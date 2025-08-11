Страны Северной Европы и Балтии: никаких решений без Украины

Лидеры стран Северной Европы и Балтии заявили в воскресенье, что переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут состояться только при условии прекращения огня, а «никакие решения» не должны приниматься без участия Киева.

Глава правительств и государств Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции выпустили совместное заявление, в котором выразили «непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины».

Хотя лидеры Северных и Балтийских стран приветствовали инициативу США «помочь положить конец этой войне», в заявлении подчёркивается, что Украина и Европа должны принимать участие в переговорах.

«Народ Украины должен иметь свободу самостоятельно решать свою судьбу. Путь к миру невозможно проложить без голоса Украины», — говорится в документе. — «Никаких решений по Украине без Украины и никаких решений по Европе без Европы». В совместном заявлении также подчёркивается, что «переговоры могут проходить только при условии прекращения огня».

Кроме того, подтверждена готовность и впредь оказывать Украине финансовую и военную поддержку, а также сохранять и усиливать «ограничительные меры» в отношении России.