией, тем самым подтвердив неизменность позиции России.
- Абхазская делегация во главе с Асланом Бжания прибыла в Южную Осетию для участия в мероприятиях, приуроченных к 13-й годовщине событий августа 2008 года.
МИД Грузии призвал РФ к выполнению обязательства по соглашения о прекращении огня
МИД Грузии призывает РФ к выполнению обязательств по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в 13-ю годовщину с начала российско-грузинской войны.
«МИД Грузии призывает Российскую Федерацию к уважению основополагающих принципов международного права и выполнению обязательств, взятых по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года: вывести оккупационные силы с территории Грузии, отозвать незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий и допустить развертывание на местах механизмов международной безопасности», - сказано в заявлении.
Одновременно Тбилиси обращается к международному сообществу с призывом «приложить действенные усилия для деоккупации грузинских территорий и возвращения ВПЛ в свои дома, содействовать обеспечению мира и безопасности в Грузии и регионе Восточной Европы, а также дать надлежащую оценку политике России в широком региональном контексте Черного моря».
Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что несмотря на вызовы, правительство Грузии продолжает политику мирного урегулирования конфликта, полностью выполняет соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, и «в одностороннем порядке неоднократно подтверждало свою приверженность обязательству о неприменении силы в ожидании аналогичного ответного шага со стороны России».
Министерство иностранных дел выражает соболезнования семьям и близких погибших в августе 2008 года.
В Грузии построят зал имени олимпийского чемпиона Лаши Бекаури
Зал имени грузинского дзюдоиста Лаши Бекаури, завоевавшего золото на Олимпийских играх в Токио, будет построен в родном селе спортсмена в Кахетии. Об этом сообщил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
Лаша Бекаури – уроженец села Архилоскало Дедоплисцкаройского муниципалитета. Сегодня премьер навестил спортсмена, недавно вернувшегося в Грузию из Токио.
«Это огромная радость для нашей страны, всего народа и особенно для жителей этого региона. Хочу еще раз поздравить Лашу, этого героя, с большой победой. Это наша гордость. Сегодня я сообщил Лаше, что будет построен новый зал его имени», - приводит слова Гарибашвили Общественный вещатель.
28 июля 21-летний Бекаури завоевал золото олимпийского турнира по дзюдо в весовой категории до 90 кг. В финале грузинский дзюдоист одолел Эдуарда Триппеля из Германии.
Правительство Грузии пообещало перечислить каждому грузинскому спортсмену, который завоюет золото Олимпиады в Токио, миллион лари, а это более 317 тысяч долларов. Ранее руководство Национального университета Грузии (SEU), в котором учится спортсмен, подарило ему квартиру в Тбилиси.
В общем медальном зачете Олимпиады в Токио Грузия сейчас занимает 29 место. В копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), четыре серебряных (три – дзюдо, одна – греко-римская борьба, одна – вольная борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.
Югоосетинский Минздрав переходит на новые формы работы
Минздравсоцразвития самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщило о реорганизации оргструктуры, влекущей за собой большие кадровые изменения. Как сообщает пресс-служба Минздрава, работа налаживается согласно действующему в республике Трудовому кодексу РФ.
«В связи с тем, что длительное время в министерстве отдельные сотрудники занимались внутренним совместительством и имели высокую заработную плату, руководством принято решение подвести всех работников органа под общую норму трудового законодательства», - отмечает пресс-служба.
В краткосрочной перспективе у руководства министерства внедрение системы эффективных трудовых контрактов.
«Это позволит сотрудникам зарабатывать больше исходя из объемов выполняемой ими работы. Система премирования будет включать в себя норму выработки и "обратную связь" от пациентов о лечении и приеме у врача», - отмечает ведомство.
Там заверили, что с момента старта реорганизации ни один совместитель не был уволен. Сотрудникам было предложено выбрать, на какой одной должности они хотят продолжить трудиться.
Ранее ведомство объявило конкурс на замещение нескольких вакансий.
ВС Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в Сюнике
Сегодня, 7 августа, с 11:40 до 12 часов по местному выремени подразделения Вооруженных сил Азербайджана в очередной раз прибегли к провокации, открыв огонь из стрелкового оружия различного калибра в направлении армянских позиций, расположенных на Сюникском участке армяно-азербайджанской границы.
Об этом заявили в Министерстве обороны Армении, добавив, что, в частности, обстреляны были армянские позиции на участке Черного озера (Сев лич).
«Ответными действиями армянских военнослужащих огонь противника был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет», - говорится в сообщении, передает Радио Азатутюн.
