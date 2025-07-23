В Украине разбился истребитель Mirage 2000

Воздушные силы украинской армии сообщили о потере истребителя Dassault Mirage 2000. Он разбился во время полётного задания в Волынской области на западе страны, сообщили военные.

Инцидент произошёл вечером 22 июля. Сообщается, что у самолёта произошёл отказ техники. Пилот катапультировался, его состояние «стабильное», заявили в ВСУ. Ведётся расследование случившегося.

Французские истребители четвёртого поколения Mirage 2000 выпускались с конца 1970-х до середины 2000-х годов. Украинская армия получила их от Франции в модификации 5F, предназначенной в первую очередь для перехвата воздушных целей. Первая партия была доставлена в феврале. Сколько самолётов было поставлено не сообщалось. Это первая известная потеря ВСУ самолёта такого типа.

Самолёты поставлялись из наличия французской армии. Российский Центр анализа стратегий и технологий отмечал, что истребители были построены в 1980-е и модернизированы в конце 1990-х. Всего у Франции было 26 таких истребителей.