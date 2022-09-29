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В Москве 30 сентября перекроют улицы для митинга в поддержку аннексий
В центре Москвы 30 сентября перекроют для движения ряд улиц и набережных в непосредственной близости от Кремля. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы. Причины он не назвал.
Как сообщает РБК со ссылкой на источники в Госдуме и московской мэрии, 30 сентября в центре российской столицы власти намерены провести митинг в поддержку не признанных международным сообществом референдумов о присоединении к России четырёх украинских областей. ТАСС утверждает, что митинг состоится на Красной площади, и в нём примет участие президент Владимир Путин.
Ранее РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщало, что 30 сентября Путин может выступить перед Госдумой и Советом Федерации и, по всей видимости, объявить об аннексии территорий. Также возможно подписание договоров о вступлении так называемых "ДНР", "ЛНР", а также частично оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав России. В Кремле по прежнему не подтвердили эти сообщения.
Руководители сепаратистов "ДНР" и "ЛНР", а также главы оккупационных администраций двух областей в среду вечером прибыли в Москву. Опубликовано фото, на котором они запечатлены на аэродроме.
Если сообщения о подготовке выступления Путина верны, скорее всего, аннексия произойдёт так же, как в 2014 году, когда в состав России принимали Крым и Севастополь. Сначала Путин подпишет с подконтрольными России деятелями договоры, затем Госдума и Совет Федерации одобрят конституционные законы об аннексии. Заседания Думы и Совета Федерации запланированы на 3 и 4 октября - формально их повестка дня, впрочем, не объявлялась.
Так называемые референдумы о присоединении к России на оккупированных территориях проводились 23-27 сентября. Как утверждалось, подавляющее большинство (в "ДНР" более 99 процентов) проголосовавших выступили за присоединение к России. Украина и страны Запада назвали голосование псевдореферендумами и заявили, что никогда не признают их итоги, а Россия понесёт ответственность за попытку аннексии.
Другие новости дня
В Праге вновь прошла демонстрация за дешёвый газ из России и нейтралитет
В столице Чехии Праге несколько десятков тысяч человек собрались в среду на демонстрацию против правительства. Среди требований демонстрантов было прекращение поддержки Украины, в частности поставок ей оружия, обеспечение поставок природного газа из России по низкой цене, нейтралитет Чехии. Главным требованием была отставка правительства Петра Фиалы, которое проводит жёсткую политику по отношению к Москве.
Демонстрацию организовали те же силы, что и предыдущий митинг, на который около месяца назад собрались около 70 тысяч человек. В этот раз число участников, по оценкам, было меньшим. Акции протеста, однако, синхронно прошли и в ряде других городов Чехии.
Среди организаторов - лидеры ряда националистических и евроскептических оппозиционных партий, а также блогеры и общественные деятели. Некоторые из них не скрывают своих пророссийских взглядов, хотя организаторы и настаивают на том, что главная их забота - рост цен на топливо и коммунальные услуги, высокая инфляция и другие экономические проблемы. В них они винят Евросоюз и курс нынешнего правительства.
Премьер-министр страны Петр Фиала после предыдущего митинга заявлял, что он был организован пророссийскими организациями, выступающими против интересов Чехии.
Украина обвинила Росгвардию в массовом убийстве в Гостомеле
Служба безопасности, прокуратура и Национальная полиции Украины обвинили сотрудников Росгвардии из Кемеровской области и Красноярского края в массовом убийстве мирных жителей в городе Гостомель неподалёку от Киева.
По версии украинских правоохранительных органов, 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения, росгвардейцы, "не выполнив боевую задачу по захвату Киева, отступили и заняли позиции в Гостомеле", где "более шести часов расстреливали легковые автомобили с местными жителями, которые пытались эвакуироваться". В качестве доказательства ведомства распространили кадры с камер видеонаблюдения, на которых, как утверждается, российские военнослужащие, спрятавшись у дороги, стреляют по проезжающим мимо машинам.
В Нацполиции заявляют об одиннадцати погибших мирных жителях, в СБУ - о пяти. Ещё несколько человек были ранены.
Украинские СМИ называют имена и должности некоторых из обвиняемых в совершении преступлений: командир ОМОНа по Красноярскому краю Сергей Казеичев, его заместитель Сергей Вейкколлайнен, сотрудники ОМОНа Никита Гадаев и Алексей Малахаев, заместитель начальника управления Росгвардии по Красноярскому краю Олег Потопальский.
