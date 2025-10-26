В Грузии за нарушение «антимитинговых законов» за три дня задержали 60 человек

За нарушение ужесточённых «Грузинской мечтой» законов, ограничивающих свободу собраний, за три дня были задержаны 60 человек. Об этом сообщили в МВД Грузии.

«Сотрудники Министерства внутренних дел за последние три дня задержали 60 участников акций за нарушение правил проведения собраний и манифестаций в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях», – говорится в заявлении МВД.

В ведомстве отмечают, что представители патрульной полиции неоднократно призывали участников акций «воздержаться от незаконных действий», поскольку их численность не давала им законного права перекрывать дорогу. Однако демонстранты не подчинились требованиям полиции, вновь перекрыли проезжую часть и помешали движению транспорта.

«Мы ещё раз призываем участников акций воздержаться от противоправных действий, в противном случае к ним будут применены предусмотренные законом меры», – подчеркнули в министерстве.

Несмотря на ужесточение законодательства, предусматривающего до 15 суток ареста за «незаконное перекрытие дороги» или сокрытие лица во время митинга, а при повторном нарушении – уголовную ответственность и лишение свободы на срок до одного года, – демонстранты продолжают собираться у парламента Грузии и перекрывать движение транспорта.

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, ранее признавший неэффективность высоких штрафов за «незаконное перекрытие дороги», после вступления в силу новых законов заявил, что «нельзя расслабляться» и «в конечном итоге радикализм должен быть полностью устранён».

Сегодня, в годовщину парламентских выборов 2024 года, результаты которых оппозиция и часть общества считают сфальсифицированными, в Тбилиси пройдёт большое шествие – от Площади Республики до здания парламента.