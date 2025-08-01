Трамп повысил торговые пошлины для Канады с 25% до 35%

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин для Канады с 25% до 35% с 1 августа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В пресс-релизе говорится, что причиной принятого решения стало «бездействие» Канады в борьбе с фентанилом и другими запрещенным наркотиками, а также введение ответных мер за действия президента США по борьбе с этой угрозой.

В январе 2025 года на тот момент премьер-министр Канады Джастин Трюдо отвергал обвинения в том, что граница Канады представляет угрозу безопасности для США. Он говорил, что из Канады в США поступает менее 1% фентанила и менее 1% нелегальных мигрантов.

По данным Министерства торговли США, в 2024 году США импортировали товаров и услуг из Канады на сумму 477 млрд долларов и экспортировали на сумму 441 млрд долларов.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что разочарован решением Трампа, и пообещал принять меры для защиты канадских рабочих мест и диверсификации экспортных рынков страны.

«Хотя мы продолжим переговоры с Соединенными Штатами о наших торговых отношениях, канадское правительство сосредоточено на том, что мы можем контролировать: укреплении Канады», – написал он в соцсети X.

Кроме того, Трамп подписал указ об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В частности, 50% – для Бразилии, 25% – для Индии, 20% – для Тайваня и 39% – для Швейцарии. Товары из всех остальных стран, не указанных в списке, будут облагаться 10-процентной пошлиной. Эти изменения должны вступить в силу 7 августа.

Это произошло незадолго до наступления крайнего срока для заключения торговых соглашений, установленного Трампом. Как пишет Reuters, администрация президента США намекнула, что в настоящее время готовятся к заключению новые торговые сделки.