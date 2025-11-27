Суд дал пожизненные сроки обвиняемым по делу о взрыве на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы восьмерых обвиняемых по делу о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года.

Осуждены Артём и Георгий Азатьяны, Роман Соломко, Владимир Злоба, Артур Терчанян, Александр Былин, Олег Антипов и Дмитрий Тяжёлых. Их признали виновными в совершении теракта и в незаконном обороте взрывчатки.

Взрыв на Крымском мосту произошёл рано утром 8 октября 2022 года. На автомобильной части моста взорвался грузовик, начинённый взрывчаткой. Погибли пять человек, в том числе водитель грузовика, и люди в проезжавшем рядом легковом автомобиле.

Новость дополняется