Тысячи людей остались без воды из-за мощного селя в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии после схода мощного селевого потока в городе Тырныаузе без водоснабжения остались не менее трех тысяч человек. В Эльбрусском районе действует режим чрезвычайной ситуации, сотни местных жителей эвакуированы из-за угрозы подтопления домов.

О ситуации на месте отчиталось МЧС. По данным ведомства, власти организовали подвоз воды в пострадавшие районы, «электроснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме»; эвакуированных жителей разместили в гостинице и школах. По состоянию на утро 1 августа на реке Герхожан-Суу не наблюдается потока селевых масс, но угроза сохраняется, отметили в МЧС. На месте дежурит оперативная группа спасателей.

Как пишет «Кавказский узел», сошедший 31 июля мощный селевой поток в Тырныаузе повредил опоры моста на федеральной трассе, которая ведет к курорту «Эльбрус». Из-за угрозы оползня также было остановлено движение по Военно-Грузинской дороге, закрыт контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» в Северной Осетии на российско-грузинской границе.

«Интерфакс» отмечает, что предыдущий поток селевых масс в Тырныаузе сошел 21 июля – тоже после сильных осадков. И тогда тоже был поврежден мост на федеральной автодороге, местные жители некоторое время оставались без водоснабжения, электричества и газа. Позже коммуникации восстановили, в том числе по временной схеме, пишет агентство.