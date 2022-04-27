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Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил в тероборону
Вице-президент "Газпромбанка" Игорь Волобуев уехал из России в Украину и вступил там в территориальную оборону Киева. Об этом он рассказал The Insider. Волобуев также дал интервью жуналисту Денису Казанскому и изданию LIGA.net.
Он рассказал, что родился в Ахтырке Сумской области Украины. Сейчас там находятся его отец, младший брат и друзья.
"Буквально за несколько дней я решил, что больше в России жить не могу. Потому что россияне убивали моего отца, убивали моих знакомых, близких друзей. Мой отец месяц жил в холодном подвале. Мне говорили люди, которых я знаю с детства, что им за меня стыдно. Знаете, что мне сказали? "Чтобы мы больше никогда не слышали, что ты ахтырчанин, что ты украинец. Никогда". Я собрал вещи и 2 марта улетел из России", – говорит Волобуев.
Он отметил, что до этого больше шести лет работал в "Газпромбанке", а до этого 16 лет был сотрудником "Газпрома", "из которых девять лет, по сути, был начальником пресс-службы".
Волобуев также рассказал, что с 2004 года хотел вернуться в Украину, но не мог сделать этого по семейным обстоятельствам. Он назвал агрессию России против Украины "военным преступлением".
"Это преступление со стороны Путина, российской власти и, на самом деле, российского народа. Потому что здесь убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь, потому что на мне двойная ответственность – я ведь не просто россиянин. Я родился здесь, я прожил здесь 18 лет, поэтому отвечаю вдвойне и втройне", – сказал Волобуев.
Кроме того, он прокомментировал смерть бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и его семьи. СМИ со ссылкой на Следственный комитет РФ писали о том, что топ-менеджер убил жену и ребенка, а потом покончил с собой. По словам Волобуева, произошедшее является инсценировкой самоубийства.
"Хочу уточнить – он был не просто вице-президент, он был первый президент, через одну должность. Я не знаю, чем он занимался, никогда не был с ним знаком и ничего о нем не слышал до. Также я знаю, что на момент якобы его самоубийства он был действующим первым вице-президентом "Газпромбанка". Не верю в то, что он мог убить жену и дочь, считаю, что это инсценировка. Почему? Сложно сказать. Может быть, он что-то знал и представлял какую-то опасность", – добавил Волобуев.
Бывший вице-президент "Газпромбанка" также рассказал о "газовых войнах" против Украины: "У нас как у пиарщиков, которые участвовали тогда в этой войне, задача стояла – показать, что украинская ГТС (газотранспортная система – НВ) аварийная, трубы гнилые, что реконструировать систему слишком дорого и проще от нее отказаться".
По его словам, "Газпрому" удалось дискредитировать Украину в глазах европейских потребителей, и объем транзитного российского газа упал с 104 млрд в 2011 году до 41 млрд кубов в 2021 году.
"[Первый замглавы администрации президента Алексей] Громов – главный теневой кардинал, который управляет информационной политикой в РФ, и информполитикой "Газпрома" в частности. В этом плане "Газпром" не был генератором идей, он был исполнителем, а все задачи приходили сверху. Я получал задачи от пресс-секретаря "Газпрома" Сергея Куприянова", – добавил он.
Другие новости дня
Под Белгородом загорелся склад боеприпасов. В Курске и Воронеже слышали взрывы
В районе села Старая Нелидовка Белгородской области потушили пожар. Никто не пострадал. Об этом сообщил глава регионального МЧС Сергей Потапов. Ранее губернатор Вячеслав Гладков написал в телеграме , что в селе, по предварительной информации, загорелся склад боеприпасов.
Перед этим губернатор рассказал о звуках взрывов. В сети появились видео со вспышкой в небе.
В ночь на 27 апреля жители Курска слышали "хлопки", сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. По предварительным данным сработала система ПВО. Жертв и разрушений нет, заявил он, пообещав предоставить подробности позже.
О звуках взрывов в Курске сообщали местные жители. Сообщения поступали как из центра города, так и с окраин. По данным издания "КурскCity", местной жительнице сообщили в городской экстренной службе о сработавшей системе ПВО.
В Воронеже, который находится примерно в 200 километрах от границы с Украиной, произошло два взрыва. По словам губернатора Александра Гусева, сработала система ПВО, которая сбила разведывательный беспилотник. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает, написал он в телеграме.
С начала российского вторжения в Украину власти приграничных регионов России регулярно сообщают об обстрелах, в которых обвиняют Киев. Так, 1 апреля был нанесён авиаудар по нефтебазе в Белгороде, из-за которого возник пожар. 12 апреля под Белгородом было повреждено железнодорожное полотно. 14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. Глава Курской области сообщал о двух сбитых ударных беспилотниках.
С начала апреля в регионах, граничащих с Украиной действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Минобороны России пригрозило ударами по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве, если украинские вооруженные силы продолжат совершать диверсии в России.