«Общество врачей Грузии» призывает власти ужесточить ковид-ограничения
«Общество врачей Грузии» обратилось с открытым письмом к премьер-министру Ираклию Гарибашвили, требуя ужесточения ограничительных мер из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщают «Новости-Грузия». Обращение с подписями 720 врачей доступно в открытом источнике.
«Мы, врачи, видим реальную угрозу коллапса медицинской системы и дефицит фонда коек уже сегодня», - говорится в письме.
Медики считают, что эффективнее всего в этой ситуации будет ужесточение рекомендаций по ношению масок. В частности, они предлагают сделать обязательным ношение респираторов категории FFP2 и FFP3 или других медицинских масок как в помещениях, так и в транспорте.
Они предлагают запретить собрания более 10 человек, а также концерты и другие масштабные мероприятия. Кроме того, подписавшиеся предлагают ввести систему пропуска в кафе и рестораны по QR-кодам. При этом, по их мнению, объекты питания должны принимать посетителей только на открытых пространствах.
Врачи предлагают запретить посещать Грузию туристам из т.н. «красных зон» или помещать их в карантин по прибытии. Авторы обращения указывают, что среди визитеров, особенно из соседних стран, нередки факты фальсификации ПЦР-тестов и справок о вакцинации.
В «Общество врачей Грузии» предлагают загрузить семейных врачей только ведением инфицированных пациентов, сократить количество проводимых КТ легких и применять соответствующие исследования только для тяжелых пациентов. Также они предлагают отказывать в госпитализации пациентам, состояние которых оценивается, как легкое и среднее, и лечить их амбулаторно, а пациентов, состояние которых улучшилось, = незамедлительно выписывать из клиник.
Родственник обвиняемого в убийстве Хангошвили дал показания в суде
Прокуратура Германии представила суду по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили некоего свидетеля Александра В., уроженца Украины, который представился в суде как муж сестры жены обвиняемого Вадима Соколова-Красикова (задержанный себя называл Вадимом Соколовым, в то время как был опознан следствием, при участии Bellingcat, как Вадим Красиков), пишет New lines magasine.
Свидетель опознал на многочисленных фотографиях, представленных следствием, своего родственника на своей свадьбе и на фотографиях во время медового месяца. Свидетель сказал, что в семье говорили, что Вадим Красиков работал в «диверсионном подразделении российских вооруженных сил», но лично он не знает, в каком именно.
Свидетель узнал Красикова и на современных фотографиях, но заявил, что ныне обвиняемый выглядит на 30 кг тяжелее, чем тот, кого он знал и видел лет десять назад, и кажется старше.
Среди прочих на суде были представлены несколько фотографий без рубашки, на которых изображены две заметные татуировки Красикова: одна - змея на предплечье, а другая - стилизованная рысь на правой руке, напоминающая эмблему одноименного отряда быстрого реагирования. Эти же татуировки, судя по фотографиям из немецкой полиции, можно увидеть на руках и плече обвиняемого. Все эти фото предоставили суду правоохранительные органы Украины.
Свидетель опасается преследования, но судья отметил, что может предоставить ему защиту только на территории Германии, но никак не в Украине по его возвращении.
- Зелимхан Хангошвили – уроженец Грузии, во время второй чеченской войны командовавший одним из подразделений сепаратистов, сражавшихся против российских войск. Впоследствии он сотрудничал со спецслужбами Грузии. После покушения на его жизнь в Тбилиси он попросил убежища в Германии. Он был убит в Берлине 23 августа 2019 года. Подозреваемый задержан по горячим следам, он приехал в ЕС по документам на имя россиянина Вадима Соколова. Официально его личность еще не установлена.
- Суд по делу об убийстве Хангошвили начался в октябре 2019 года. По версии Федеральной прокуратуры Германии, Соколов совершил преступление по заказу российских властей.
- 3 декабря была опубликована первая часть расследования Bellingcat. В ней совершивший убийство Хангошвили россиянин был опознан как Вадим Красиков. По утверждению журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск прекратился.
- Власти Германии отмечали, что Москва не сотрудничает с Берлином при расследовании убийства, и в связи с этим объявили о высылке двух сотрудников российского посольства. Глава МИД России Сергей Лавров отверг обвинения в адрес России, сравнив их с обвинениями по делу о катастрофе «Боинга» над Донбассом.