Российские власти и лица, обвинённые в причастности к убийствам, обвинения пока не комментировали.
«Встреча на абхазской земле» – что написано в пресс-релизе на сайте Лукашенко?
На официальном сайте белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко пресс-релиз о визите в Абхазию появился накануне поздно вечером.
В нем указано, что Лукашенко побывал «в исторических местах северо-восточного побережья Черного моря».
«Также состоялась встреча на абхазской земле. С Асланом Бжания глава белорусского государства обсудил экономические проекты, перспективные вопросы сотрудничества Беларуси и Абхазии», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе не указана должность Аслана Бжания. Пользователи соцсетей предположили: это может свидетельствовать о том, что Лукашенко пока не собирается признавать независимость Абхазии.
На сайте приведены заявления Лукашенко. В частности, о том, что «проблемы Абхазии» он обсудил с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы много очень, до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. Не буду долго говорить об этом, но мы пришли к одному выводу: что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. Абхазию, как он говорит, нельзя бросать, надо помогать. Чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально», – заявил белорусский лидер.
Он также добавил, что «приехал не потому, что какая-то ситуация сложилась».
«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ, жить в согласии», – сказал Лукашенко.
- Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Президент, премьер-министр и МИД Грузии заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии».
- В МИД Грузии был вызван посол Беларуси, а у посольства прошла акция протеста партии «Гирчи – больше свободы», на которой сожгли портреты Путина и Лукашенко.
В Тбилиси на акции протеста сожгли фотографии Лукашенко и Путина
Оппозиционная партия «Гирчи - больше свободы» провела вечером 28 сентября акцию протеста против визита белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Несколько десятков представителей и сторонников ультралиберальной партии пришли к посольству Беларуси в Тбилиси с плакатами «Абхазия – это Грузия». Они также принесли и сожгли на месте фотографии Александра Лукашенко и Владимира Путина, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Поездка Лукашенко в оккупированную Абхазию вызвала у людей раздражение. Грузинский народ умеет различать врагов и друзей. Мы знаем, как говорить с друзьями и как не склонять голову перед врагом», - так свою позицию партия выразила в соцсети.
Лукашенко посетил Пицунду, где провел встречу с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи».
Неофициальный визит Лукашенко в Абхазию прошел без согласования с Тбилиси. Беларусь не входит в число государств, признавших вслед за Россией, независимость Абхазии. Сегодня же МИД Грузии в знак протеста вызвал для объяснений посла Беларуси в Грузии Анатолия Лиса. Внешнеполитической ведомство призвало белорусскую сторону «уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Ираклий Гарибашвили также заявили, что «решительно осуждают визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию». Первые лица Грузии назвали это «недопустимым нарушением Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права».
Meta: российские дезинформаторы подделывали сайты западных СМИ
Транснациональная технологическая корпорация Meta выступила с докладом, в котором сообщила о раскрытии российской кампании по дезинформации. Как утверждается в докладе, российские программисты размещали в интернете страницы, до неразличимости похожие на сайты ведущих мировых СМИ, однако вместо оригинальных новостей и статей в них публиковались материалы пророссийского содержания. Фейковые новости промоутировались через социальные сети Facebook, Instagram, Twitter и другие (владельцем части из них является Meta).
Российским дезинформаторам, по сообщению Meta, удалось подделать более 60 сайтов крупных СМИ мира, включая немецкую газету Der Spiegel, британскую The Guardian и итальянское новостное агентство Ansa. Например, на странице, неотличимой от страниц The Guardian, публиковалась статья о том, что свидетельства о гибели мирных жителей в Буче под Киевом - инсценировка, а на странице, похожей по верстке на Der Spiegel - статья о том, что Германия ради своего блага должна снять с России экономические санкции.
Кампания по дезинформации, раскрытая Meta, длилась с апреля по сентябрь. По оценкам экспертов, только в рекламу фейковых страниц в социальных сетях ее организаторы могли вложить более 100 тыс. долларов.
Ранее на появление фейковых страниц, копирующих реальные СМИ, обращала внимание немецкая T-Online. Также фальшивые копии своих страниц обнаружили такие значимые издания, как немецкие Welt и Bild, французская 20 Minutes и британская Daily Mail.