«Устранение, сопротивление и воссоединение» – шествие оппозиции в Ереване
В Ереване накануне прошло шествие оппозиции под лозунгом «Устранение, сопротивление и воссоединение».
Как пишет Радио Азатутюн, оппозиция обвиняет власть в неуместных уступках в нагорно-карабахском вопросе и утверждает, что сейчас Армения столкнулась не только с опасностью новых уступок, но и с угрозой потери государственности. Чтобы предотвратить такое развитие событий, оппозиция намерена добиваться отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.
Оппозиционный вице-спикер парламента, член фракции «Айастан» Ишхан Сагателян заявил, что их борьбу остановить невозможно.
«Консолидация, сопротивление, устранение», – призвал Сагателян, добавив, что их шествие информирования – это призыв присоединиться к этой борьбе.
Оппозиционеры перешли от площади Сасунци Давид к зданию Генпрокуратуры, где собрались родители погибших в 44-дневной войне военнослужащих, требуя объективного судебного разбирательства. Их привело сюда заявление премьер-министра Никола Пашиняна, в котором он признал, что войну можно было предотвратить, в результате была бы та же ситуация, но без жертв. Именно это заявление было расценено группой родителей погибших на войне военнослужащих как признательные показания, они подали в генпрокуратуру сообщение о преступлении, совершенном, по их мнению, премьер-министром.
Демонстранты выразили свою поддержку родителям погибших военнослужащих.
Уже на площади Франции, завершая шествие, депутат Ишхан Сагателян сообщил, что в ближайшие дни шествия информирования продолжатся и продлятся до 1 мая, после чего состоится митинг. 28 апреля шествие стартует с площади Гарегина Нжде.
Накануне в разных районах Еревана прошли и другие акции протеста. Депутат Гегам Манукян сообщил Радио Азатутюн, что во время этих акций были подвергнуты приводу четыре активиста, двое из них задержаны, им предъявлено обвинение в хулиганстве.
Газпром заявил о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию
"Газпром" с 27 апреля приостанавливает поставки газа в Польшу и Болгарию. Об этом заявили министерства энергетики этих стран со ссылкой на уведомление от российского монополиста. Причина – отказ платить за топливо в рублях.
Ранее о проблемах с поставками газа в Польшу сообщал польской портал Onet со ссылкой на источники в правительственных кругах и в энергетической компании PGNiG. Информацию подтверждало агентство Bloomberg.
Сначала поставки значительно сократились, потом – якобы ещё до официального уведомления – и вовсе приостановились.
Газпром подчёркивал, что 26 апреля – последний день, когда Польша и Болгария были обязана заплатить за поставки газа по новой схеме (в российской валюте).
26 апреля представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимской заявил, что Варшава не намерена оплачивать газ в рублях.
В тот же день в PGNiG заявили, что в связи с угрозой приостановки поставок ситуация находится на постоянном контроле. Правительство Польши, по данным Onet, созвало кризисную группу.
Министерство экономики Болгарии считает, что Россия предложила платить за газ на условиях, которые противоречат контракту и создают "значительные риски для Болгарии, в том числе осуществление платежей без получения каких-либо поставок газа с российской стороны".
- 1 апреля президент Владимир Путин обязал вести расчёты за газ только в рублях со странами, которые правительство признало "недружественными".
Нидерланды прекратили выдавать россиянам туристические визы
Консульство Нидерландов в России заявило, что с 27 апреля прекращает выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.
Причиной такого решения стало сокращение числа дипломатических сотрудников. 19 апреля МИД РФ объявил о высылке 15 нидерландских дипломатов. Это был ответный шаг на аналогичные меры Нидерландов, когда в конце марта 2022 года персонами нон-грата были объявлены 17 сотрудников российской дипмиссии.
В нидерландском консульстве отметили, что теперь россияне на территории своей страны смогут получить лишь гуманитарные визы и временные виды на жительство.
- Шенгенскую туристическую визу на территории России всё ещё можно получить, например, в консульстве Италии, Франции или Венгрии.
- В то же время запрет на выдачу краткосрочных виз после начала войны в Украине ввели Эстония, Латвия, Литва и Чехия.
- С 24 февраля 2022 года из Европы в общей сложности были высланы более 400 дипломатов; Россия отвечает на высылки зеркальными мерами.
Президент Словакии обратилась на русском языке к российским солдатам
Президент Словакии Зузана Чапутова обратилась на русском языке к российским солдатам и их командирам. В видеобращении глава Словакии назвала войну в Украине "нежеланной" и начатой "без всяких онсований". "Никто вам не угрожал, никто не хотел причинить вам вред, а вы вред причиняете", - подчеркнула Чапутова, перечислив несколько резонансных военных преступлений, в частности - изнасилований украинских женщин, совершённых российской армией.
"Если вы ещё чувствуете в себе хотя бы остатки человечности - оживите её и покончите с этой ужасной войной", - призвала российских солдат президент Словакии.
