В Сербии основан филиал пророссийского движения Медведчука

В августе этого года в Сербии было зарегистрировано отделение организации «Другая Украина», связанной с украинским политиком Виктором Медведчуком, живущим сейчас в России и выступающим в поддержку политики российских властей и войны против Украины. Сербское отделение движения Медведчука возглавил кандидат в депутаты парламента страны Драган Станоевич. Об этом сообщает расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода «Схемы».

Журналисты нашли данные об организации «Другая Украина» в сербском и российском реестрах юридических лиц. Российская организация с таким названием, созданная как «региональная», недавно была переименована и назвалась «международной».

«Другую Украину» основал Виктор Медведчук – его называют кумом Путина, так как президент России является крестным отцом его дочери. Медведчук, которого в Украине обвиняют в государственной измене, зарегистрировал эту организацию в России после того, как оказался в этой стране, будучи обменянным на украинских пленных. Ее руководителем сейчас является гражданин России, выходец из Донецкой области Роман Коваленко. Медведчука называют председателем совета организации.

По данным украинских СМИ, в движение входят бежавшие из Украины пророссийские деятели, в том числе бывшие члены распущенной партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ). Медведчук активно печатается в российских СМИ, публикуя длинные статьи с обвинениями в адрес Запада и нынешних властей Украины.

Станоевич известен своей активной поддержкой политики Кремля, в том числе агрессии против Украины. Он возглавляет также пророссийскую организацию «Объединенная сербская диаспора Евразии». На предстоящих 17 декабря выборах в Сербии он баллотируется в парламент от партии «Мы – голос народа». В начале 2000-х годов Станоевич жил в Украине, был руководителем сербской общины и участвовал в заседаниях недолговечной «Партии политики Путина».