Meta упомянула, что за фейками прослеживается «русский след», но значительная часть инфраструктуры дезинформационной кампании базировалась в Европе.
Также, по сообщению Meta, аналогичные информационные диверсии разворачивал в этом году Китай.
США предоставят Украине еще 18 ракетных комплексов HIMARS
США объявили в среду о предоставлении нового пакета вооружений для Украины на сумму 1,1 миллиарда долларов. Согласно заявлению Пентагона, в него войдут 18 высокоточных ракетных комплексов HIMARS и боеприпасы к ним, 150 единиц бронетехники, 150 тактических транспортных средств для буксировки, а также системы защиты от беспилотных летательных аппаратов иранского производства, которые Россия использует в последнее время на поле боя.
Как отмечает агентство AFP, с момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Соединенные Штаты Америки предоставили украинским войскам помощь на общую сумму свыше 16 миллиардов долларов.
Командование Вооруженных сил Украины, иностранные разведки и военные эксперты неоднократно отмечали, что ракетные комплексы HIMARS, которые поставляются украинской армии с конца июня, существенно влияют на ход боевых действий. Украинские власти заявляют, что для окончательного перелома в войне им требуются еще как минимум 200 таких систем.
Аслан Бжания: Мы с визитом президента Беларуси связываем большие надежды
В Пицунде завершилась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским лидером Александром Лукашенко.
По завершении встречи Бжания сказал: «Это был первый визит президента Республики Беларусь в независимую Республику Абхазия. Мы с этим визитом связываем большие надежды. Я уверен, что он придаст импульс нашим взаимоотношениям».
На встрече обсуждался ряд вопросов экономического характера. Бжания выразил уверенность в том, что Абхазия и Беларусь будут динамично развивать двусторонние отношения, пишет информагентство «Апсныпресс».
Комментируя вопрос возможного признания Беларусью независимости Абхазии, Аслан Бжания сказал: «Сам факт приезда в Абхазию президента Республики Беларусь говорит о том, что наши отношения на современном этапе приобретают новый характер. Нашим отношениям придан новый импульс. Я надеюсь на то, что мы шаг за шагом придем к этому. Я бы не хотел забегать вперед в данном вопросе, но первый кирпичик в фундамент этого большого дома заложен. Я доволен встречей».
Сегодня вечером Александр Лукашенко отбыл из Абхазии.
Президент Грузии «решительно осудила» визит Александра Лукашенко в Абхазию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила визит белорусского лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия. Об этом Саломе Зурабишвили написала в социальной сети.
«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию. Это недопустимое нарушение Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», - написала Саломе Зурабишвили.
Как известно, Александр Лукашенко сегодня прибыл в Абхазию, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания, пишет Общественный вещатель Грузии.
Сегодня же МИД Грузии потребовал от белорусской стороны дополнительных разъяснений в связи с визитом Александра Лукашенко в Абхазию, в знак протеста в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.
Житель Владивостока умер после протеста на призывном пункте
Во Владивостоке местный житель, 39-летний Сергей Федосеенко, умер после протеста на призывном пункте. Как пишет телеграм-канал Astra, Федосеенко пришел на призывной пункт 27 сентября и начал высказывать своё недовольство мобилизацией. Руководство военкомата вызвало полицейских, которые надели на Федосеенко наручники и увели его в служебный автомобиль. Как сообщается, после прибытия в ОВД сотрудники полиции увидели, что задержанному плохо, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть.
Никаких подробностей о том, как Федосеенко везли в отдел полиции и что происходило с ним в автомобиле, не приводится.
Сын погибшего рассказал Сибирь.Реалии, что не знал, что тот отправится на протест. Брат ему сказал, что Федосеенко-старший собрался в армию добровольцем.
- После объявления в России частичной мобилизации по всей стране происходят одиночные и массовые протесты. Они жестоко подавляются силами полиции.
- Президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации резервистов для отправки на войну в Украине 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.
Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии из-за визита Лукашенко в Абхазию
Посла Беларуси в Тбилиси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии из-за визита белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко в самопровозглашенную республику Абхазия.
