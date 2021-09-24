В регионах России заявили о начале четвёртой волны COVID-19

В России зафиксирован новый всплеск заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости на 6-7% фиксируется в 36 регионах, в том числе и в Москве. Число новых случаев превышает 21 тысячу в день, официально общее количество инфицированных с начала пандемии, по официальным данным, приближается к отметке в 7,5 млн человек.

По данным оперативного штаба правительства, за последние сутки в России, включая аннексированный Крым, было выявлено 21379 новых случаев заболеваний. Скончались 828 человек, это самый высокий показатель с начала пандемии.

О начале так называемой четвёртой волны коронавирусной инфекции объявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов: "Подъём очень быстрый. Тяжёлых случаев больше, чем в первые три волны, а значит, пойдет вверх и смертность".

В министерстве здравоохранения аннексированного Крыма сообщили "Коммерсанту", что число новых случаев инфекции растёт уже неделю и вновь приближается к отметке 300 человек в день. По словам главы межрегионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, четвертая волна коронавируса в регионе неизбежна, но крымчане стали реже вакцинироваться.

В Пермском крае региональный оперштаб заявил о возможном ужесточении противоэпидемических мер — полном закрытии для посещений учреждений культуры, заведений общественного питания и других организаций, а также запрете всех массовых мероприятий. Кроме того, оперштаб прорабатывает "компромиссный" вариант — введение системы обязательных QR-кодов.

Власти Воронежской области за сутки до начала объявили об отмене рок-фестиваля "Чернозем".

Четвёртую волну ожидают и в Башкирии. С 27 сентября, согласно приказу министерства культуры республики, обязательным для посещения "театрально-концертных организаций" станет наличие QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации против COVID-19, справки о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании или справки медорганизации о противопоказаниях к вакцинации против коронавируса.

В России полностью вакцинированы 43 млн человек (29% населения), это меньше среднемирового уровня вакцинации (43,7%). В США, где полностью вакцинированных 54%, а получивших хотя бы одну дозу взрослых больше 75%, эксперты уверенно прогнозируют, что текущая третья "дельта-волна" станет последней и коронавирус перейдет в статус эндемической инфекции.

По данным Роспотребнадзора, вакцинация остается эффективной и против дельта-штамма: через три недели после второй дозы заболевают менее 1%, причем болезнь протекает преимущественно в легкой форме.