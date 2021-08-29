В США доставлены останки погибших в Кабуле военнослужащих

В Соединенные Штаты в воскресенье были доставлены останки 13 американских военнослужащих, погибших в результате взрыва в Кабуле 25 августа.

Завёрнутые в национальные флаги США гробы с останками 11 погибших военных были доставлены самолётами на военную базу Дувр в штате Делавэр. В траурной церемонии принимали участие президент Джо Байден с супругой Джилл. Гробы с останками ещё двух военнослужащих будут переданы их родным без публичной церемонии, по их желанию.

Ранее в воскресенье Байден с супругой встретились с семьями погибших военнослужащих.

Жертвами взрыва, совершенного смертником у аэропорта Кабула, стали около 200 человек, главным образом афганцев. Он произошел на фоне эвакуации американцев и их союзников из Афганистана, в толпе людей, которые собрались у аэропорта в попытках покинуть страну после захвата в ней власти движением «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено). Ответственность за взрыв взяла на себя группировка «Исламское государство» (признана в России террористической и запрещена). Нападение стало крупнейшим по числу жертв среди американских военнослужащих в Афганистане за последние годы.

В воскресенье американское командование сообщило, что нанесло в Кабуле удар с беспилотника по автомобилю, на котором, как утверждается, члены ИГ перевозили взрывчатку для нового теракта.

С 15 августа, когда талибы заняли Кабул, США и их союзники эвакуировали воздушным путем из Афганистана более 100 тысяч человек. Это сотрудники дипмиссий, граждане западных стран и афганцы, сотрудничавшие с ними или те, кому в первую очередь грозят репрессии со стороны «Талибана». Эвакуация должна завершиться 31 августа.

Правительства США и более 90 государств мира в воскресенье опубликовали совместное заявление по поводу эвакуации из Афганистана, в котором заявили, что приложат все усилия, чтобы обеспечить свободный выезд желающих из страны и после этой даты. Они также заявили, что будут и дальше выдавать документы определенным категориям афганцев с тем, чтобы они могли приехать в соответствующие страны.

«Мы получили заверения от «Талибана», что все иностранные граждане и все афганские граждане, получившие разрешения на поездки от наших стран, смогут безопасно и организованно проследовать в пункты отправления и выехать за пределы страны», – говорится в заявлении, к которому присоединились страны ЕС и НАТО, а также Грузия, Казахстана, Молдова, Украина, ряд других стран мира, а также верховный представитель ЕС по международным делам и генеральный секретарь НАТО.