В Абхазии от полученных ранений скончался пострадавший при стрельбе

Руслан Адлейба, один из пострадавших в перестрелке на улице Гумской в Сухуми, скончался. Об этом сообщил прокурор города Алхас Агумава.

Инцидент произошёл 11 ноября. В результате стрельбы были госпитализированы пятеро человек, двое из них — в тяжёлом состоянии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

По неподтверждённым данным, задержаны двое подозреваемых в причастности к стрельбе. Как передает телеграм-канал «D News Абхазия», задержания прошли в Сухуми и Адлере «при содействии российских коллег». Официальной информации пока нет.

Стрельба произошла на улице Гумской во время похорон Геннадия Адлейба — «смотрящего» или «положенца» города, как его называют в криминальных кругах, писало издание «Прайм крайм». Ранения получили пятеро человек. Среди пострадавших — 59-летний глава преступного мира Абхазии Рауль Барцба, известный как «вор в законе» Пыза. Местные телеграм-каналы предполагают, что именно он был основной целью нападения.

Перестрелка вновы вывела дискуссию о безопасности в Абхазии на политическую арену. Общественно-политические партии и движения потребовали отставки министра внутренних дел самопровозглашенной республики Роберта Киут, заявляя, что «вновь пролитая кровь в столице Абхазии — яркое свидетельство деградации системы обеспечения безопасности».