Власти Литвы пообещали выдавать по €300 проникшим в страну мигрантам без визы
Власти Литвы пообещали выдавать по 300 евро проникшим в страну мигрантам без визы. Выплата будет совершаться один раз при их согласии вернуться домой. Об этом в эфире радиостанции LRT заявила глава департамента миграции МВД страны Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, деньги будут выплачиваться в аэропорту перед посадкой на рейс. В случае возвращения в Литву еще раз на эти деньги претендовать будет нельзя. Когда будут организованы рейсы для мигрантов - не уточняется.
Летом литовские власти объявили о миграционном кризисе в стране, на границе был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Со стороны белорусской границы в республику проникли больше четырех тысяч человек. За один день 28 июля литовские пограничники задержали 171 мигранта, незаконно пересекшего границу. В 2020 году за такое нарушение были задержаны только 82 человека, годом раньше - 46.
Вильнюс обвиняет в провоцировании миграционного кризиса режим Александра Лукашенко. Утверждается, что Минск ведет таким образом гибридную войну против Литвы, давшей пристанище бывшему кандидату на пост белорусского президента Светлане Тихановской. Белорусские власти обвинения не признают.
Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей. «Мы останавливали наркотики и мигрантов – теперь будете сами их есть и ловить», – заявил он, выступая перед парламентом. Белорусские провластные телеграм-каналы сообщают, что в страну в ближайшее время могут быть налажены рейсы из Афганистана.
Посольство США в Грузии призвало РФ отозвать признание Южной Осетии и Абхазии
Посольство США в Грузии призывает Россию отозвать признание независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия. Об этом говорится в заявлении, распространенном дипломатическим представительством в 13-ю годовщину российско-грузинской войны.
«Россия должна вывести свои силы на позиции, предшествующие конфликту, и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. Мы еще раз призываем Россию отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии. Это обязательное условие для мирного и достойного возвращения домой сотен тысяч вынужденно перемещенных лиц», - сказано в заявлении.
В посольстве США напоминают о наиболее тяжелых последствиях военной агрессии против Грузии: «тысячи людей были изгнаны, преследуемы и ввергнуты в нищету, многие погибли».
«Агрессивные действия России, включая бордеризацию и задержания граждан Грузии, принесли огромные трудности. Глобальная пандемия COVID-19 усугубила проблемы населения, вызванные оккупацией. Ограничения на доступ к жизненно важной гуманитарной и медицинской помощи для жителей оккупированных регионов Грузии привели ко многим жертвам, что должно быть прекращено. Граждане, которые сейчас удерживаются оккупационными силами, должны быть немедленно освобождены», - подчеркнуто в обращении.
«Соединенные Штаты Америки тверды в своей верности нашим друзьям и партнерам в Грузии. Мы стоим рядом с грузинским народом, проживающим по обе стороны разделительной административной линии, и присоединяемся к их призывам к воссоединению обществ, разделенных российской агрессией», - говорится в заявлении.
- Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России.
Байден разрешил беженцам из Гонконга остаться «бессрочно» в США
Президент Джо Байден подписал меморандум о помощи жителям Гонконга, бежавшим из Китая в США от преследования со стороны пекинских властей, сообщает Би-би-си. Согласно документу, гонконгцам с просроченными визами позволено оставаться в Америке на срок до полутора лет с возможностью продления. Комментируя такой шаг, Байден обвинил Пекин в «подрыве прав и свобод в Гонконге».
Это решение призвано облегчить участь нескольких тысяч выходцев из китайской автономии, где после крупнейшей волны протестов, произошедшей в 2019 году, власти КНР развернули масштабное наступление на активистов, независимые СМИ и нелояльных бизнесменов.
Китай высказал протест Вашингтону, назвав меморандум «вмешательством во внутренние дела» и «попранием международного права».
Ранее помощь гонконгцам решила оказать и Британия, которая до 1997 года являлась юридическим владельцем Гонконга. Соединенное Королевство предложило выходцам из этого региона, имеющим заморские британские паспорта, пройти облегченную процедуру получения гражданства. Потенциально речь может идти о 5,5 миллионах человек, имеющих право получить британский паспорт в упрощенном порядке.
В Абхазию доставили 5000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»
Руководству самопровозглашенной республики Абхазия и Министерству здравоохранения удалось договориться с Российской Федерацией о приобретении 5000 доз вакцины «Спутник Лайт», которые накануне поздно вечером, 6 августа, были доставлены в республику.
Все переговоры с Российской Федерацией по поставкам вакцин в Абхазию курирует президент Аслан Бжания. Финансирование закупки и транспортировку этой партии вакцины взял на себя глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.
Непростое организационно-правовое сопровождение и логистику осуществляли исполнительный директор Московской абхазской диаспоры Даур Барганджия и представитель оперативного штаба помощи Абхазии по предупреждению и борьбе с вирусом COVID-19 при Московской абхазской диаспоре Виктория Тарба.