Грузинская сторона выразила дипломату «крайнюю озабоченность» и потребовала от белорусской стороны дополнительных разъяснений.
«Встреча касалась визита президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию и встречи с представителями оккупационного режима», – сказано в заявлении МИД Грузии.
В ведомстве также заявили, что визит «грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в международно признанных границах и не предпринимать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», – говорится в заявлении.
Лукашенко посещает Абхазию с ранее необъявленным визитом без согласования с грузинскими властями. Он рассказал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Северную Осетию закрыт въезд из других регионов РФ
В Северной Осетии введен режим повышенной готовности – он ограничивает въезд автотранспорта на территорию республики. Кроме того, на въездах в регион и на подъездах к КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе будут работать мобильные оперативные группы – они начнут проверять, подлежат ли призыву въезжающие в республику. Такой указ подписал глава региона Сергей Меняйло.
«Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников», – заявил Меняйло в своем телеграм-канале.
Он называет решение об ограничении въезда «вынужденной мерой», связанной с «огромным количеством транзитного транспорта» и многокилометровыми очередями на пункте пропуска Верхний Ларс. По его словам, исключение будут делать только для жителей Северной Осетии, самопровозглашенной Южной Осетии и Грузии – они смогут свободно заехать в регион. Также ограничение не применяется в отношении тех, кто едет в Осетию на отдых и имеет необходимые документы.
МВД по Северной Осетии сообщило о развертывании у КПП Верхний Ларс мобилизационного пункта военкомата. Ранее власти региона заявили, что будут вручать повестки только жителям республики, пишут Кавказ.Реалии.
- На границе с Грузией со стороны России образовалась автомобильная пробка длиной более 20 километров – время ожидания в ней составляет около двух суток. 27 сентября в МВД заявили, что количество ожидающих проезда грузовых и легковых автомобилей через границу с Грузией выросло до 5,5 тысяч.
- До объявления в России военной мобилизации в Грузию через Верхний Ларс ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400. Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует.
- Гражданам России, направляющимся в Грузию, разрешили переходить границу в КПП Верхний Ларс пешком, несмотря на то, что пограничный пункт для этого не предназначен. Решение принято в связи с огромной пробкой скопившихся в ожидании пересечения границы машин.
- Покидающие Россию люди жалуются на вымогательство денег полицейскими. 26 сентября к границе прибыли российские военные – на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
Лукашенко рассказал абхазскому лидеру о встречах с экс–руководителями Грузии
На встрече с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко рассказал о встречах с экс–президентами Грузии.
«Мы обсуждали проблему Абхазии и с бывшими руководителями Грузии. Они мне просто рассказывали про Абхазию. Не буду конкретизировать публично, но я ничего плохого не заметил, что удивило меня. Мы никому плохо не делаем – ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром», – сказал Лукашенко на встрече в Пицунде.
Белорусский лидер также признал, что и ранее «забрасывал десант» в Абхазию.
«Генерал тут бывал и раньше, я просил, чтобы он изучил ситуацию», – сказал Лукашенко.
Лукашенко посещает Абхазию с ранее необъявленным визитом. Он рассказал, что долго обсуждал абхазскую тематику с президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
Американское посольство призвало граждан США покинуть Россию
Посольство США в Москве призвало своих граждан, находящихся на территории России, немедленно покинуть страну, пока границы РФ открыты, говорится в сообщении дипмиссии.
Свое решение в посольстве обосновывают тем, что после объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации существует вероятность, что проживающих в России и имеющих двойное гражданство американцев могут мобилизовать на войну в Украину.
"Россия может отказаться признавать двойное гражданство американцев, отказать им в доступе к консульским услугам, препятствовать их выезду из страны и призвать их на службу в российскую армию", – предостерегают в дипмиссии США.
Посольство США также просит своих граждан, находящихся на территории РФ, не принимать участия в политических и социальных акциях протеста, не фотографировать российских силовиков на этих мероприятиях и напоминает, что "право на мирные собрания и свободу слова в России не гарантируются".
"Граждане США должны отказаться от поездок в Россию, а те, кто проживает или путешествует сейчас в России, должны немедленно покинуть страну, пока остаются ограниченные возможности для выезда на частной основе", – уточняется в сообщении дипмиссии.
В посольстве также сообщили, что "российские власти арестовывали граждан США, которые принимали участие в демонстрациях".