Также, предваряя своё видеообращение в твитере, Чапутова написала следующее : "Своим вторжением в Украину Россия принесла страдания и боль, число жертв сексуального насилия продолжает расти. Никакая война не может служить оправданием для таких преступлений. Я обращаюсь к российским солдатам и их начальству с призывом положить конец их насилию".
Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Глава МАГАТЭ рассказал об уровне радиации в зоне Чернобыльской АЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что сегодня уровень радиации в районе Чернобыльской атомной электростанции находится в норме, хотя он повышался, когда там были российские военные. По мнению Гросси, тогда ситуация была «очень опасной».
«Были моменты, когда уровень повышался из-за движения тяжелой техники, которую российские силы вводили сюда, и когда они ее выводили. Мы следим за этим в ежедневном режиме», - цитирует главу МАГАТЭ агентство Франс-пресс.
Он приехал на ЧАЭС 26 апреля – в годовщину катастрофы, произошедшей на станции в 1986 году. Российские военные заняли эту территорию в первый день вторжения в Украину – 24 февраля – и покинули ее в конце марта.
Представители Украины утверждают, что уровень радиации в районе повышался в том числе из-за того, что российские солдаты рыли окопы в «рыжем лесу» – одном из самых загрязненных мест рядом с ЧАЭС. Они могли получить опасные дозы радиации.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в России забыли, что такое Чернобыль, то миру стоит взять глобальный контроль над российским атомными объектами и ядерными технологиями. «После всего, что российские военные сделали в Чернобыльской зоне, никто в мире не может чувствовать себя безопасно», – добавил Зеленский.
- Почти месяц после захвата российскими военными Чернобыльской АЭС персонал на станции работал без необходимой ротации. 30 марта в Минобороны РФ заявили о «плановой перегруппировке» российских войск для «завершения операции по полному освобождению Донбасса». Наблюдатели сообщили об отводе военных колонн из ряда населенных пунктов Киевской и Черниговской областей.
Обвиняемые в подготовке убийства Соловьева не признают вину
Двое обвиняемых в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьева, 41-летний Василий Стрижаков и 32-летний Максим Дружинин, не признают вину в инкриминируемом им преступлении.
Во вторник Басманный суд Москвы арестовал Стрижакова и Дружинина на два месяца. Заседания по мере пресечения проходили в закрытом режиме. Об этом ходатайствовала прокуратура, сославшись на материале в деле, которые затрагивают вопросы «безопасности государства».
В ходе заседания Стрижаков настаивал на том, что ему противопоказано находиться в СИЗО, так как ранее он дважды проходил лечение в психиатрических больницах. В свою очередь Дружинин заявил о том, что улики по уголовному делу ему подбросили.
Всего в деле о подготовке покушения на Соловьева - шесть подозреваемых. По данным телеграм-канала Baza кроме Стрижакова и Дружинина это Владимир Степанов и Владимир Беляков, ранее отбывшие наказания за членство в одной из «националистических банд», а также их соратники Bloodman (настоящее имя не сообщается) и Андрей Пронский, который, по утверждению СМИ, проходил принудительное психиатрическое лечение по приговору суда: Пронского обвиняли в убийстве знакомого в декабре 2011 года.
В понедельник Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ «пресекла деятельность террористической группы», которая планировала убийство известного российского тележурналиста. Позже ФСБ сообщила, что речь идет о Владимире Соловьеве (одном из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающем прокремлевские позиции), а также опубликовала видео задержания подозреваемых. По версии спецслужбы, все они - граждане России, которые, являясь «членами запрещенной в РФ неонацистской террористической организации», якобы действовали по заданию Службы безопасности Украины. При обысках, по утверждению ФСБ, у них изъяли «самодельное взрывное устройство, шесть пистолетов ПМ, «коктейли Молотова», обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более тысячи патронов, нацистскую символику, наркотические средства, а также поддельные украинские паспорта».
Украинские власти категорически отрицают какую-либо связь с задержанными.
В Москве завершилась встреча Владимира Путина и генсека ООН
В Москве 26 апреля прошли переговоры президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерриш. Они длились около часа и в основном касались ситуации в Украине.
Владимир Путин во время встречи заявил, что Россия настроена достигнуть соглашений с Украиной и не отказывается от дипломатического урегулирования ситуации, подчеркнув, что переговоры делегаций в Стамбуле были успешными.
«Нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием как международно признанные границы Украины», - сказал Путин.
При этом, по словам российского президента, после переговоров в Стамбуле Москва столкнулась с «провокациями» – так Путин описал события в украинском городе Буча, где погибли несколько сотен человек.
Именно этот эпизод якобы стал «камнем преткновения» в переговорах даух стран. По словам Путина, сначала Украина готова была вынести вопросы Донбасса и Крыма «за скобки», но после Бучи отказалась обсуждать их, кроме как на прямых переговорах президентов.
Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил поддержку усилиям Турции по организации переговоров, а также предложил создать контактную группу ООН-Россия-Украина по гуманитарным коридорам.