«Спутник Лайт» - это четвертая, зарегистрированная в России вакцина от COVID-19. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и является однокомпонентной версией препарата «Спутник V».
Коронавирус в Абхазии: 118 новых случаев, три человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 452 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 118 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 169 пациентов. Состояние 39 человек оценивается как тяжелое, 69 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале скончались 3 пациента: женщина 80 лет, и двое мужчин - 69 и 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 42 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 42, в Ткварчельской ЦРБ - 13 пациентов.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 22 888 человек. Зарегистрировано 326 летальных случаев. Выздоровели 18 205 человек.
Коронавирус в Грузии: 4 216 новых случаев заражения, скончались 38 пациентов
В Грузии за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 45,3 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 9,3%, за последние две недели – 8,33%, а за последнюю неделю – 9,25%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 444 569.
Более 44% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 1 889. В Аджарии выявили 630 случаев заражения, в Имерети – 464, в Кахетии – 273, в Самегрело и Земо Сванети – 265, в Квемо Картли – 217, в Шида Картли – 195, в Мцхета-Мтианети – 106, в Гурии – 71, в Самцхе-Джавахети – 66, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 29.
От ковида умерли еще 38 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 6 054.
Выздоровели 1 735 человек, их общее число выросло до 397 240.
На данный момент в Грузии 41 249 активных случаев коронавируса. Из них 6 426 пациентов (более 15%) проходят лечение в больницах. Состояние 1 303 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 287 человек. 2 523 гражданина (более 6% активных случаев) остаются в ковид-гостиницах под наблюдением врачей, а 32,3 тысячи лечатся на дому. В карантинных пространствах размещены 42 человека, в самоизоляции остаются более 31,7 тысячи.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 7 августа достигло 606 988. Это более 16,3% от всего населения Грузии.
Мэр Тбилиси надел форму дворника на фоне забастовки сотрудников «Тбилсервис групп»
Мэр Тбилиси Каха Каладзе присоединился к сотрудникам клининговой службы «Тбилсервис групп» и помог им с вывозом мусора. Об этом Каладзе сообщил, выйдя в прямой эфир в Facebook сегодня ночью.
Часть сотрудников муниципальной компании «Тбилсервис групп», ответственной за благоустройство улиц грузинской столицы, в пятницу объявила забастовку. Протестующие отказались выходить на работу, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В итоге улицы остались неубранными, а все мусорные баки в Тбилиси к вечеру были переполнены. Город буквально погряз в отходах в 40-градусную жару.
«Конечно же, мы сделаем все для того, чтобы наш город был чистым, убранным, но уверяю вас, что нам не придется делать это в одиночку. Нас много, тех, кто станет там, где потребуется нашему городу. Лично я и мои сотрудники готовы служить городу в 24-часовом режиме», - заявил Каладзе в видеообращении.
Произошедшее он назвал «попыткой забастовки под руководством нескольких человек» и «спланированной провокацией». Каладзе считает, что организаторы протестной акции преследовали собственные цели.
Комментируя претензии протестующих, Каладзе заявил, что «сегодня мы услышали много лжи». Он подчеркнул, что в прошлом году зарплаты сотрудников «Тбилсервис групп» выросли на 20%. «Было обещано вернуться к этому вопросу в январе 2022 года», - отметил он.
Что касается техники, то, по словам Каладзе, участники забастовки говорили неправду, когда жаловались на то, что муниципальные мусороуборочные машины не обновлялись уже восемь лет и сейчас очень часто выходят из строя.
Другое требование – закупка новой формы. Оказалось, что в этом году «Тбилсервис групп» не предоставило своим сотрудникам летнюю экипировку. Сейчас им приходится вывозить мусор либо в зимней форме, либо в собственной одежде. Каладзе заявил, что рабочая форма закупается каждый год, но при последней закупке возникли проблемы с тендером. В заключении Каладзе поблагодарил сотрудников «Тбилсервис групп», отметив, что никогда не высказывал недовольства их работой, передает агентство «Новости-Грузия».
- «Тбилсервис групп» была основана в 2007 году мэрией Тбилиси, и ее доля в капитале компании составляет 100%. С 2016 года в компанию также входят 3 юридических лица: фирмы «Недвижимость Тбилиси», «Парки Тбилиси» и «Город света». В настоящее время в «Тбилсервис групп» работает более 5 тысяч человек. Ежемесячная заработная плата дворников и водителей мусоровозов составляет 750 лари, а продолжительность рабочего дня - 8 часов.
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