С просьбой покинуть территорию России в связи с войной в Украине к своим гражданам ранее также обратились МИД Польши и Болгарии. В МИД Польши подчеркнули, что предостережение прежде всего касается поляков, у которых есть двойное гражданство. "В случае резкого ухудшения обстановки в плане безопасности, закрытия границ или других непредвиденных ситуаций эвакуация может оказаться гораздо более трудной или даже невозможной", – предупредили в ведомстве.
В министерстве иностранных дел Болгарии призвали своих граждан, которые находятся в РФ, "проявлять повышенную бдительность, избегать мест скопления большого количества людей, в то же время с должным вниманием учитывать обстоятельства и развитие ситуации".
В связи с объявленной в России мобилизацией ряд граничащих с ней стран существенно ограничили или полностью закрыли въезд граждан РФ.
Правительство Латвии с 28 сентября из-за объявленной в России мобилизации вводит режим чрезвычайной ситуации в граничащих с Псковской областью районах, а также в аэропортах, морских портах, пунктах пересечения границы и на железной дороге.
В Польше вступил в силу запрет на въезд россиян с шенгенскими визами через воздушные и морские пункты пропуска. Приказ был подписан 19 сентября, в документе говорилось, что он реализует совместные договоренности Польши, Эстонии, Латвии и Литвы от 7 сентября.
Вместе с Польшей с 19 сентября въезд для россиян закрыли Эстония, Латвия и Литва. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объясняла ограничения необходимостью "охраны общественного порядка и безопасности". По ее словам, поездка в страны ЕС – это привилегия, а не право человека. "В настоящее время нельзя сделать так, чтобы российские граждане, въезжающие в ЕС через Эстонию, не представляли угрозы безопасности", – отметила Каллас.
Александр Лукашенко прибыл в Абхазию после обсуждений с Путиным
На государственной даче в Пицунде состоялась встреча президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания с белорусским авторитарным лидером Александром Лукашенко. Информацию распространила пресс-служба абхазского лидера.
Ранее о том, что Лукашенко посещает Абхазию, сообщило «Эхо Кавказа».
Бжания на встрече заявил, что Лукашенко для Абхазии – «долгожданный и очень желанный гость». По его словам, в январе 1996 года на саммите СНГ именно Лукашенко высказался против экономической блокады послевоенной Абхазии.
«Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии – это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», – отметил Бжания.
Бжания выразил уверенность в том, что приезд Лукашенко придаст новый импульс взаимоотношениям между двумя народами.
«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена. Добро пожаловать в Абхазию!», – сказал Бжания.
Лукашенко, в свою очередь, поблагодарил Аслана Бжания за теплые слова.
«Ностальгия никогда не покидает нас. В далёкие времена, может быть в 25-27 лет, я был на этой святой земле. Естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента. Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным (26 сентября Лукашенко прилетел в Сочи к Путину – ред.). Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», - сказал Александр Лукашенко.
По словам Лукашенко, его приезд в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией.
«У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии. А экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иного не дано», – отметил Лукашенко.
Белорусский лидер предложил обсудить вопрос – «как жить дальше, как укреплять отношения». Собирается ли он признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, не сообщается.
«Я человек опытный, много лет в политике. Поговорим, подумаем, как жить дальше. Главное, чтобы народ здесь жил достойно, потому что это райский уголок земли, а люди здесь святые. Я это помню еще с советских времён, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить не просто мост дружбы, а очень серьезные отношения», – подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что Беларусь и Россия согласовывают свои действия.
«Россия готова подставить свое плечо. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», – сказал он.
Аслан Бжания подтвердил, что ситуация в мире очень сложная.
«Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», – сказал Бжания.
- Александр Лукашенко ранее заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
- За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
В Абхазию с неофициальным визитом прибыл Александр Лукашенко
Самопровозглашенную республику Абхазия с неофициальным визитом посещает белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
Информацию, которую распространило «Эхо Кавказа» со ссылкой на источник, подтвердило агентство «Апсныпресс». Сообщается, что Лукашенко проводит встречу с абхазским лидером Асланом Бжания.
«На повестке вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономического взаимодействия, анализ международной ситуации, текущих вызовов и угроз», – говорится в сообщении.