В частности – решить вопрос об эвакуации людей с завода «Азовсталь» в Мариуполе, где продолжают удерживать оборону украинские военные. Российский президент, согласно информации офиса генсека ООН, согласился привлечь Красный крест и ООН для эвакуации мирных граждан, которые также остаются на территории завода. При этом Владимир Путин подчеркнул, что боевые действия в Мариуполе закончились, более 1300 украинских военных сдались в плен, а ранее – при содействии России – из Мариуполя уже эвакуировали 140 тысяч мирных жителей.
Гутерриш назвал происходящее в Украине вторжением на ее суверенную территорию, Путин описал действия российских военных как «вынужденную меру», добавив, что жители Донбасса оказались на восемь лет в блокаде из-за украинских властей.
Президент России также подчеркнул, что страна всегда поддерживала и будет поддерживать ООН, а также ее устав, в котором говорится, что все участники международного общения равны между собой вне зависимости от мощи, величины и своего географического положения.
- Это первый визит в Россию генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину. 26 апреля, перед встречей с Владимиром Путиным, он также провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
- Из Москвы генсек ООН намерен отправиться в Киев. Маршрут поездки критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что генеральному секретарю сперва следовало бы посетить Украину и посмотреть на разрушения, а уже затем ехать в Москву.
Минобороны России пригрозило ударами по британским советникам
Министерство обороны России пригрозило атаковать британские «центры принятия решений в Киеве», если в результате их провокаций Украина будет наносить удары по российской территории.
Такое заявление появилось в ответ на слова замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи о «законности» возможных атак Украины по военным целям в России с помощью западного оружия.
Хиппи высказал мнение, что Украина наносит подобные удары с целью «нарушить (российские) цепочки снабжения, которые в противном случае прямо поспособствуют смерти и кровопролитию на украинской земле». По словам замминистра обороны Великобритании, цели атак выбирают сами украинцы, а не производители оружия и не его поставщики.
Он также отметил, что для России в такой же степени являются легитимными удары по аналогичным целям в Западной Украине. «Это является частью войны», - сказал Хиппи.
Российское министерство обороны расценило эти слова как провокацию и пригрозило немедленным пропорциональным ответом, в случае, если киевский режим пойдет на подобные действия.
«Российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – ответило ведомство.
Министерство добавило, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, не обязательно будут проблемой» в случае таких ударов.
- Ударами по украинским «центрам принятия решений» Россия грозила и ранее. Действительно ли ли в этих «центрах» присутствуют иностранные советники - достоверно неизвестно.
- 25 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины. Никто не пострадал. Повреждены четыре дома и несколько нежилых построек.
- Оружие, боеприпасы и другая помощь в сфере безопасности поступают в Украину из США, Великобритании, Польши, Германии и ряда других государств. Президент Украины Владимир Зеленский регулярно просит увеличить их объем.
- 15 апреля 2022 года Россия направила США дипломатическую ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставки вооружения Украине. Представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что подобные ноты были отправлены «всем странам, включая США».
Соратники Навального составили список 6000 «разжигателей войны»
Соратники Алексея Навального опубликовали список из около 6 тысяч российских деятелей, которых они считают «коррупционерами и разжигателями войны». Список опубликован на недавно заработавшем сайте Международного Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Навального добиваются включения как можно большего числа лиц из окружения Владимира Путина в санкционные списки.
Список разделен на несколько категорий - «Организаторы войны» (среди них сам президент России и члены Совета безопасности), «Пропагандисты», «Коррупционеры», «Публичные сторонники Путина», «Высшие федеральные чиновники», а также сотрудники силовых ведомств, «Продажные знаменитости», «Разжигатели войны». Каждая фамилия сопровождается кратким описанием - на английском языке. При этом критерии включения в список тех или иных имен и отнесение их к разным категориям ясны не всегда - так, в список «сотрудников федеральных СМИ» попали иерархи РПЦ и несколько журналистов и блогеров, не работающих в федеральных СМИ и выступивших против войны в Украине.
Алексей Навальный - основатель признанного в РФ экстремистским Фонда борьба с коррупцией - находится в колонии, отбывая наказание по делу, который его сторонники и правозащитники считают политически мотивированным. Многие соратники Навального сейчас находятся за границей и там продолжают свою деятельность. Еще до начала войны в Украине они составляли предложения для включения тех или иных лиц в санкционные списки стран Запада; большая часть людей из этих списков попала под санкции только после российского вторжения.
Генсек ООН в Москве обсудил с главой МИД России Мариуполь
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во вторник в Москву. Это его первый визит после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину.
Гутерриш встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. На пресс-конференции после нее он сказал, что ООН готова направить все свои усилия на спасение жизней людей в Мариуполе. Город был практически полностью разрушен в результате двухмесячной осады российскими войсками.
Гутерриш заявил о готовности, вместе с Комитетом Красного креста, обеспечить работу гуманитарного коридора с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, где продолжаются бои и где остаются сотни мирных жителей. Генсек ООН также призвал к независимому расследованию сообщений о военных преступлениях в Украине.
