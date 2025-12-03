В Абхазии – очередной топливный кризис

В самопровозглашённой республике Абхазия вновь возникли очереди на автозаправочных станциях. Видео, подтверждающие топливный кризис, опубликованы в соцсетях.

Ситуация, как и ранее, связана с поставками из России – единственного рынка, откуда Абхазия получает нефтепродукты. В самой России проблемы обусловлены украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы и другие энергетические объекты.

Абхазская компания «АЗиД» опубликовала заявление, в котором указано, что «ситуация с ограничением работы АЗС по причине невозможности приобретения необходимого объёма топлива не нова», и выразила надежду «на разрешение острой фазы в ближайшие дни».

«Как и ранее, нами в постоянном режиме предпринимаются меры по недопущению и минимизации негативных последствий, с которыми сталкивается население. Мы все знаем о них: значительное ухудшение условий доступности предложения нефтепродуктов для граждан и гостей страны, сокращение рабочих мест и т.д. Однако, при всей сложности ситуации, убеждены в необходимости действовать в конструктивном и объективном ключе на пути к решению проблемы. Эмоции, политизация ситуации не решают саму проблему», – сказано в заявлении.

Согласно заявлению, представители Российской Федерации – как государственных и бизнес-структур, так и отдельных лиц – «оказывают помощь в разрешении вопросов на топливном рынке».

Компания также сообщает, что «в целях минимизации негативных последствий был сформулирован и представлен уполномоченному органу ряд первоочередных мер по стабилизации, а также предложения по улучшению условий и недопущению подобных проблем в будущем».

Ранее ряд оппозиционных телеграм-каналов указывал, что среди причин кризиса – монополизация импорта топлива: в 2024 году правительство России предоставило «Роснефти» эксклюзивное право на поставки нефтепродуктов.