Умер итальянский модельер Джорджо Армани, ему был 91 год

Итальянский модельер и предприниматель Джорджо Армани умер на 92-м году жизни, сообщила в четверг основанная им компания.

«С безмерной грустью Armani Group сообщает о кончине своего создателя, основателя и неутомимой движущей силы - Джорджо Армани», - говорится в заявлении модного дома.

В июне Армани из-за проблем со здоровьем был вынужден отказаться от участия в показах своей группы на Неделе мужской моды в Милане. Это был первый случай в его карьере, когда он пропустил такое событие.

Как отмечает Reuters, Армани был воплощением современного итальянского стиля и элегантности. Он сочетал в себе талант дизайнера с деловой хваткой, управляя компанией с годовым оборотом в 2,3 миллиарда евро.

Известный как «Re Giorgio» - Король Джорджо - дизайнер отличался тем, что контролировал каждую деталь своей коллекции и каждый аспект своего бизнеса, от рекламы до укладки волос моделей перед выходом на подиум, пишет Reuters.

Armani Group отмечает, что в субботу и воскресенье в Милане будет организована траурная церемония. Похороны, дата которых пока не определена, будут закрыты для публики.