Сергей Лавров обвинил представителей Украины в том, что они недобросоветсно ведут переговоры, а страны Запада - в том, что они «накачивают» Украину оружием, чтобы добиться ее перевеса на поле боя. «Если это будет продолжаться, переговоры едва ли будут иметь какой-то результат. Но мы привержены переговорному решению», - сказал Лавров. Накануне он говорил, что содержание будущего мирного договора будет зависеть от хода боевых действий. Он также назвал перспективу ядерной войны реальной, хотя и сказал, что для России такая война неприемлема.
Ожидается, что Гутерриш встретится и с президентом России Владимиром Путиным. Из Москвы генсек ООН намерен отправиться в Киев. Маршрут поездки критиковал президент Украины Владимир Зеленский. Он говорил, что генеральному секретарю сперва следовало бы посетить Украину и посмотреть на разрушения, а уже затем ехать в Москву.
- В Кремле также сообщили о телефонном разговоре Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. Путин сказал Эрдогану, что боевые действия в Мариуполе сейчас не ведутся. При этом, по сообщению находящихся на заводе «Азовсталь» украинских военных, российские удары по территории продолжаются.
В Грузии отметили День черкесского флага
В Тбилиси прошли мероприятия, посвященные Дню черкесского флага (25 апреля). Об этом «Эху Кавказа» сообщили в Черкесском культурном центре (ЧКЦ), открытом в грузинской столице в 2012 году.
Накануне сотрудники ЧКЦ совместно с гостями из республик Северного Кавказа посетили могилу известного черкесского писателя Михаила Лохвицкого (Аджук-Гирея) – в этом году отмечается его 100-летний юбилей.
Кроме того, состоялся круглый стол, на котором обсудили историю происхождения и возрождения черкесского флага. Онлайн-встречу, которая объединила около 20 участников из нескольких стран, открыл директор ЧКЦ, профессор Мераб Чухуа.
Он подчеркнул, что черкесский флаг является объединяющей символикой и маркирующим знаком для всех черкесов. По словам Чухуа, место флага – там, где рождается свобода, а его будущее – там, где ведется черкесское национальное дело.
Со специальной презентацией на онлайн-мероприятии выступили ученые из Адыгеи, сотрудники Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Асфар Куек и Мариет Куек. Именно они стояли у истоков возрождения флага в 1988-1989 гг.
Асфар Куек рассказал, что нынешний флаг реконструирован по книге Э. Спенсера «Черкесия». Спенсер посетил Черкесию в 1837 году.
На встрече с Мерабом Чухуа было предложено создать книгу на основе исследований, документов и работ по истории черкесского флага.
- На черкесском флаге изображены 12 звезд и три перекрещенные стрелы. А сам цвет полотна – ультрамарин. День государственного флага Адыгеи официально появился 1 августа 2013 года, когда депутаты Госсовета – Хасэ Республики Адыгея приняли изменения в закон о праздничных днях и памятных датах республики. Государственная символика Адыгеи была утверждена вместе со статусом республики Законом «О Государственном флаге Республики Адыгея», принятом 24 марта 1992 года.
- Отмечать День адыгского флага в Адыгее начали по инициативе общественной организации «Адыгэ Хасэ» 25 апреля 2010 года, когда впервые праздновалось 180-летие исторического флага адыгов (черкесов).
- Сейчас во всех странах, где проживают черкесы, День черкесского флага отмечается праздничными мероприятиями, шествиями, автопробегами.
В Цхинвали осудили взрывы в Приднестровье и активизировали мониторинг на де-факто границе с Грузией
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия осудили взрывы, произошедшие в Приднестровье.
В заявлении югоосетинского МИДа говорится, что «подобные преступные акции преследуют цель запугать мирное население и создать повод для обострения ситуации, тем самым поставив под угрозу безопасность граждан Приднестровья и стабильность в регионе в целом».
В югоосетинском КГБ же заявили, что ведомство «активизировало мониторинг обстановки» на де-факто границе с Грузией.
«Как свидетельствует поступающая по различным каналам разведывательная информация, в настоящее время военно-политическая ситуация на грузинском направлении существенных изменений не претерпела. Усилений сил и средств вблизи территории Южной Осетии, а также существенных перемещений войск и военной техники в Грузии не зафиксировано», – отмечено в сообщении.
В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.
Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет. Также, как заявил глава Приднестровья Вадим Красносельский, накануне произошёл взрыв у военного объекта в селе Парканы.
Взрывы произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции.
Евтушенков подтвердил, что вице-президент АФК «Система» встречался с премьером Грузии
Российский бизнесмен Владимир Евтушенков подтвердил в эксклюзивном интервью грузинской оппозиционной телекомпании «Формула», что вице-президент его бывшей компании АФК «Система» Али Узденов находился в Тбилиси и провел встречу с премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
При этом Евтушенков утверждает, что Гарибашвили и Узденов «говорили об отдыхе».