Ранее в соцсетях опубликовали видеокадры кортежа, который передвигается по Абхазии в сопровождении машин дорожно-патрульной службы.
Telegram-канал АМРА- life писал, что «кортеж с президентом дружественной страны уже проехал Гагру». D News Abkhazia предполагал, что «встреча гостя пройдёт в Пицунде».
По словам журналистки Изиды Чаниа, «очень плохо, что общество не знает достоверной информации». «Вся Абхазия гадает, кто заехал к нам в гости», – отметила она.
26 сентября Александр Лукашенко прилетел в Сочи с рабочим визитом к президенту России Владимиру Путину.
- Александр Лукашенко заявлял, что не исключает признания независимости Абхазии и Южной Осетии. По его словам, как только он поймет необходимость данного шага, и об этом ему скажет президент РФ Владимир Путин, тогда это может произойти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого сказал, что Кремль не будет посылать какие-либо сигналы Александру Лукашенко о признании независимости Южной Осетии и Абхазии, а также Крыма как российского региона.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 30 августа абхазский лидер Аслан Бжания поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. Ранее Бжания говорил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине. При этом абхазский лидер добавил, что у Абхазии нет официальных контактов с руководством Беларуси.
Грузия осудила «незаконный референдум РФ на оккупированных территориях Украины»
Власти Грузии осудили т.н. референдумы, которые прошли на оккупированных Россией территориях Украины. С заявлениями выступили МИД страны и президент Саломе Зурабишвили.
«Грузия осуждает незаконный референдум России на оккупированных территориях Украины. Эти попытки аннексии украинских территорий неприемлемы. Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.«Грузия категорически осуждает неприемлемые референдумы в оккупированных Россией регионах Украины. Это циничные нарушения международного права и воли украинского народа, который продолжает героически бороться против вторжения. Мы продолжаем твердо поддерживать территориальную целостность и национальный суверенитет Украины. Эти слова исходят от народа, познавшего боль оккупации», – заявила накануне Саломе Зурабишвили.
Пророссийские избирательные комиссии заявили, что в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.
Псевдоеферендумы проходили на оккупированных территориях Украины («ДНР», «ЛНР» и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.
Россия дала правительству «Талибана» скидку на пшеницу и нефтепродукты
Российское правительство договорилось с правительством движения "Талибан" в Афганистане о поставке в страну пшеницы, сжиженного природного газа, дизельного топлива и бензина. При этом Москва предложила талибам скидку на нефтепродукты по сравнению с мировыми ценами. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра промышленности талибов Нуриддина Азизи.
"Талибан" признан в России террористической организацией. Однако движение уже больше года контролирует власть в Афганистане после падения международно-признанного правительства Ашрафа Гани. Москва стала одной из немногих стран, оставивших открытым своё посольство в стране. Делегации талибов регулярно посещают Россию, в том числе они были на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
По словам Азизи, Россия согласилась поставлять Афганистану ежегодно два миллиона тонн пшеницы, по одному миллиону тонн дизельного топлива и бензина и 500 тысяч тонн сжиженного газа. Он отказался назвать стоимость соглашения, отметив только, что Москва согласилась предоставить скидку по сравнению с мировыми ценами.
Неизвестно, как будет оплачена сделка. Афганистан фактически отрезан санкциями от мировой финансовой системы. Соглашение с Москвой — первый известный крупный контракт после прихода талибов к власти. Ранее Вашингтон анонсировал создание специального фонда, в который пойдёт часть замороженных международных резервов афганского правительства, чтобы оплачивать закупку критически важных товаров для страны.
Москва сделку не комментировала. Финансирование террористов запрещено сразу несколькими статьями российского уголовного кодекса. Год назад, в октябре 2021 года президент России Владимир Путин заявлял, что позиция России — двигаться в направлении исключения талибов из списка террористов.
Журналистка Радио Свобода Юлия Вишневецкая арестована на 5 суток
Документалист и журналист, внештатный корреспондент Русской службы Радио Свобода Юлия Вишневецкая, задержанная 26 сентября в Махачкале, арестована судом на 5 суток по обвинению в участии в несогласованном митинге против мобилизации.
На судебном заседании Вишневецкая объясняла, что по заданию редакции, как журналист, пришла на митинг, чтобы выяснить мнение людей относительно мобилизации.
