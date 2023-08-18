В Подмосковье найден мертвым куратор кинофестивалей Алексей Медведев

Кинокритик и куратор ряда кинофестивалей Алексей Медведев, пропавший около месяца назад, найден мертвым. Об этом 18 августа сообщила поисковая команда «Лиза Алерт».

«Коммерсантъ» уточняет, что тело было найдено в Московской области. Точное место не называется. Медведев жил в подмосковных Мытищах, там же его в последний раз видели живым - это было 21 июля. Он ушел из дому и не вернулся.

О причинах смерти пока не сообщается.

О пропаже Алексея Медведева родственники сообщили 5 августа. Поиски вели волонтеры и полиция.

Медведеву было 53 года. Он учился во ВГИКе, работал журналистом, переводил зарубежные кинофильмы на русский язык, с начала 2000-х годов занимался организацией кинофестивалей. В разное время он в частности был программным директором фестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, организатором фестиваля «Край света. Восток» на Сахалине, сотрудничал с Московским международным кинофестивалем, был куратором программы российского кино на международном Каннском кинофестивале, членом жюри фестивалей в разных странах.