Что касается своего разговора с основателем правящей партии «Грузинская мечта», миллиардером Бидзиной Иванишвили, то Евтушенков сказал, что в последний раз поздравил Бидзину Иванишвили с днем рождения, а деловые отношения его с ним никогда не связывали.
День рождения Бидзина Иванишвили отмечает 18 февраля, в этом году ему исполнилось 66 лет. Между тем авторы записи считают, что она была сделана 10 и 12 марта, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Распространены миллионы записей, многие из них – фейки. В Грузии был Али Узденов, он встречался и с премьером. Не помню, когда именно, кажется, в марте. Никакой политической цели не было: кажется, они говорили об отдыхе. Лучше спросите у него. В любом случае, это был обычный визит. С Иванишвили меня не связывают деловые отношения, только дружеские. Даже когда у Иванишвили был бизнес, мы всегда просто дружили», – сказал Евтушенков.
В Грузии возник скандал после распространения в сети аудиозаписи , на которой, как утверждают авторы публикации, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривает с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу, связанную с «зерном».
Подлинность записи, которая размещена на YouTube-канале Cyber Kmara, пока не подтверждена. 13 апреля стало известно о том, что на Евтушенкова распространились санкции Великобритании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система».
Российские войска нанесли ракетный удар по мосту в Одесской области
Российские войска во вторник нанесли ракетный удар по Одесской области Украины. По официальным сообщениям местных властей, повреждён автомобильный и железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки. Мост закрыт для движения транспорта.
В украинской железнодорожной компании также подтвердили, что мост был повреждён. Подробностей о том, каковы масштабы разрушений, нет. О пострадавших также не сообщается.
Мост имеет стратегическое значение - он связывает южную часть Одесской области с остальной территорией Украины. Через него также проходит дорога из Румынии, в частности от порта Констанца. В случае разрушения моста единственной возможностью проехать по суше будет путь через территорию Молдовы.
Российские военные пока не подтверждали факт удара по мосту.
В последнее время ракетные удары всё чаще наносятся по объектам транспортной инфраструктуры Украины. Накануне были разрушены тяговые подстанции на пяти железнодорожных станциях, что привело к нарушению графика движения поездов в Украине.
Удар по мосту в Одесской области был нанесён на фоне обострения ситуации в соседнем Приднестровье.
Аслан Бжания отправился с визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
В сообщении пресс-службы указано лишь то, что Бжания «проведет ряд встреч в российской столице».
Абхазский президент уже посещал Москву в конце марта. Он, в частности, провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Власти обсудят отмену сентябрьских выборов губернаторов в России
27 апреля на заседании Совета законодателей с участием президента России Владимира Путина может быть объявлено об отмене прямых выборов губернаторов. Об этом сообщают "Коммерсантъ"и РБК со ссылкой на источники, ранее об этом рассказала "Медуза".
По словам собеседников РБК, на заседании совета, в который входят председатели обеих палат российского парламента, их заместители, главы комитетов Госдумы и Совета Федерации, руководители законодательных собраний регионов, могут обсудить, в каком формате должны проходить в этом году выборы в единый день голосования в сентябре, и стоит ли их проводить вообще. При этом, речь может пойти об отмене прямых выборов только в этом году, а не о полном отказе от этой процедуры, рассказал один из источников.
Собеседники издания не исключают, что губернаторам формально предложат решать вопрос о схеме выборов на свое усмотрение, но неформально рекомендуют отменить кампании.
Источники "Коммерсанта" также сообщили, что вопрос об отмене прямых выборов губернаторов может быть рассмотрен 27 апреля. Ещё в марте несколько губернаторов просили Кремль рассмотреть возможность их избрания законодательными собраниями регионов.
Окончательное решение должен будет принять президент.
Возможная причина, по которой могут быть приняты такие решения, — опасения властей, что к сентябрю, когда в России проходит Единый день голосования, граждане могут в большей мере ощутить эффект санкций, сказали два источника РБК. В настоящее время рейтинги власти высоки, но сложно прогнозировать, что будет к осени, отметил один из них. По словам ещё одного источника, отмена прямых выборов губернаторов поможет сэкономить средства, которые ушли бы на кампанию.
Прямые губернаторские выборы уже отменялись в России в 2004 году после теракта с захватом заложников в школе Беслана. Тогда же появилась новая модель: по представлению президента кандидатуру главы региона утверждали депутаты заксобраний. В 2012 году после протестов оппозиции на Болотной площади прямые выборы вернули.
- Выборы глав регионов намечены на сентябрь во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
В эстонском порту задержали партию кокаина на полмиллиарда евро
В эстонском порту Мууга задержали крупную партию кокаина общим весом 3,5 тонны. Наркотики планировали доставить в Россию. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Государственную прокуратуру Эстонии.
Кокаин нашли в конце марте на судне Milan Express, которое 5 марта вышло из порта Роттердама. Во время проверки рефрижераторных контейнеров, в которых по документам перевозили бананы из Эквадора, обнаружили 72 черных мешка. В них были найдены более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета. Экспресс-тест дал положительную реакцию на кокаин, - сообщает Север.Реалии.
