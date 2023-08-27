В Бердянске произошёл пожар на территории предприятия

Украинский мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о сильном пожаре на территории предприятия в оккупированном Бердянске. Накануне туда, по словам Федорова, свозили военную технику. Возможные причины возгорания он не прокомментировал, намекнув, что оно не было случайным.

Видео с черным дымом над городом публикуют украинские телеграм-каналы. Они отмечают, что пожар, по всей видимости, произошел на территории завода «Дормаш». Об обстреле города не сообщалось, как и о звуках взрывов.

Владимир Рогов, чиновник в назначенной Россией администрации Запорожской области, написал, что в Бердянске загорелся промышленный мусор на открытой территории. Возгорание ликвидировано. Площадь пожара, по словам Рогова, составила 150 квадратных метров.

Бердянск расположен на побережье Азовского моря, на оккупированной Россией территории Запорожской области. Украинские военные ранее несколько раз наносили ракетные удары по военным объектам в городе, расположенном далеко от линии фронта.