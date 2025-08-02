Украинские дроны атаковали объекты в России и аннексированном Крыму

В ночь на субботу Украина атаковала дронами несколько заводов и НПЗ на территории России. Об этом сообщают местные власти и телеграм-каналы.

В Самарской области в результате удара пожар возник на территории Новокуйбышевского НПЗ. Предыдущий удар по территории в районе завода произошел 10 марта 2025 года.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пишет в телеграме об одном погибшем — он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков беспилотника. Федорищев также подтвердил атаку на «одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске».

В Рязанской области атакован Рязанский НПЗ. Он уже подвергался атакам в марте и мае 2024 года, а также в январе и феврале 2025-го.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщает об устранении последствий попадания обломков на территорию неназванного предприятия.

Украинские телеграм-каналы также сообщают о пожаре после удара дрона в районе НПЗ в Феодосии в аннексированном Крыму.

Также в ночь на 2 августа был атакован завод «Электроприбор» в Пензе, производящий для армии средства защищенной связи. Ранее в четверг в этом же городе дроны ударили по предприятию «Радиозавод».

Глава Пензенской области Олег Мельниченко утверждает, что над территорией региона были уничтожены пять дронов.

Министерство обороны России пишет в телеграме, что в ночь на субботу над территорией России в общей сложности были перехвачены или уничтожены 112 украинских беспилотников.

Украина атаки на российские объекты не комментировала.