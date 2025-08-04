В Цхинвали восстановили повреждённый подростками памятник Сталину

Памятник Иосифу Сталину в Цхинвали восстановили за счёт родителей школьников, которые ранее повредили монумент молотком, передаёт «Сапа».

Статуе вернули повреждённые нос и глаз.

Памятник установлен на территории цхинвальского хлебокомбината, руководитель которого забрал из милиции заявление о порче.

Как ранее сообщало издание, в ночь с 21 на 22 июля трое подростков обсуждали, как Сталин повлиял на судьбу осетин. В какой-то момент они пришли к выводу, что вождь должен понести ответственность – и направили своё недовольство на памятник.