Вишневецкую, как и других журналистов, задержали на акции в понедельник, доставили в отделении полиции, у многих отобрали телефоны, долгое время не допускали к ним адвокатов.
Задержание документалиста осудил президент медиа-корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. "Юлия всего лишь выполняла свою журналистскую работу, действуя в интересах российской аудитории, - напомнил он, — Она должна быть немедленно освобождена".
26 сентября в Махачкале несколько сотен человек вышли на акцию протеста против мобилизации мужчин на войну с Украиной. По данным Кавказ.Реалии, в этот день полицейские задержали 110 человек.
- 25 сентября в Махачкале уже проходил стихийный митинг против мобилизации для участия в войне в Украине, среди его участников много женщин. Было задержано около 120 человек. В отношении восьми из них возбуждены уголовные дела.
- Юлия Вишневецкая - корреспондент Русской службы Радио Свободы и журналист-документалист, автор документального проекта Радио Свобода "Признаки жизни".
«Никого никуда возвращать не собираемся» – Ардзинба о грузинских беженцах
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал акцию активистов, прошедшую 24 сентября у Ингурского моста с требованием вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
«Мы никого никуда возвращать не собираемся и обсуждать это тоже не собираемся. Мы воспринимаем такие акции как провокации», – сказал он в интервью телеканалу Россия 24.
Ардзинба уверен, что «эту тему», а также «группу грузинских общественников» курируют посольство США и USAID.
«Такие акции у нашей границы не способствуют делу укрепления мира и архитектуры безопасности в нашем регионе», – добавил он.
Глава абхазского МИДа также призвал Тбилиси подписать соглашение о неприменении силы.
«Мы считаем, что Грузия должна его подписать, и после этого мы уже можем выходить на какой-то диалог. Пока ситуация находится в достаточно замороженном состоянии», – отметил он.
Ардзинба говорит, что через неделю состоится очередной раунд Женевских дискуссий.
«Мы уверены, что Грузия в очередной раз не подпишет соглашение о неприменении силы. Это для нас, абхазской стороны, является подтверждением того, что Грузия готовится к самым разным сценариям развития событий. Мы прекрасно видим, как Грузия работает по наращиванию военного потенциала, работает с натовцами, проводит учения, закупает военные, ударные, разведовательные беспилотники. Я думаю, что страна, которая готовится к миру, так бы не поступала», – сказал он.
Накануне Ардзинба встретился в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства.
Из цхинвальской тюрьмы освободили гражданина Грузии Нукри Калашникова
Из цхинвальской тюрьмы накануне освободили и передали грузинской стороне гражданина Грузии Нукри Калашникова. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Задержанный 22 июня за незаконное пересечение государственной границы Южной Осетии гражданин Грузии Калашников Нукри Васильевич, 1972 г.р., 24 июня 2022 года был признан Цхинвальским районным судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к четырем месяцам лишения свободы», – сказали в пресс-службе югоосетинского ведомства.
О задержании жителей Сачхерского и Карельского районов – Гелы Иобашвили и Нукри Калашникова представители Службы государственной безопасности Грузии сообщили журналистам лишь 23 сентября.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
Российского баскетболиста не выпустили из страны в Абхазию
Баскетболиста 3х3 команды «Байкал» Егора Гатина не выпустили из России в самопровозглашенную республику Абхазию. Гатин должен принять участие в Кубке дружбы, который пройдет в Сухуми.
«Игрока не пропустили на российской границе, когда он ехал на автобусе из Сочи», – сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Кубок дружбы по баскетболу 3х3 пройдет сегодня. В нем примут участие восемь команд из России, Беларуси и Абхазии.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о «частичной мобилизации» для продолжения войны на территории Украины. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что «в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов». Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
- После объявления мобилизации десятки тысяч граждан России покинули пределы страны, на границах с близлежащими государствами образовались многокилометровые пробки.
- Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
WSJ: США и Евросоюз готовят новые санкции против России
Соединенные Штаты и Евросоюз готовятся ввести серию санкций против России. О некоторых из них может быть объявлено в среду, сообщает газета Wall Street Journal.
По данным газеты, Еврокомиссия намерена предложить новые экспортно-импортные ограничения, включая запрет на импорт части российских алмазов. Она также намерена расширить список российских официальных лиц и функционеров в сепаратистских регионах подвергнутых санкциям.
