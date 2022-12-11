В США арестован подозреваемый в причастности к взрыву над Локерби

Гражданин Ливии Абу Агила Масуд, подозреваемый в причастности к взрыву на борту пассажирского самолета над шотландским городом Локерби в 1988 году, заключен под стражу и находится в тюрьме в Соединенных Штатах.

Об этом сообщили в воскресенье власти Шотландии - передает Би-би-си.

Два года назад в США в отношении Масуда были выдвинуты официальные обвинения в том, что он соорудил взрывное устройство, сработавшее 21 декабря 1988 года на борту «Боинга-747» авиакомпании Pan American.

Тогда погибли все 259 человек, бывшие на борту самолета, летевшего из Лондона в Нью-Йорк, главным образом граждане США. Еще 11 жителей Локерби погибли на земле.

Масуд - бывший офицер ливийской разведки. Ранее, как утверждается, он сам заявлял о своей причастности к взрыву в 1986 году дискотеки LaBelle в Западном Берлине, Германия, в результате которого погибли два военнослужащих США.

В прошлом месяце стало известно, что Масуд был похищен в Ливии некой вооруженной группировкой. Тогда же появились предположения, что он может быть передан похитителями в США. Как именно он попал в Соединенные Штаты, шотландские власти не сообщили. Они подтвердили, что британские правоохранительные органы сотрудничают с коллегами из США.

Власти США сообщение пока не комментировали.