Сын Стивена Сигала вслед за отцом получил российское гражданство 

Американский актер Стивен Сигал со своим сыном Домиником зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», сообщает РБК со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц.

Издание отмечает, что исходя из этих данных 33-летний Доминик Сигал так же, как и отец, получил российское гражданство. Сама фирма «Пять элементов», согласно уставным документам, специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детей. В качестве ее юридического адреса указано помещение на улице Матросская Тишина в Москве.

Стивен Сигал, известный по ролям в американских боевиках, получил российское гражданство из рук Владимира Путина в 2016 году. В Кремле заявляли, что актер, публично высказывавшийся в поддержку президента России и поддержавший аннексию Крыма, сам «продолжительное время обращался с соответствующей просьбой».

Спустя два года Сигал зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, учредив в Москве компанию «Стивен Сигал Групп». В ЕГРЮЛ было указано, что она занимается «деятельностью концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс».



В 2020 году стало известно, что Сигал скрыл регистрацию строительной компании вместе с членом Совета Федерации от Тамбовской области Александром Бабаковым. В том же году актер стал членом ультрапатриотический партии «За правду» Захара Прилепина , которая позже объединилась с партиями «Справедливая Россия» и «Патриоты России».

В феврале текущего года Владимир Путин наградил Сигала орденом Дружбы.