Соединенные Штаты собираются ввести более масштабные санкции с целью усилить финансовое давление на Кремль и изоляцию российской экономики. Объектами санкций могут стать связанные с государством финансовые институции, имеющие ключевое значение для функционирования экономики: Агентство по страхованию вкладов (АСВ), гарантирующее банковские вклады россиян, и платежная система Мир. Санкции также могут быть введены против Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, обеспечивающих нормальное функционирование российского рынка ценных бумаг. Администрация Байдена также рассматривает возможность отключения от системы SWIFT еще нескольких российских банков, расширение числа товаров, запрещенных к экспорту в Россию и введения санкций против нескольких российских компаний.
Окончательное решение о том, какие из этих санкций будут введены, пока не принято, пишет газета.
Обсуждения в Еврокомиссии проходят на фоне трений в Евросоюзе относительно будущего санкций. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает ослабить санкции, решение о продлении которых должно быть принято в январе. Польша и страны Балтии настаивают на том, что лишь ужесточение санкций лишит Кремль финансовых возможностей для ведения войны. Евросоюз не вводил санкций против России с июля.
Объявлены итоги т.н. референдумов на оккупированных территориях Украины
Пророссийские избирательные комиссии на оккупированных украинских территориях объявили итоги так называемых референдумов, которые завершились во вторник вечером.
По данным ЦИК, в Донецкой области за её вхождение в состав России проголосовали 99,23 процента от числа пришедших на избирательные участки, в Луганской - 98,42 %, в Запорожской - 93,11 %, в Херсонской - 87,05%.
За несколько часов до окончания голосования заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в телеграме: "Референдумы завершились. Итоги очевидны. Добро пожаловать домой, в Россию!".
Вопрос о вхождении оккупированных украинских территорий в состав России предположительно будет рассмотрен на заседании Совета Федерации, которое назначено на 4 октября. При этом глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник выступил с заявлением, в котором попросил Владимира Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "фарс на оккупированных территориях нельзя назвать даже имитацией референдумов", и что украинская армия ни при каких обстоятельствах не откажется от планов освобождения земель. Отдельно он подчеркнул, что если Россия признает результаты референдумов, то ему с Путин "больше не о чем будет разговаривать".
Страны Запада неоднократно предупреждали о том, что итоги проведённых Россией референдумов признаны не будут. Во вторник Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Украина имеет абсолютное право на самооборону всей своей территории, в том числе – на возвращение земель, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией". Также Блинкен повторил слова президента США Джо Байдена о том, что за проведение так называемых референдумов против России будут введены дополнительные жёсткие санкции.
- Псевдоеферендумы о вхождении в состав России проходили на оккупированных территориях Украины ("ДНР", "ЛНР" и части Херсонской и Запорожской областей) с 23 по 27 сентября. Голосование проводилось в регионах, находящихся под военным управлением, и откуда от войны и российской оккупации бежали сотни тысяч украинских граждан.
В Польше открыли газопровод, призванный заменить российский газ
Власти Польши открыли во вторник в городе Голенюв газопровод Baltic Pipe, который призван частично заменить поставки российского газа.
По новому газопроводу, пролегающему между Польшей и Данией, в несколько европейских стран будет поставляться газ из Норвегии - до 10 миллиардов кубометров в год. Начало поставок запланировано на 1 октября, а выход на полную мощность ожидается к началу зимы.
"Эпоха российского доминирования в газовой сфере подходит к концу, эпоха отмеченная шантажом, угрозами и вымогательством", - прокомментировал открытие Baltic Pipe премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польша потребляет около 20 миллиардов кубометров газа в год, примерно половину от этого объема поставляла Россия по газопроводу "Ямал-Европа". В апреле польские власти отказались платить за российский газ в рублях. После этого "Газпром" остановил поставки, а Польша разорвала газовое соглашение с Россией.
Ранее в ответ на военную агрессию России в отношении Украины было полностью остановлено введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2", хотя ему оставалось только пройти сертификацию. В сентябре уже российский "Газпром" остановил прокачку газа по газопроводу "Северный поток – 1", объяснив это техническими неполадками. Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления и шантажа. В Кремле эти обвинения отвергают.
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