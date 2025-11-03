Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Новости

В Грузии обвиняемую в наркопреступлении британку освободили из зала суда по сделке со следствием

Georgian court releases pregnant British teenager in drug trafficking case
Georgian court releases pregnant British teenager in drug trafficking case

19-летняя гражданка Великобритании Белла Мэй Калли, обвинённая в наркопреступлении и находящаяся на восьмом месяце беременности, была освобождена из зала Тбилисского городского суда после заключения процессуального соглашения.

Белла Мэй Калли (справа) с матерью
Белла Мэй Калли (справа) с матерью

Она полностью признала вину. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде 5 месяцев и 24 дней лишения свободы, а также штрафа в размере 500 000 лари. Этот срок был зачтён как уже отбытый, поскольку всё это время Белла Мэй провела в женской тюрьме № 5 в Рустави.

Семья заранее оплатила предусмотренную соглашением сумму – 140 000 фунтов стерлингов. Несмотря на ожидания, что она останется в тюрьме ещё на два года, суд неожиданно освободил её. Мать Беллы, Лайан Кеннеди, узнала об этом за несколько минут до начала заседания.

Судебный процесс находился под пристальным вниманием британских и международных СМИ.

Калли была задержана в мае в Тбилиси после прибытия из Таиланда через аэропорт Шарджа (ОАЭ). В её багаже грузинские власти обнаружили 12 кг марихуаны и 2 кг гашиша. Ей грозило до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Британка заявляла, что её заставили совершить преступление «под давлением и пытками».

Форум

XS
SM
MD
LG