Эстонские таможенники решили проверить судно после сообщений от финской таможни и нидерландской полиции. По данным ведомства, это одна из самых крупных партий кокаина, изъятых когда-либо в регионах стран Балтии и Северной Европы. Прокуратура оценила его розничную стоимость в €500 миллионов. Возбуждено уголовное дело.
Стрельба в детском саду под Ульяновском: убиты двое детей
Неизвестный во вторник ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу, по предварительным данным, убиты двое детей и нянечка, стрелявший покончил с собой. Об этом сообщает "Интерфакс".
Утверждается, что неизвестный с оружием открыл стрельбу в детском саду посёлка Вешкайма во время "тихого часа". По ряду сообщений, одна сотрудница детского сада была ранена.
Власти Ульяновской области подтвердили гибель четырёх человек. По предварительным данным, убитым детям - мальчику и девочке - было 5 и 6 лет.
Baza сообщает, что на месте преступления обнаружено двуствольное ружьё. Оно зарегистрировано на имя 68-летнего Александра Дронина, однако пока нет подтверждений, что стрелял именно он. Также утверждается, что охраны в детском саду не было.
Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову. Указ опубликован на портале правовой информации. Он награждён за участие в войне с Украиной. Ранее его имя связывали с организацией убийства другого Героя России — Сулима Ямадаева.
Делимханов — четвероюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова и считается одним из его ближайших подручных. Он работал в службе безопасности отца Рамзана Кадырова — Ахмата Кадырова, а до того был водителем бригадного генерала сепаратистской Чеченской республики Ичкерия Салмана Радуева, позднее осуждённого в России за терроризм.
Депутат с 2014 года находится под санкциями США за связь с организованной преступностью. С его именем было связано несколько громких скандалов:
- В 2009 году он объявлялся в международный розыск по линии Интерпола в связи с подозрением в причастности к организации убийства в ОАЭ командира батальона "Восток" Сулима Ямадаева. Его брат, Герой России Руслан Ямадаев считался соперником Кадырова и был убит в Москве.
- В 2013 году Делимханов подрался в здании Госдумы с депутатом Алексеем Журавлёвым. Сообщалось, что в драке у Делимханова выпал из пиджака позолоченный пистолет, хотя оружие запрещено проносить в здание Госдумы.
- В феврале 2022 года Делимханов пообещал "отрезать головы" семье правозащитника Абубакара Янгулбаева, он же заявил, что у него объявлена кровная месть семье Янгулбаева. В том же месяце правоохранительные органы Турции обвинили его в причастности к попытке организации убийств живущих в стране чеченских оппозиционеров.
Делимханов появлялся на многочисленных видеозаписях чеченских военных и росгвардейцев, сделанных в Украины и, в том числе, посвящённых захвату российской армией Мариуполя.
На одной из записей первый министр государственной безопасности донецких сепаратистов, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский извинился перед Делимхановым и Кадыровым за критику военных из Чечни, которых он до этого обвинил в слабой подготовке.
В день, объявленный Путиным днём взятия Мариуполя - 21 апреля - Делимханов на фоне горящего здания объявил, что приказ Кадырова и Путина о "зачистке" города выполнен.
Турецкий правозащитник Осман Кавала получил пожизненный срок
Суд в Стамбуле приговорил турецкого правозащитника, бизнесмена и филантропа Османа Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. Об этом сообщает NTV. 64-летний общественный деятель признан виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году.
При этом суд снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь обвиняемых по делу были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Кавала и другие подсудимые отрицают все обвинения.
В Amnesty International приговор назвали абсурдным. " Этот приговор наносит сокрушительный удар не только Осману Кавале, другим обвиняемым и их семьям, но и всем, кто верит в справедливость и правозащитную деятельность в Турции и за ее пределами", — заявил Нильс Муйжниекс, директор Amnesty International по Европе.
Кавала был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. Массовые народные протесты, начавшиеся как экологическая акция, превратились в политическое выступление, а после вмешательства полиции и грубого насилия с ее стороны – в беспорядки. В феврале 2020 года суд оправдал Кавалу. Однако на свободу он не вышел. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке государственного переворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности.
Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. После этого они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
Осман Кавала – очень известный в Турции человек, в первую очередь как создатель многочисленных НПО, начавших свою работу еще в 90-е годы прошлого века и занимающихся самыми разными проектами, от правозащиты и борьбы с уничтожением лесов и эрозией почвы до популяризации за рубежом турецкого искусства, кино и культурного наследия. Кавала известен также как щедрый спонсор международной правозащитной организации Amnesty International. Фонд, основанный Кавалой в 2002 году, финансирует курдские культурные проекты, поддерживает сирийских беженцев. Кроме того, Осман Кавала был одним из основателей в Турции международной грантовой сети, созданной Джорджем Соросом – и прекратившей свою деятельность в Турции в 2018 году из-за давления властей.
