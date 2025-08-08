Украинцы, застрявшие на КПП «Дариали», прекратили голодовку

Украинские граждане, объявившие голодовку в подвальном помещении грузинского пограничного пункта «Дариали» на границе России и Грузии, заявили о её прекращении. Как сообщили они «Эху Кавказа», соответствующее решение было принято после встречи с украинским консулом:

«Он предоставил нам механизм дальнейших действий и пообещал уже с понедельника представить конкретный рабочий план нашего выезда. Мы увидели, что консул активно занимается нашим делом, и это вселяет надежду».

В то же время украинцы предупредили, что в случае отсутствия конкретных шагов и затягивания процесса они готовы возобновить голодовку через две недели.

«Ситуация критическая: некоторые люди уже на грани отчаяния и говорят о суициде», – заявляют они.

Напомним, что Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. В большинстве случаев они отбывали наказание в российских колониях, куда были вывезены принудительно.

Власти Грузии заявляют, что большинство из этих граждан были осуждены за особо тяжкие преступления, не располагают необходимыми документами для пересечения границы, а их допуск на территорию страны «представляет угрозу».

Би-би-си сообщало, что Молдова также отказалась впускать депортированных из России украинцев, застрявших на грузинской границе.



3 августа украинский Центр противодействия дезинформации опроверг распространённую Москвой информацию об отказе Украины принимать 90 своих граждан с грузинской границы. В Киеве заявили, что украинская сторона системно работает над возвращением граждан — при условии наличия подтверждённого гражданства.

Ранее представитель украинского посольства доставил находящимся на КПП гражданам гуманитарную помощь.