В ЕНД опровергли информацию о том, что партию возглавит Маргвелашвили
Действующий председатель самой крупной оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия опровергает распространенную телекомпанией «Рустави-2» информацию о том, что он якобы уходит со своего поста и из партии, после чего партию возглавит четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Выступая сегодня на брифинге, Мелия выразил мнение о том, что это был вброс, созданный спецслужбами для того, чтобы перекрыть международный скандал, в котором оказался замешан основатель «Грузинской мечты», миллиардер Бидзина Иванишвили – его подозревают в ведении дел с российскими олигархами, попавшими под санкции.
Комментируя новость о том, что Маргвелашвили может стать председателем ЕНД, Мелия прибегнул к иронии, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Можно разыграть такую комбинацию: если Георгий Маргвелашвили станет председателем Национального движения, то я автоматически стану четвертым президентом страны», – сказал Мелия, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
По его словам, этот вопрос журналистам телекомпаний «Имеди» и «Рустави 2» поручили задать сотрудниками Службы госбезопасности.
«Этот вопрос разрабатывали не продюсеры телекомпаний, его написали спецслужбы. Вы знаете, в какой международный скандал замешаны Бидзина Иванишвили и «Грузинская мечта», и выдумываете такие вопросы. Я избегаю конфронтации с журналистами. Очень неприятно смотреть, как журналист, особенно с «Рустави 2», читает вопрос от сотрудника СГБ», – сказал Мелия.
Накануне в сети появилась аудиозапись, согласно которой, российский олигарх Владимир Евтушенков по телефону разговаривал с основателем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили и просил его оказать какую-то услугу.
Подлинность записи не подтверждена. Авторы публикации на YouTube-канале Cyber Kmara утверждают, что два разговора между Иванишвили и Евтушенковым состоялись 10 и 12 марта. Между тем в апреле на Евтушенкова распространились санкции Великобитании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система»..
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили уже заявил, что подобные обвинения в адрес Иванишвили являются дезинформационной кампанией с целью вызвать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.
В Приднестровье взорваны антенны, ретранслировавшие радио РФ
В самопровозглашённой Приднестровской Молдавской республике утром во вторник взорваны ретрансляционные вышки на территории радиотелецентра "Маяк". Они ретранслировали российское радио. Об этом сообщило МВД непризнанной республики.
Сообщается, что в посёлке Маяк Григориопольского района произошли два взрыва. "Из строя выведены две самые мощные антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная" - говорится в сообщении МВД. Пострадавших нет.
Накануне, 25 апреля, несколько взрывов произошло в здании министерства госбезопасности Приднестровья. По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.
Пока нет никаких сообщений о ходе следствия и о том, кого власти самопровозглашённой республики подозревают во взрывах. Они произошли на фоне войны в соседней Украине. Российские военные называли выход к границам Приднестровья одной из целей операции. В Молдове опасаются, что речь может идти о намерении аннексировать эту территорию. Украинская разведка считает, что провокациями с целью обострения ситуации в Приднестровье, и не исключает новых взрывов.
Президент Молдовы Майя Санду в связи с событиями в Приднестровье созвала экстренное заседание совета безопасности.
В ряде прокремлёвских телеграм-каналов появились утверждения, что над Молдовой якобы закрыто воздушное пространство. Это не так - как следует из данных сайта Flightradar, аэропорт Кишинёва работает в обычном режиме.
- Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен российский военный контингент. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью "следующей фазы спецоперации" в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".
Парламент Грузии рассмотрит вопрос введения запрета агрессивной российской символики
На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях Грузии, предусматривающий введение денежных санкций за превозношение, оправдание и поддержку агрессии, осуществляемой Российской Федерацией.
Инициаторами законопроекта являются оппозиционные члены парламента Саломе Самадашвили и Анна Нацвлишвили.
Согласно проекту, превозношение, оправдание или поддержка осуществленной Российской Федерацией в отношении Грузии, Украины или какого-либо другого государства агрессии в любой форме и любыми средствами, выражаемые, в том числе, посредством георгиевской оранжево-черной полосатой ленты, а также изготовление, ввоз, распространение, использование или ношение символов латинских букв "Z" и "V", повлечет для физического лица штраф в размере 2000 лари и для юридического лица - 5000 лари.
За повторные правонарушения физическое лицо будет оштрафовано на 5000 лари или последует административный арест на срок до 15 суток. Что касается юридического лица, то для него предусмотрен штраф в размере 10 000 лари.
Как поясняют авторы проекта, в Грузии, как и в других странах, действуют группы, организованные, финансируемые и поощряемые спецслужбами РФ, которые открыто превозносят, оправдывают или поддерживают агрессию России и вытекающие из нее другие международные преступления, совершаемые российской военной машиной в Украине. По их словам, подобные акты проявляются как в вербальной поддержке, так и в т.н. «символической речи», примером которой является демонстрация в общественных местах т.н. георгиевской ленточки с оранжево-черными полосами, а также латинских букв «Z» и «V».
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